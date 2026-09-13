VIDEO: V správnom čase na správnom mieste. Lobotka poslal gólom Neapol do vedenia

V strede Stanislav Lobotka so spoluhráčmi oslavuje gól.
V strede Stanislav Lobotka so spoluhráčmi oslavuje gól. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|13. sep 2026 o 19:37
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Tím slovenského reprezentanta hostí v 4. kole Serie A futbalistov Bologne.

/Správu aktualizujeme/

Futbalisti Lecce zdolali v nedeľnom dueli 4. kola talianskej Serie A v domácom prostredí Monzu 3:2.

Už do uplynutia 21. minúty si vypracovali aj vďaka dvom gólom Lassanu Coulibalyho vedenie 3:1 a hostia už iba znížili v závere stretnutia. Monza ešte v tomto ligovom ročníku nezvíťazila.

V ďalšom zápase sa stretol SSC Neapol s tímom Bologne. V základnej zostave domácich nastúpil Stanislav Lobotka, ktorý v 66. minúte otvoril skóre duelu.

VIDEO: Gól Stanislava Lobotku

Serie A - 4. kolo:

US Lecce - AC Monza 3:2 (3:1)

Góly: 3. a 21. Coulibaly, 10. Gabriel - 20. Mangas, 89. Zeballos

SSC Neapol - Bologna 1:0x (0:0)

Gól: 66. Lobotka

Tabuľka Serie A

Serie A

    V strede Stanislav Lobotka so spoluhráčmi oslavuje gól.
    V strede Stanislav Lobotka so spoluhráčmi oslavuje gól.
    VIDEO: V správnom čase na správnom mieste. Lobotka poslal gólom Neapol do vedenia
    dnes 19:37
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