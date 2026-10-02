Slovensko stratilo prvé body. Tabuľka 3. skupiny C-divízie Ligy národov

Slovenská futbalová reprezentácia má za sebou už tretí zápas v rámci 3. skupiny C-divízie Ligy národov.
V tom treťom zápase remizovala s výberom Faerských ostrovov po výsledku 1:1.
V tabuľke 3. skupiny majú na konte sedem bodov, v prvom zápase zdolali Moldavsko 2:0 a v druhom Kazachstan 2:1. Vďaka tomu sa udržali na čele svojej skupiny.
Na druhom mieste je výber Moldavska, ktorý má na konte štyri body vďaka víťazstvu s Kazachstanom 2:1.
Fotogaléria zo zápasu Faerské ostrovy - Slovensko v Lige národov (C-divízia, skupina 3)
Pozrite si tabuľku skupiny 3 C-divízie Ligy národov.