Inter sa vrátil na čelo po veľkom obrate. V nadstavenom čase strelil dva góly

Futbalisti Interu Miláno zdolali v nedeľňajšom zápase 8. kola talianskej Serie A Fiorentinu 2:1.
Úradujúci šampión v stretnutí dlho prehrával, no otočil skóre v nadstavenom čase druhého polčasu.
Najprv vyrovnal presnou strelou Marcus Thuram a v 90.+7 minúte rozhodol z pokutového kopu Piotr Zielinski.
„Nerazzurri“ sa tak dostali späť na čelo tabuľky, Fiorentina je v pásme zostupu na 18. mieste.
Serie A - 8. kolo:
Inter Miláno - ACF Fiorentina 2:1 (0:0)
Góly: 90.+1 Thuram, 90.+7 Zielinski - 65. Jimenez