Inter sa vrátil na čelo po veľkom obrate. V nadstavenom čase strelil dva góly

Hráči Interu oslavujú gól
Hráči Interu oslavujú gól (Autor: TASR/AP)
TASR|25. okt 2026 o 14:49
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Milánčania doma zdolali trápiacu sa Fiorentinu po dramatickom závere.

Futbalisti Interu Miláno zdolali v nedeľňajšom zápase 8. kola talianskej Serie A Fiorentinu 2:1.

Úradujúci šampión v stretnutí dlho prehrával, no otočil skóre v nadstavenom čase druhého polčasu.

Najprv vyrovnal presnou strelou Marcus Thuram a v 90.+7 minúte rozhodol z pokutového kopu Piotr Zielinski.

„Nerazzurri“ sa tak dostali späť na čelo tabuľky, Fiorentina je v pásme zostupu na 18. mieste.

Serie A - 8. kolo:

Inter Miláno - ACF Fiorentina 2:1 (0:0)

Góly: 90.+1 Thuram, 90.+7 Zielinski - 65. Jimenez

Tabuľka Serie A

Serie A

    Hráči Interu oslavujú gól
    Hráči Interu oslavujú gól
    Inter sa vrátil na čelo po veľkom obrate. V nadstavenom čase strelil dva góly
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