Turci zbierajú v najsilnejšej konkurencii len prehry. Je to nová úroveň, vraví tréner

Futbalisti Turecka prehrali aj štvrtý zápas v 1. skupine A-divízie Ligy národov, keď v Bologni nestačili na domáce Taliansko.
Tréner Vincenzo Montella bol po prehre 1:3 spokojný s postojom a charakterom hráčov, no uznal, že za nevydarenými výsledkami je „vyššia úroveň“ aj absencie kľúčových hráčov.
Tureckí futbalisti nezažívajú ideálny rok. Na MS v Severnej Amerike prehrali s Austráliou (0:2) i Paraguajom (0:1) a už po dvoch zápasoch základnej skupiny prišli o šancu postúpiť.
Nestačila ani odpoveď
S turnajom sa síce rozlúčili víťazstvom nad USA 3:2, no v kvalitatívne najsilnejšej A-divízii Ligy národov zbierajú ďalšie prehry.
Prebojovali sa do nej úspešnou barážou s Maďarskom v marci 2025, no v konkurencii Francúzska, Belgicka a Talianska zaostávajú.
V pondelňajšom zápase v Bologni boli herne vyrovnaný súper pred domácich (strely 15:14, na bránu 6:5), no napokon Talianov neobrali o body.
Aral Simsir síce po hodine hry odpovedal na gól Gianlucu Scamaccu z 26. minúty, no striedajúci obranca Riccardo Calafiori vzápätí upravil na 2:1. Gólovú bodku za zápasom dal Francesco Pio Esposito.
Tréner je spokojný
„Ako tréner som spokojný s postojom a charakterom chlapcov. Mohol by som ich viniť za to, že na konci neurobili správne rozhodnutia alebo za to, že riadne nepokryli pokutové územie, ale to je povaha futbalu na tejto úrovni.
Som si istý, že naši hráči získajú neoceniteľné skúsenosti z takéhoto zápasu. Presvedčili sa, že jediný nenápadný moment môže viesť k inkasovanému gólu, ktorý nakoniec rozhodne o výsledku,“ povedal tréner Montella.
Jeho tím figuruje dve kolá pred koncom skupinovej fázy LN na poslednom mieste skupiny a s veľkou pravdepodobnosťou sa vráti do B-divízie. Za sebou má štyri prehry, v súčte s MS prehral šesť zápasov z predošlých siedmich.
„Nie je to tak, že nám veci nefungujú. Jednoducho sme na úrovni, ktorá je pre nás nová. Futbal je niekedy veľmi jednoduchý - kľúčoví hráči, ktorí zvyšujú úroveň tímu, chýbajú.
Rozhodli sme sa ísť konkrétnou cestou a kvalifikovať sa na nadchádzajúce ME je pre nás tiež dôležité. Priviedli sme mladých hráčov, ktorým chýbajú skúsenosti, dokonca aj v ich vlastných kluboch, pretože sa pozeráme do budúcnosti,“ poznamenal Montella.
Ťažky štart
Taliani upravili vzájomnú bilanciu s Tureckom na 12 víťazstiev a 4 remízy. Najmä však získali tri body, ktoré im pred novembrovým šlágrom skupiny proti Francúzsku dávajú reálnu šancu na prvenstvo v skupine.
Tohtoročné pôsobenie v LN začali prehrou s Belgickom 0:2, no dvakrát zdolali Turkov a na ihrisku favorizovaného Francúzska vybojovali remízu 1:1.
„Bol to ťažký štart do tejto edície LN, ale zostali sme spolu a tímový duch nám pomohol dosiahnuť nedávne výsledky.
Vedeli sme, že (Turci) budú po prehrách nabudení, ale podarilo sa nám otupiť ich silu a hrať našu najlepšiu hru,“ uviedol taliansky útočník Daniel Maldini.