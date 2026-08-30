Lobotka s Neapolom nemal dôvod na radosť. Jeho novému trénerovi nevyšla domáca premiéra

Futbalisti Como 1907 zvíťazili v nedeľňajšom zápase 2. kola talianskej Serie A na pôde SSC Neapol 2:1.
Slovenský reprezentačný stredopoliar Stanislav Lobotka odohral v drese domácich celý duel.
Hostí poslal do vedenia v 17. minúte chorvátsky krídelník Martin Baturina, no polhodine hry vyrovnal dánsky útočník Rasmus Höjlund.
Hrdinom bol napokon Grék Anastasios Douvikas, ktorý zabezpečil svojmu tímu tri body presným zásahom v 34. minúte po asistencii Baturinu.
Serie A - 2. kolo:
SSC Neapol - Como 1907 1:2 (1:2)
Góly: 30. Höjlund - 17. Baturina, 34. Douvikas
/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/