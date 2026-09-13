VIDEO: V správnom čase na správnom mieste. Lobotka poslal gólom Neapol do vedenia

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Futbalisti Lecce zdolali v nedeľnom dueli 4. kola talianskej Serie A v domácom prostredí Monzu 3:2.
Už do uplynutia 21. minúty si vypracovali aj vďaka dvom gólom Lassanu Coulibalyho vedenie 3:1 a hostia už iba znížili v závere stretnutia. Monza ešte v tomto ligovom ročníku nezvíťazila.
V ďalšom zápase sa stretol SSC Neapol s tímom Bologne. V základnej zostave domácich nastúpil Stanislav Lobotka, ktorý v 66. minúte otvoril skóre duelu.
VIDEO: Gól Stanislava Lobotku
Serie A - 4. kolo:
US Lecce - AC Monza 3:2 (3:1)
Góly: 3. a 21. Coulibaly, 10. Gabriel - 20. Mangas, 89. Zeballos
SSC Neapol - Bologna 1:0x (0:0)
Gól: 66. Lobotka