Rím sa otriasol z prehry a pred Slovanom zabral. Tréner: Zápas, ktorý má pre nás veľký význam

Futbalisti AS Rím sa víťazne naladili na utorkový zápas Ligy majstrov proti Slovanu Bratislava.
V sobotňajšom stretnutí 7. kola talianskej Serie A zdolali doma FC Janov 2:0 a posunuli sa na druhé miesto tabuľky s dvojbodovou stratou na vedúci Inter Miláno.
Zverenci trénera Giana Piera Gasperiniho sa tak otriasli zo stredajšej prehry 3:4 s Realom Madrid, ktorému v Lige majstrov podľahli napriek vedeniu 3:1.
O triumfe nad Janovom rozhodli v druhom polčase mladíci Santiago Castro a Emanuele Lulli, ktorí zaznamenali premiérové góly v drese rímskeho klubu.
VIDE: Zostrih zápasu AS Rím - Janov
Gasperini zároveň dosiahol jubilejné 300. víťazstvo v pozícii trénera v najvyššej talianskej súťaži.
Rimania nastúpili bez viacerých opôr vrátane suspendovaného Donyella Malena a zranených Paula Dybalu či Manua Koneho.
V úvodnom dejstve mali problémy s aktívnou hrou hostí, no po zmene strán prevzali iniciatívu.
Skóre otvoril v 50. minúte Castro efektným zakončením v pokutovom území a poistku pridal devätnásťročný Lulli po akcii Matíasa Souleho.
Všetci hráči si počínali výborne
„Nebolo to jednoduché stretnutie, najmä v prvom polčase nám Janov narobil veľa problémov.
Mali sme však na ihrisku veľmi mladé mužstvo a všetci hráči si počínali výborne. Vyhrali sme zápas, ktorý má pre nás veľký význam,“ uviedol Gasperini podľa klubového webu.
Zápas sme odomkli fantastickým momentom
„O reakcii mužstva som nepochyboval. Túto skupinu veľmi dobre poznám a viem, že po charakterovej aj emocionálnej stránke je výnimočná.
Zápas sme odomkli fantastickým momentom Castra a v druhom polčase sme podali veľmi hodnotný výkon,“ dodal tréner domácich.
AS Rím privíta slovenského majstra v utorok o 21.00 SELČ na Olympijskom štadióne v treťom kole ligovej fázy LM.
Gasperini verí, že proti Slovanu by už mohol mať aspoň na lavičke náhradníkov k dispozícii argentínskeho útočníka Dybalu, ktorého trápi lýtkový sval.
Aspoň na lavičke proti Slovanu
„Dúfam, že sa nám ho podarí získať späť na zápas s Neapolom. Rozhodujúce budú najbližšie dva dni. Dôležité by bolo mať ho aspoň na lavičke proti Slovanu,“ povedal podľa Sky Sport Italia.
Tréner zároveň priznal, že mužstvo stále mrzí dramatická prehra s Realom Madrid.
„Prehrať takýmto spôsobom bolo zdrvujúce, pretože sme podali mimoriadne kvalitný výkon a podľa môjho názoru sme si zaslúžili vyhrať.
Veľmi nás to zasiahlo, ale práve preto som bol presvedčený, že príde správna reakcia,“ zdôraznil Gasperini.
Naopak, futbalisti SSC Neapol so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom prehĺbili výsledkovú krízu.
Na ihrisku dovtedy posledného tímu tabuľky Benátok prehrali prekvapujúco 0:1 a po siedmich kolách figurujú až na deviatom mieste s deväťbodovou stratou na Inter.
VIDEO: Zostrih zápasu Benátky - Neapol
Lobotka odohral celý zápas v základnej zostave hostí, no ani on nedokázal zabrániť ďalšiemu neúspechu.
O triumfe domácich rozhodol v 49. minúte Akor Adams, pričom nováčik súťaže získal prvé body v sezóne.
Výraznou postavou stretnutia bol brankár Benátok Filip Stankovič, syn niekdajšieho srbského reprezentanta Dejana Stankoviča.
Benátky zdolali Neapol prvýkrát od roku 1942
V 68. minúte zneškodnil penaltu Kevinovi De Bruynemu a v závere predviedol viacero výborných zákrokov, okrem iného aj proti Lobotkovi. Benátky tak zdolali Neapol v Serie A prvýkrát od roku 1942.
Pre trénera domácich Davideho Nicolu to bola vydarená premiéra po tom, čo v priebehu týždňa nahradil odvolaného Giovanniho Stroppu.
Neapol naopak prehral druhý zápas za sebou a v úvodných deviatich súťažných vystúpeniach sezóny utrpel už piatu prehru, čo sa mu naposledy stalo pred 25 rokmi.
„Vo futbale prichádzajú aj takéto obdobia a existuje len jeden spôsob, ako sa z nich dostať.
Musíme ďalej pracovať seriózne a profesionálne, byť sústredenejší a premeniť sklamanie na hnev.
Je na nás, aby sme situáciu zvrátili, počnúc zápasom Ligy majstrov,“ vyhlásil tréner Neapola Massimiliano Allegri. Jeho zverenci privítajú v utorok nórsky Bodö/Glimt.
VIDEO: Zostrih zápasu Bologna - Inter Miláno
Na čele Serie A sa udržal Inter Miláno, ktorý otočil duel na ihrisku Bologne a zvíťazil 3:1. Domáci viedli po góle Tommasa Pobegu, no Marcus Thuram ešte pred prestávkou vyrovnal a po zmene strán rozhodli striedajúci Carlos Augusto a Ange-Yoan Bonny.
„Našou silou je kolektív a kvalita hráčov. Nemusíme nikomu nič dokazovať, iba sami sebe.
V druhom polčase sme podľa mňa úplne dominovali,“ uviedol asistent trénera hostí Aleksandar Kolarov podľa AFP.