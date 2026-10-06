Taliani sa dohodli na kompromise. Futbal bude pod dohľadom olympijského výboru

Talianska futbalová federácia (FIGC) sa v utorok dostala pod dohľad tamojšieho olympijského výboru (CONI).
Na základe kompromisu dosiahnutého s prezidentom CONI Lucianom Buonfigliom zostáva na čele federácie novozvolený Giovanni Malago.
Bude však pôsobiť pod funkciou „mimoriadneho komisára FIGC“ a tá musí zároveň do 31. januára 2027 usporiadať nové voľby.
Malago prevzal vedenie po tom, čo Gabriele Gravina v júni odstúpil v dôsledku prehry Talianska s Bosnou a Hercegovinou vo finále európskej baráže o postup na MS 2026.
Proces jeho zvolenia však napadol právnik, ktorý zistil, že v čase kandidatúry nemal Malago platný členský preukaz FIGC.
FIGC aj CONI začali v tejto veci konanie, no dospeli k odlišným záverom, pričom olympijský orgán pôvodne zastával názor, že Malagovo zvolenie by malo byť vyhlásené za neplatné.
Buonfiglio pôvodne plánoval prebrať funkciu komisára, no výkonný výbor sa na tom nezhodol a Serie A stála za Malagom. Utorkový kompromis umožňuje pokračovať v obnove talianskeho futbalu.
Štvornásobní majstri sveta sa nedokázali kvalifikovať na uplynulé tri svetové šampionáty.
Šesťdesiatsedemročný Malago je kľúčovou postavou talianskeho športu už viac ako 20 rokov a ako bývalý prezident CONI (2013-2025) stál na čele príprav tohtoročných zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo.