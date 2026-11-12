ONLINE: Taliansko - Francúzsko dnes, Liga národov LIVE (A-divízia, 1. skupina)

Futbalové reprezentácie Talianska a Francúzska dnes odohrajú zápas 1. skupiny A-divízie Ligy národov 2026/2027.
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ONLINE PRENOS: Taliansko - Francúzsko (futbal, Liga národov, A-divízia, 1. skupina, výsledky, štvrtok, naživo)
Liga národov UEFA - Liga A Skupina 1 2026/2027
12.11.2026 o 20:45
Taliansko
0:1
(0:1)
10' minúta
Prebiehajúci
Francúzsko
Prehľad
Rozhodca: Kovács – Marica, Tunyogi (ROU).
Prenos
Francie právě vstřelila branku!
10
Další hostující centr se strany se dostal před branku, obrana si poradila. Následně pak Lucas Da Cunha poslal míč ránou bez přípravy vedle branky.
9
Domácí brankář Gianluigi Donnarumma vytáhl velmi dobrý zákrok proti střele soupeře, následně akce Francie pokračuje dál.
8
Itálie rozehrává od své branky, Gianluigi Donnarumma se zapojil do kombinace svého celku.
7
Hosté se rychle propracovali před branku, ale pokus o zakončení byl zblokovaný. Désiré Doué nedokázal něco vymyslet.
4
Francie se nyní usadila na útočné polovině, kde se pokouší něco vymyslet. Zatím ale domácí defenziva je pozorná.
3
Désiré Doué se po individuální akci propracoval do zakončení, ale jeho rána mířila jen do boční sítě.
3
Centr se snesl před branku, ale obrana si dokázala poradit a nenechala míč dostat do střelecké pozice.
2
Adrien Rabiot se dokázal dobře vrátit před branku, a tak odehrál míč na rohový kop. Ten mají k dispozici domácí.
2
Dayot Upamecano si počínal nedovoleně, a tak budou na útočné polovině hrát fotbalisté domácího celku.
1
Zápas začal, domácí hrají v modrém, hosté mají bílé dresy.
1
Utkání právě začalo.
Úvodní sestavy:
Itálie: Donnarumma (C) – Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori – Frattesi, Tonali, Barella – S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi.
Náhradníci: Carnesecchi, Vicario – Ricci, Fagioli, Dimarco, Palestra, Doumbia, Romano, Scamacca, Vergara, Ghilardi, Koleosho.
Trenér: Roberto Mancini
Francie: Maignan – Gusto, Upamecano, Jacquet, Truffert – Cherki, Da Cunha, Rabiot (C) – Olise, Doué, Barcola.
Náhradníci: Restes, Butez – Koundé, Camavinga, Kroupi, Diouf, Konaté, Yoro, Zaïre-Emery, Pagis.
Trenér: Zinédine Zidane
Rozhodčí: Kovács – Marica, Tunyogi (ROU).
Itálie: Donnarumma (C) – Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori – Frattesi, Tonali, Barella – S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi.
Náhradníci: Carnesecchi, Vicario – Ricci, Fagioli, Dimarco, Palestra, Doumbia, Romano, Scamacca, Vergara, Ghilardi, Koleosho.
Trenér: Roberto Mancini
Francie: Maignan – Gusto, Upamecano, Jacquet, Truffert – Cherki, Da Cunha, Rabiot (C) – Olise, Doué, Barcola.
Náhradníci: Restes, Butez – Koundé, Camavinga, Kroupi, Diouf, Konaté, Yoro, Zaïre-Emery, Pagis.
Trenér: Zinédine Zidane
Rozhodčí: Kovács – Marica, Tunyogi (ROU).
Italská reprezentace přivítá ve čtvrtek večer na milánském stadionu Giuseppe Meazza Francii v důležitém utkání pátého kola skupiny A1 Ligy národů UEFA. Domácí výběr trenéra Roberta Manciniho má po čtyřech zápasech na kontě sedm bodů a drží druhou příčku za vedoucí Francií, která nasbírala deset bodů. Italové vstoupili do soutěže domácí porážkou 0:2 s Belgií, následně však dokázali dvakrát porazit Turecko (4:1 a 3:1) a na půdě Francie vybojovali remízu 1:1. Právě na tento výsledek budou chtít navázat před vlastními fanoušky. Do nominace se dostali také čtyři mladíci, kteří dostali první pozvánku do seniorského národního týmu. Mezi zkušené opory patří brankář Gianluigi Donnarumma, obránce Alessandro Bastoni a záložníci Nicolò Barella se Sandrem Tonalim.
Francouzi pod vedením Zinédina Zidana zatím procházejí skupinou bez porážky a jejich dosavadní bilance zahrnuje tři vítězství a jednu remízu. Postupně zdolali Turecko 1:0, Belgii 1:0 a 4:1 a s Itálií remizovali 1:1. Výraznou postavou dosavadního průběhu soutěže je Michael Olise, který se podílel na čtyřech gólech a přidal dvě asistence. Hosté mohou v Miláně definitivně potvrdit prvenství ve skupině a postup do čtvrtfinále, pokud neprohrají. Italové naopak potřebují zvítězit, aby se bodově dotáhli na svého soupeře a výrazně zvýšili své postupové naděje. Vzhledem k dosavadním výsledkům obou celků lze očekávat kvalitní a takticky zajímavé střetnutí, ve kterém budou mít oba týmy o co hrát
Francouzi pod vedením Zinédina Zidana zatím procházejí skupinou bez porážky a jejich dosavadní bilance zahrnuje tři vítězství a jednu remízu. Postupně zdolali Turecko 1:0, Belgii 1:0 a 4:1 a s Itálií remizovali 1:1. Výraznou postavou dosavadního průběhu soutěže je Michael Olise, který se podílel na čtyřech gólech a přidal dvě asistence. Hosté mohou v Miláně definitivně potvrdit prvenství ve skupině a postup do čtvrtfinále, pokud neprohrají. Italové naopak potřebují zvítězit, aby se bodově dotáhli na svého soupeře a výrazně zvýšili své postupové naděje. Vzhledem k dosavadním výsledkům obou celků lze očekávat kvalitní a takticky zajímavé střetnutí, ve kterém budou mít oba týmy o co hrát
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 20:45.