Slovensko pokračuje s plným počtom bodov. Tabuľka 3. skupiny C-divízie Ligy národov

Slovenská futbalová reprezentácia má za sebou už druhý zápas v rámci 3. skupiny C-divízie Ligy národov.
V tom druhom zápase vyhrala s výberom Kazachstanu po výsledku 2:1.
- ONLINE: Slovensko - Kazachstan, Liga národov (C-divízia, 3. skupina)
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V tabuľke 3. skupiny majú na konte plný počet šiestich bodov, v prvom zápase zdolali Moldavsko 2:0. Vďaka tomu sa udržali na čele svojej skupiny.
Na druhom mieste je výber Faerských ostrovov, ktorý má na konte dva body vďaka dvom remízam.
Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Kazachstan v Lige národov (C-divízia, skupina 3)
Pozrite si tabuľku skupiny 3 C-divízie Ligy národov.