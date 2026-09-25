Liga národov 2026/2027: Belgicko si poradilo jasne s Talianskom

Futbalisti Talianska a Belgicka dnes hrali úvodný zápas v 1. skupine A-divízie nového ročníka Ligy národov UEFA 2026/2027.
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ONLINE PRENOS: Taliansko - Belgicko dnes LIVE (Liga národov UEFA, A-divízia, skupina 1, piatok, výsledok, NAŽIVO)
Liga národov UEFA - Liga A Skupina 1 2026/2027
25.09.2026 o 20:45
Taliansko
0:2
(0:1, 0:1)
90+4 minúta
Ukončený
Belgicko
Prehľad
Góly: 20. Godts (De Bruyne), 69. Lukébakio. ŽK: 63. Mancini (ITA), 90+2. Maldini (ITA), ?. Donnarumma (ITA) – 25. Raskin (BEL), 29. Moreira (BEL), 80. Lavia (BEL), 89. Fernandez-Pardo (BEL), ?. Lukaku (BEL). Rozhodca: Siebert – Seidel, Foltyn (GER).
Prenos
Belgie přivítá v pondělí doma Francii, Itálii čeká utkání na horké turecké půdě.
Itálie – Belgie 0:2 (0:1)
Branky: 20. Godts (De Bruyne), 69. Lukébakio. ŽK: 63. Mancini (ITA), 90+2. Maldini (ITA), ?. Donnarumma (ITA) – 25. Raskin (BEL), 29. Moreira (BEL), 80. Lavia (BEL), 89. Fernandez-Pardo (BEL), ?. Lukaku (BEL). Rozhodčí: Siebert – Seidel, Foltyn (GER).
Držení míče: 54 % : 46 %.
Střely na branku: 5:8. Střely mimo: 8:5. Rohy: 4:8. Ofsajdy: 1:0. Fauly: 12:11 Zákroky brankářů: Gianluigi Donnarumma (Itálie) – 6, Senne Lammens (Belgie) – 5.
Branky: 20. Godts (De Bruyne), 69. Lukébakio. ŽK: 63. Mancini (ITA), 90+2. Maldini (ITA), ?. Donnarumma (ITA) – 25. Raskin (BEL), 29. Moreira (BEL), 80. Lavia (BEL), 89. Fernandez-Pardo (BEL), ?. Lukaku (BEL). Rozhodčí: Siebert – Seidel, Foltyn (GER).
Držení míče: 54 % : 46 %.
Střely na branku: 5:8. Střely mimo: 8:5. Rohy: 4:8. Ofsajdy: 1:0. Fauly: 12:11 Zákroky brankářů: Gianluigi Donnarumma (Itálie) – 6, Senne Lammens (Belgie) – 5.
Belgie poráží Itálii 2:0 a diváci pískají na Azzurri. Belgičané byli v prvním poločase lepší a zaslouženě vedli trefou Godtse. Stav 0:1 ještě byl pro Itálii přijatelný s ohledem na obraz hry. Italům pak vyšel vstup do druhého poločasu, ale neskórovali. Následně je zlomila branka Lukébakia na zadní tyč. Už to byla v jejich podání jen a pouze křeč. Obnovená premiéra pod Robertem Mancinim se tak nevydařila.
Romelu Lukaku už před závěrečným hvizdem ukazoval Gianluigimu Donnarummovi, ať je zticha a bývalý brankář AC za nim po konci duelu přiběhl. Oba dostali žlutou kartu typu C.
90+4
Konec zápasu.
90+3
Giovanni Di Lorenzo ještě vhazoval na pravé straně, domácí si přihrávali, nakonec Matias Fernandez-Pardo získal balón a pláchl do brejku. Hans Vanaken byl zablokovaný.
90+2
Dodi Lukébakio si počkal až jej bude Maldini držet při brejku Belgie, výsledkem je žlutá karta.
90
Sandro Tonali a Giovanni Di Lorenzo si vyměnili míč na pravé straně, hosté ustáli centr do šestnáctky.
89
Matias Fernandez-Pardo dostane kartu za zákrok rukama na Frattesiho.
89
Itálie se vymanila z tlaku při rozehrávce. Mohamed Ali Zoma měl pak proti sobě zase dva hráče na levé straně.
87
Giorgio Scalvini spálil tutovku u pravé tyče v malém vápně, záhadným způsobem přestřelil bránu.
87
Youri Tielemans škrtal pokus Tonaliho z levé strany vedle kratší tyče na roh.
86
Kdysi nejlepší hráč italské Serie A v dresu Interu Milán Romelu Lukaku byl při prvním kontaktu s míčem vybučen.
85
Daniel Maldini kombinoval se Scalvinim a Tonalim, poté Itálie otáčela hru na levou stranu. Mohamed Ali Zoma byl včas zdvojený.
84
Timothy Castagne zvládl hlavu při rozehrávce Gianluigiho Donnarummy na levou stranu.
83
Střídání v týmu Belgie:
ze hřiště odchází Mika Godts, přichází Matias Fernandez-Pardo,
ze hřiště odchází Charles De Ketelaere, přichází Romelu Lukaku.
ze hřiště odchází Mika Godts, přichází Matias Fernandez-Pardo,
ze hřiště odchází Charles De Ketelaere, přichází Romelu Lukaku.
83
Riccardo Calafiori práskl bodlem do střely z levé části vápna vedle protější tyče.
82
Daniel Maldini obdržel nahrávku na pravé straně, Brandon Mechele pak odvracel centr Di Lorenziho.
81
Issa Doumbia minul tři tyče centrem z levé strany v souboji s Dodim Lukébakiem.
80
Střídání v týmu Itálie:
ze hřiště odchází Nicolò Cambiaghi, přichází Mohamed Ali Zoma,
ze hřiště odchází Nicoló Barella, přichází Issa Doumbia.
ze hřiště odchází Nicolò Cambiaghi, přichází Mohamed Ali Zoma,
ze hřiště odchází Nicoló Barella, přichází Issa Doumbia.
80
Roméo Lavia si prohlédl kartu za faul zezadu.
80
Belgie se uklidnila druhým gólem a podle všeho zlomila Itálii.
79
Maxim De Cuyper se chopil míče, Nicolò Cambiaghi pak přerušil rozehrávku Belgie zprava.
78
Maxim De Cuyper se nedohodl s Godtsem na levé straně, míč chytil Gianluigi Donnarumma.
77
Mika Godts nezpracoval míč ideálně, poté Di Lorenzi zavařil pasem pod sebe na brankáře.
76
Youri Tielemans měl kliku, že se k němu odrazil míč zpátky, poté hrají hosté na pravé straně.
75
Itále se pomalu přesouvala na svou útočnou polovinu, poté se stáhl na pravé straně Nicolò Cambiaghi.
74
Střídání v týmu Belgie:
ze hřiště odchází Nicolas Raskin, přichází Roméo Lavia.
ze hřiště odchází Nicolas Raskin, přichází Roméo Lavia.
74
Charles De Ketelaere si svým faulem vynutil faul Scalviniho.
73
Daniel Maldini se otočil na pravé straně, narazil si s Barellou a poté mu byla pískaná ruka.
72
Senne Lammens posílal nákop na pravou stranu na hlavu střelce zatím posledního gólu tohoto střetnutí.
69
Belgie právě vstřelila branku!
DODI LUKÉBAKIO se hnal do útoku na pravé straně, Tonali jej stíhal, Maldini proběhl a hráč Benficy zakončil levačkou na druhou tyč.
DODI LUKÉBAKIO se hnal do útoku na pravé straně, Tonali jej stíhal, Maldini proběhl a hráč Benficy zakončil levačkou na druhou tyč.
68
Itálie pokračuje v tlaku, ale Belgie zatím odolává.
67
Maldini běžel na pas Di Lorenziho na pravé straně, Nicoló Barella pak ukončil souhru Itálie šancí nad branku.
66
Giovanni Di Lorenzo se neprosadil na pravé straně, více se toho při akci Itálie nestane.
65
Střídání v týmu Itálie:
ze hřiště odchází Francesco Pio Esposito, přichází Daniel Maldini,
ze hřiště odchází Alessandro Romano, přichází Davide Frattesi,
ze hřiště odchází Diego Coppola, přichází Giorgio Scalvini.
ze hřiště odchází Francesco Pio Esposito, přichází Daniel Maldini,
ze hřiště odchází Alessandro Romano, přichází Davide Frattesi,
ze hřiště odchází Diego Coppola, přichází Giorgio Scalvini.
65
Sandro Tonali pokryl Ngoye na protější tyči a poté bude Belgie hrát od De Cuypera.
64
Sandro Tonali stáhl Ngoye na pravé straně. Pozice to pro Belgii není vůbec špatná.
63
Charles De Ketelaere zůstal ležet na zemi potom, co jej zasáhl Mancini rukou do obličeje. Ten ještě viděl kartu.
61
Moise Kean to vzal na sebe křižným přízemním pokusem z pravé strany.
61
Francesco Pio Esposito se marně natahoval po pasu Tonaliho z levé strany ve velkém vápně.
60
Itálie byla na míči na půli a hledala skulinu v obranném postavení Belgie.
58
Střídání v týmu Belgie:
ze hřiště odchází Diego Moreira, přichází Dodi Lukébakio,
ze hřiště odchází Kevin De Bruyne, přichází Hans Vanaken.
ze hřiště odchází Diego Moreira, přichází Dodi Lukébakio,
ze hřiště odchází Kevin De Bruyne, přichází Hans Vanaken.
57
Gianluca Mancini se odpoutal při rohu zleva a zakončoval hlavou do rukavic Lammense.
56
Nathan Ngoy dostoupil zprava Esposita, Itálie bude zahrávat roh.
56
Kevin De Bruyne přebíral nahrávku na levé straně a střílel kolem Di Lorenza doprostřed brány.
55
Brandon Mechele kombinoval se spoluhráči na vlastní obranné polovině, Belgie se nikam nehnala.
53
Francesco Pio Esposito spálil velkou šanci při centru z levé strany, Senne Lammens vyrážel. Giovanni Di Lorenzo se ještě natahoval za dorážkou.
52
Kevin De Bruyne hlavičkoval při centru z levé strany do náruče Gianluigiho Donnarummy.
51
Senne Lammens nakopával jen na hlavu Manciniho ve středovém kruhu.
50
Itále je aktivní od začátku druhého poločasu.
49
Francesco Pio Esposito upadl při centru z pravé strany, ten pak skončil v náruči gólmana.
48
Charles De Ketelaere napadal rozehrávku z pravé strany a otravoval fotbalisty Itálie.
47
Centr z levé strany propadl na Keanovu střelu do pravé nohy Lammense.
46
Itálie nepůjčuje míč Belgii.
46
Začal druhý poločas.
Belgie vede po zajímavém prvním poločase 1:0 díky průniku Godtse. Hosté byli aktivnější, nebezpečnější. Itálie se dlouho hledala za zahrozila pouze šancí Keana do boční sítě. Z publika se ozýval i pískot. Domácí ještě musí brát současný stav všema deseti. Godts totiž klidně mohl přidat další gól, ale Gianluigi Donnarumma tasil ruku proti jeho střele do protipohybu, italský gólman pak zakročil také proti dorážce Raskina.
45+2
První poločas skončil.
45+1
Kevin De Bruyne zaútočil v jediné nastavení minutě, Charles De Ketelaere nedostal balón zprava před bránu.
45
Nicoló Barella dával na levou stranu, Nicolò Cambiaghi odcentroval, Belgie neměla problémy.
44
Belgie nadále obléhala vápno, Ngoy pak nastřelil z pravé strany boční síť.
43
Gianluigi Donnarumma si nepočínal nějak jistě v malém vápně, další roh pro Belgii.
42
Belgie roztáhla hru De Bruynem do levé strany, Giovanni Di Lorenzo tečoval možnost Godtse vedle protější tyče.
42
Nicolò Cambiaghi shodil pod sebe na levé straně, Alessandro Romano vypálil nečistě.
41
Nicolò Cambiaghi poslal centr z levé strany do koše Lammense.
40
Tentokráte byla na míči Belgie a přihrávala si na levé straně. Šajtli pak prodloužil Charles De Ketelaere k Italům.
39
Moise Kean nasadil jesle na pravé straně v souboji s De Cuyperem, ale přes Miku Godtse už neprošel.
38
Itálie podržela balón delší časový úsek, Belgie se stíhala posouvat.
37
Itálie se přece jen zvedla v posledních minutách.
36
Nicolò Cambiaghi se uvolnil jeden na jednoho na levé straně, po jeho centru zakončoval Kean do boční sítě.
35
Alessandro Romano zablokovaný na pravé straně padajícím obráncem. Následoval ještě roh.
34
Senne Lammens je zatím prakticky bez práce. Belgie diktuje tempo zápasu.
33
Maxim De Cuyper si poradil s nákopem z pravé strany, Itálie zůstane na míči.
32
Maxim De Cuyper si seběhl na přihrávku De Bruyneho a o fous minul z levé strany opačnou tyč.
31
Diego Coppola byl zdvojený při rozehrávce zleva a odrazil balón o hráče, Riccardo Calafiori vhazuje.
30
Youri Tielemans předložil centr z levé strany po pasu od Godtse, Giovanni Di Lorenzo jej srazil na roh.
29
Diego Moreira vyfasoval kartu za nedodržení vzdálenosti při rozehrávce Itálie.
29
Youri Tielemans vracel míč nástřelem z pravé strany, teď si Itálie koleduje.
28
Hosté nejprve nedali přečíslení a poté si našel Godts centr z pravé strany na zadní tyči, mířil hlavou do ruky Donnarummy.
27
Kean nedosáhl na míč na pravé straně a z publika se ozývá zjevná nespokojenost.
26
Itálie si ještě nevypracovala větší příležitost. V úvodu trefila tyč Espositem, ale to bylo z ofsajdu.
25
Žlutá karta pro tým Belgie (Nicolas Raskin).
25
Na jakékoli pokusy střelecké aktivity vede Belgie 7:1.
25
Timothy Castagne sklepl na středu na Raskina na střelu nad branku.
24
Charles De Ketelaere natáhl ke střele z pravé strany, poté dorážel Nicolas Raskin.
23
Gianluigi Donnarumma si zahrál nohama, Belgie pomalu, ale jistě presovala z pravé strany.
20
Belgie právě vstřelila branku!
MIKA GODTS táhl akci na levé straně, posadil si dva hráče, dostal se na střed a zakončoval po zemi do protipohybu gólmana.
MIKA GODTS táhl akci na levé straně, posadil si dva hráče, dostal se na střed a zakončoval po zemi do protipohybu gólmana.
20
Riccardo Calafiori se vložil do souhry, Itálie pak zpomalila hru na pravé straně.
19
Belgie si vyměňuje míč u středového kruhu.
18
Nicolò Cambiaghi opět unikal na levé straně . Podpořil jej Riccardo Calafiori a poté Kean, jeho možnost lapil Senne Lammens.
17
Itálie zatím hraje spíše z levé strany, nyní je zase nastěhovaná na své útočné polovině.
16
Gianluigi Donnarumma sebral centr, vykopával na levou stranu. Nicolò Cambiaghi udržel míč na hřišti.
15
Francesco Pio Esposito odehrál roh z pravé strany u přední tyče, Belgie si vše zopakuje.
14
Před rohem Belgie ještě sudí uklidnil situaci ve vápně.
13
Zatím nesledujeme vůbec špatný fotbal. Je nač se dívat a co pozorovat.
12
Riccardo Calafiori rozjel akci s Barellou, ten viděl na pravé straně Keana, jenž šel do dvou hráčů.
11
Gianluigi Donnarumma vyrážel prudký centr z levé strany na YourihoTielemanse. Poté se rozeběhl Tonali.
10
Kevin De Bruyne vnikl na pravé straně od vápna, narazil na beka, Nicolas Raskin pak ještě centroval do ohně.
9
Nicoló Barella vypíchl míč na levé straně Diegu Moreirovi, Francesco Pio Esposito si řekl o nahrávku a jeho šance dopadla na bližší tyč. I tak to byl ofsajd.
8
Charles De Ketelaere postupoval na levé straně po převzetí nahrávky, křižná přízemní střela skončila na ruce gólmana.
7
Diego Coppola vyvezl míč na levou stranu, kde byl Nicolò Cambiaghi, ten mu vracel. Senne Lammens se pak vrhl proti centru.
6
Youri Tielemans nabral hráče po ztrátě míče. Sudí se rozhodl nechat kartu v kapse.
5
Úvod duelu je docela opatrný.
4
Giovanni Di Lorenzo ubránil akci Belgie na levé straně. Nicolò Cambiaghi pak byl faulovaný.
3
Francesco Pio Esposito upadl na zem, ale hraje se dál a Belgie kombinuje zhruba na půli.
2
Itálie odhlavičkovala pas na De Bruyneho, Belgie pak pokračuje Nathanem Ngoyem.
1
Belgie měla výkop. Nastoupila v červenočerném, zatímco Itálie v modrém.
1
Utkání právě začalo.
Úvodní sestavy:
Itálie: Donnarumma (C) – Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori – Cambiaghi, Tonali, Romano, Barella – F. Esposito, Kean.
Náhradníci: Carnesecchi, Vicario – Kayode, Ahanor, Raspadori, Scamacca, Mandragora, Doumbia, Frattesi, Zoma, Scalvini, Maldini.
Trenér: Roberto Mancini
Belgie: Lammens – Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper – Tielemans (C), Raskin, De Bruyne – Moreira, De Ketelaere, Godts.
Náhradníci: Vandevoordt, De Busser – Debast, Theate, Lavia, Lukaku, Openda, Lukébakio, Keita, Seys, Vanaken, Fernandez-Pardo.
Trenér: Mark van Bommel
Rozhodčí: Siebert – Seidel, Foltyn (GER).
Itálie: Donnarumma (C) – Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori – Cambiaghi, Tonali, Romano, Barella – F. Esposito, Kean.
Náhradníci: Carnesecchi, Vicario – Kayode, Ahanor, Raspadori, Scamacca, Mandragora, Doumbia, Frattesi, Zoma, Scalvini, Maldini.
Trenér: Roberto Mancini
Belgie: Lammens – Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper – Tielemans (C), Raskin, De Bruyne – Moreira, De Ketelaere, Godts.
Náhradníci: Vandevoordt, De Busser – Debast, Theate, Lavia, Lukaku, Openda, Lukébakio, Keita, Seys, Vanaken, Fernandez-Pardo.
Trenér: Mark van Bommel
Rozhodčí: Siebert – Seidel, Foltyn (GER).
Belgii už odešla zlatá generace okolo Edena Hazarda, která vyhrála jen bronz na MS 2018 a čekalo se od ní trošku víc. Hosté na nedávném mistrovství světa postoupili do čtvrtfinále, kde podlehli pozdějším světovým šampionům ze Španělska 1:2. V závěru rozhodl Mikel Merino. Belgie doplatila mj. na zranění Thibauta Courtoise, kterého nahradil v 71. minutě Lammens a při vítězném gólu Španělů udělal chybu. Belgičany mohlo nepatrně těšit, že jako jediní skórovali na celém turnaji proti Španělsku, když de Ketelaere srovnával na 1:1. Po MS pak skončil na lavičce Belgie Francouz Rudi García. Tomu belgický svaz neprodloužil smlouvu a oslovil legendárního Nizozemce Marka van Bommela.
Itálie potřetí za sebou nepostoupila na MS. Naposledy se na světovém šampionátu představila v roce 2014 v Brazílii. Takový Gianluigi Donnarumma tak ještě nemá jediný start na MS. Přitom Italové triumfovali v roce 2021 na ME. V baráži o světový šampionát vyhořeli v Bosně, kde museli hrát drtivou část zápasu bez vyloučeného Bastoniho. Nakonec padli na penalty. Trenér Gennaro Gattuso rezignoval. Na jeho místo přišel Roberto Mancini, který seděl na lavičce Azzurri při EURO 2020 hraném v roce 2021. Mancini se omluvil za to, že opustil Itálii a v roce 2023 odešel trénovat Saudskou Arábii. Mancini nebyl jediným kandidátem na pozici kouče. Nejprve odmítl Pep Guardiola. Poté se rýsoval příchod Andrey Pirla, který ale narazil na spolupráci mistra světa z Německa s ruskou sázkařskou společností Fonbet. S tím, že nakonec nedopadlo angažmá ikony milánského AC nesouhlasil legendární obránce Paolo Maldini a po dvou týdnech skončil na vlastní žádost na pozici technického ředitele italské federace stejně jako jeho poradce Brazilec Leonardo.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 20:45.