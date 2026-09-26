Prehra nás nemôže znechutiť, vraví staronový tréner Talianska. Mancini povedal, čo bolo zlé

Talianskemu futbalovému trénerovi Robertovi Mancinimu nevyšiel návrat na lavičku reprezentačného tímu Talianska.
Staronový kouč prehral pred domácim publikom v úvodnom stretnutí 1. skupiny A-divízie Ligy národov s Belgickom 0:2.
„Gli Azzurri“ doplatili na efektivitu v zakončovaní a na štadióne Stadio Olimpico v Ríme si tak museli vypočuť piskot od fanúšikov po záverečnom hvizde duelu s Belgickom.
„Je to normálne, keď prehráte. Fanúšikovia sú nespokojní a nahnevaní, je to súčasť zápasu. Bude to však lepšie, musíme ďalej pracovať. Nemôže nás nejaká prehra znechutiť,“ cituje agentúra AFP pozápasové vyjadrenie Manciniho.
Šesťdesiatjedenročný tréner už pôsobil v minulosti pri reprezentačnom tíme Talianska, ale pred troma rokmi opustil tento post pre lukratívnu ponuku viesť Saudskú Arábiu. Teraz je odhodlaný vrátiť národný výber späť medzi európsku špičku.
Majstri Európy z roku 2020 totiž chýbali na predchádzajúcich troch svetových šampionátoch.
„Musíme strácať menej lôpt, mať väčšie držanie lopty a hrať pokojnejšie. Potrebujeme čas, je pred nami ešte päť zápasov v Lige národov,“ zamyslel sa Mancini nad zmenami herného prejavu svojho tímu.
Šancu na reparát dostanú Taliani v pondelok 28. septembra o 20.45 h, ich ďalším súperom v skupine je Turecko.