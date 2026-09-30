San Siro aj nový štadión AS Rím. Taliansko poslalo UEFA štadióny pre ME 2032

Talianska futbalová federácia (FIGC) predložila v stredu Európskej futbalovej únii (UEFA) dokumentáciu k 14 potenciálnym štadiónom pre majstrovstvá Európy 2032, ktoré bude Taliansko organizovať spoločne s Tureckom.
Po tom, ako UEFA posúdi kandidátske štadióny, FIGC vyberie päť dejísk turnaja. Štrnásť štadiónov sa nachádza v 13 mestách: Bari, Bologna, Cagliari, Florencia, Janov, Lecce, Miláno, Neapol, Palermo, Rím, Salerno, Turín a Verona.
Rím je jediným mestom s dvoma štadiónmi, hoci jeden z nich ešte nestojí. Ide o plánovaný nový štadión AS Rím v štvrti Pietralata.
Medzi možnosťami je aj prestavané San Siro v Miláne, ktoré budú spoločne využívať AC a Inter.
„UEFA preverí splnenie potrebných kritérií, ktoré zahŕňajú 11 tematických oblastí a 120 prevádzkových požiadaviek,“ uviedla FIGC vo vyhlásení podľa agentúry AFP a dodala: „Po ukončení tohto procesu federácia oznámi päť vybraných štadiónov.“