Košice získali reprezentanta Japonska. Športový riaditeľ: Jeden z najväčších mladých talentov

Slovenský futbalový klub FC Košice skompletizoval s japonským Visselom Kobe dohodu o príchod 18-ročného Taigu Segučiho.
Japonský ofenzívny stredopoliar sa k účastníkovi Niké ligy pripojí po reprezentačnej prestávke.
Seguči je mládežnícky reprezentant Japonska a momentálne je súčasťou výberu do 20 rokov, ktorý sa pripravuje na majstrovstvá sveta.
„V profesionálnom športe ambiciózne organizácie neustále premýšľajú nad inovatívnymi spôsobmi, ako posúvať hranice. Hoci myšlienka priviesť hráča z Japonska na Slovensko nemusí byť úplne nová, vzhľadom na mojich sedem rokov skúseností z pôsobenia v japonskom futbalovom prostredí je to oblasť, ktorú musíme preskúmať.
Vissel Kobe má záujem posielať svojich elitných mladých hráčov do Európy, aby mohli pokračovať vo svojom rozvoji. Taiga podával veľmi dobré výkony za Japonsko na ázijskom šampionáte hráčov do 17 rokov.
Bola to pre nás skvelá príležitosť získať služby tohto talentovaného hráča,“ povedal pre klubový web športový riaditeľ FC Košice Terry Westley, ktorý v minulosti pracoval aj ako konzultant technického riaditeľa J.League, teda organizácie, ktorá zastrešuje profesionálne ligy v Japonsku.
Seguči sa k žlto-modrým pripojí po skončení reprezentačnej prestávky a po dokončení všetkých potrebných administratívnych procesov súvisiacich s jeho presunom na Slovensko.
Dohoda o hosťovaní do 14. júna 2027 je podmienená úspešným absolvovaním lekárskej prehliadky a získaním pracovného povolenia, informoval klub na svojom webe. „Pre FC Košice je to významný krok.
Získavame jeden z najväčších mladých talentov japonského futbalu a zároveň je to obrovský krok pre samotného hráča, ktorý prijal výzvu presunúť sa do Európy. FC Košice predstavuje ďalšiu etapu na tejto ceste.
V mene všetkých v klube a, som si istý, aj našich fanúšikov sa tešíme, keď Taigu privítame vo futbalovej rodine FC Košice,“ dodal Westley.