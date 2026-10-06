Taliani sa dohodli na kompromise. Futbal bude pod dohľadom olympijského výboru

Futbalisti Talianska
Futbalisti Talianska (Autor: TASR/AP)
TASR|6. okt 2026 o 18:00
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Súčasný šéf zostane vo vedení, no musí vyhlásiť nové voľby.

Talianska futbalová federácia (FIGC) sa v utorok dostala pod dohľad tamojšieho olympijského výboru (CONI).

Na základe kompromisu dosiahnutého s prezidentom CONI Lucianom Buonfigliom zostáva na čele federácie novozvolený Giovanni Malago.

Bude však pôsobiť pod funkciou „mimoriadneho komisára FIGC“ a tá musí zároveň do 31. januára 2027 usporiadať nové voľby.

Malago prevzal vedenie po tom, čo Gabriele Gravina v júni odstúpil v dôsledku prehry Talianska s Bosnou a Hercegovinou vo finále európskej baráže o postup na MS 2026.

Proces jeho zvolenia však napadol právnik, ktorý zistil, že v čase kandidatúry nemal Malago platný členský preukaz FIGC.

FIGC aj CONI začali v tejto veci konanie, no dospeli k odlišným záverom, pričom olympijský orgán pôvodne zastával názor, že Malagovo zvolenie by malo byť vyhlásené za neplatné.

Buonfiglio pôvodne plánoval prebrať funkciu komisára, no výkonný výbor sa na tom nezhodol a Serie A stála za Malagom. Utorkový kompromis umožňuje pokračovať v obnove talianskeho futbalu.

Štvornásobní majstri sveta sa nedokázali kvalifikovať na uplynulé tri svetové šampionáty.

Šesťdesiatsedemročný Malago je kľúčovou postavou talianskeho športu už viac ako 20 rokov a ako bývalý prezident CONI (2013-2025) stál na čele príprav tohtoročných zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

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