Lobotka s Neapolom nemal dôvod na radosť. Jeho novému trénerovi nevyšla domáca premiéra

Momentka zo zápasu Neapol - Como.
Momentka zo zápasu Neapol - Como. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
TASR|30. aug 2026 o 20:45
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Hrdinom Coma bol Grék Anastasios Douvikas.

Futbalisti Como 1907 zvíťazili v nedeľňajšom zápase 2. kola talianskej Serie A na pôde SSC Neapol 2:1.

Slovenský reprezentačný stredopoliar Stanislav Lobotka odohral v drese domácich celý duel.

Hostí poslal do vedenia v 17. minúte chorvátsky krídelník Martin Baturina, no polhodine hry vyrovnal dánsky útočník Rasmus Höjlund.

Hrdinom bol napokon Grék Anastasios Douvikas, ktorý zabezpečil svojmu tímu tri body presným zásahom v 34. minúte po asistencii Baturinu.

Serie A - 2. kolo:

SSC Neapol - Como 1907 1:2 (1:2)

Góly: 30. Höjlund - 17. Baturina, 34. Douvikas

/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/

Tabuľka Serie A

Serie A

    Momentka zo zápasu Neapol - Como.
    Momentka zo zápasu Neapol - Como.
    Lobotka s Neapolom nemal dôvod na radosť. Jeho novému trénerovi nevyšla domáca premiéra
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