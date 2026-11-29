Futbalisti SSC Neapol v nedeľnom stretnutí 13. kola talianskej Serie A len remizovali na pôde osemnásteho Sassuola 0:0.
Naďalej tak platí, že zverenci Massimiliana Allegriho nedokázali v tomto ročníku v žiadnej súťaži vyhrať dva zápasy za sebou.
V neúplnej tabuľke im patrí ôsme miesto. Na ihrisku Sassuola im pre zranenia chýbalo okrem slovenského reprezentanta Stanislava Lobotku viacero ďalších hráčov vrátane Kevina De Bruyneho.
AS Rím sa udržalo na rozdiel dvoch bodov od vedúceho Lazia. Zverenci Giana Piera Gasperiniho rozhodli o triumfe nad Monzou 4:0 už v prvom polčase, v ktorom strelili tri góly. Najlepší strelec súťaže Donyell Malen pridal trinásty presný zásah v ročníku.
Hráči Udinese zdolali na domácej pôde Fiorentinu 1:0. V zápase dvoch trápiacich sa tímov skóroval len slovinský reprezentačný stredopoliar Sandi Lovrič už v 8. minúte.
Udinese vyhralo v lige prvýkrát od konca augusta a odlepilo sa z dna tabuľky. Po nedeľnom triumfe sa domáci bodovo dotiahli na nedeľného súpera a v neúplnej tabuľke sú podobne ako hostia bod nad zónou zostupu.
Serie A - 13. kolo
AS Rím – AC Monza 4:0 (3:0)
Góly: 24. a 36. Soule, 12. Malen, 90.+1 Castro
Sassuolo Calcio – SSC Neapol 0:0
Udinese Calcio – ACF Fiorentina 1:0 (1:0)
Gól: 8. Lovrič