Slovensko pokračuje s plným počtom bodov. Tabuľka 3. skupiny C-divízie Ligy národov

Vpravo hráči Slovenska a vľavo Kazachstanu stoja pred duelom zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan.
Fotogaléria (20)
Vpravo hráči Slovenska a vľavo Kazachstanu stoja pred duelom zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan. (Autor: TASR)
Sportnet|29. sep 2026 o 22:37
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Pozrite si tabuľku 3. skupiny C-divízie Ligy národov po zápase Slovensko - Kazachstan.

Slovenská futbalová reprezentácia má za sebou už druhý zápas v rámci 3. skupiny C-divízie Ligy národov.

V tom druhom zápase vyhrala s výberom Kazachstanu po výsledku 2:1.

V tabuľke 3. skupiny majú na konte plný počet šiestich bodov, v prvom zápase zdolali Moldavsko 2:0. Vďaka tomu sa udržali na čele svojej skupiny.

Na druhom mieste je výber Faerských ostrovov, ktorý má na konte dva body vďaka dvom remízam.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Kazachstan v Lige národov (C-divízia, skupina 3)
Hráči Slovenska Martin Valjent (vpravo) a David Strelec (vľavo) sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil Leo Sauer (uprostred) počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan.
Stanislav Lobotka (Slovensko) a Jan Vorogovskij (Kazachstan) bojujú o loptu počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale.
Tomáš Suslov (Slovensko) a Arsen Aširbek (Kazachstan) bojujú o loptu počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale.
David Strelec (Slovensko) a Temirlan Jerlanov (Kazachstan) bojujú o loptu počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale.
20 fotografií
David Strelec (Slovensko) a brankár Stas Pokatilov (Kazachstan) počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale. Gólová radosť hráčov Slovenska počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan.Na snímke vpravo brankár Stas Pokatilov (Kazachstan), ktorému strieľa druhý gól hráč Slovenska Dávid Hancko (druhý sprava) počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke vpravo brankár Stas Pokatilov (Kazachstan), ktorému strieľa druhý gól hráč Slovenska Dávid Hancko (druhý sprava) počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke hráči základnej jedenástky Slovenska, dolný rad zľava Tomáš Suslov, Stanislav Lobotka Lukáš Haraslín, Leo Sauer a Ondrej Duda. Horný rad zľava Adam Obert, kapitán Milan Škriniar, Dávid Hancko, David Strelec, Martin Valjent a brankár Martin Dúbravka pózujú pred zápasom C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke vpravo Stanislav Lobotka (Slovensko) počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke vpravo Martin Valjent (Slovensko) a vľavo Arsen Aširbek (Kazachstan) bojujú o loptu počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke diváci povzbudzujú počas duelu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke hráči základnej jedenástky Kazachstanu pózujú pred duelom C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke tréner Kazachstanu John van 't Schip sleduje duel zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke tréner Slovenska Vladimír Weiss st. gestikuluje počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Vpravo hráči Slovenska a vľavo Kazachstanu stoja pred duelom zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan.Na snímke asistenti hlavného trénera zľava Vladimír Weiss ml., Marek Hamšík a Štefan Markulík sa držia pred duelom C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke tréner Slovenska Vladimír Weiss st. gestikuluje počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke tréner Slovenska Vladimír Weiss st. gestikuluje počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke sprava Lukáš Haraslín (Slovensko) a Arsen Aširbek (Kazachstan) počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.

Pozrite si tabuľku skupiny 3 C-divízie Ligy národov.

Liga národov - tabuľka C-divízie skupiny 3

Liga národov 2026/2027

Liga národov

    Slovenský obranca Martin Valjent (vpravo) v zápase Ligy národov proti Kazachstanu.
    Slovenský obranca Martin Valjent (vpravo) v zápase Ligy národov proti Kazachstanu.
    Haraslín sa zbytočne hrajkal, keď nemal. Nečudo, že Valjenta chytali kŕče (hodnotenie)
    Miroslav Kováčikteraz
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