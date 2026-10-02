Slovensko stratilo prvé body. Tabuľka 3. skupiny C-divízie Ligy národov

Slovenskí futbalisti pózujú počas spoločnej fotografie pred začiatkom zápasu C-divízie Ligy národov Faerské ostrovy - Slovensko.
Fotogaléria (6)
Slovenskí futbalisti pózujú počas spoločnej fotografie pred začiatkom zápasu C-divízie Ligy národov Faerské ostrovy - Slovensko. (Autor: TASR)
Sportnet|2. okt 2026 o 22:36
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Pozrite si tabuľku 3. skupiny C-divízie Ligy národov po zápase Faerské ostrovy - Slovensko.

Slovenská futbalová reprezentácia má za sebou už tretí zápas v rámci 3. skupiny C-divízie Ligy národov.

V tom treťom zápase remizovala s výberom Faerských ostrovov po výsledku 1:1.

V tabuľke 3. skupiny majú na konte sedem bodov, v prvom zápase zdolali Moldavsko 2:0 a v druhom Kazachstan 2:1. Vďaka tomu sa udržali na čele svojej skupiny.

Na druhom mieste je výber Moldavska, ktorý má na konte štyri body vďaka víťazstvu s Kazachstanom 2:1.

Fotogaléria zo zápasu Faerské ostrovy - Slovensko v Lige národov (C-divízia, skupina 3)
Martin Valjent (Slovensko) a Martin Agnarsson (Faerské ostrovy) počas zápasu C-divízie Ligy národov Faerské ostrovy - Slovensko.
Dávid Ďuriš (Slovensko) a vpravo Odmar Faerö (Faerské ostrovy) počas zápasu C-divízie Ligy národov.
Mattias Lamhauge (Faerské ostrovy) počas zápasu C-divízie Ligy národov Faerské ostrovy - Slovensko.
Gólová radosť futbalistov Slovenska počas zápasu C-divízie Ligy národov Faerské ostrovy - Slovensko.
6 fotografií
Dávid Ďuriš (Slovensko) a vľavo Hanus Sörensen (Faerské ostrovy) počas zápasu C-divízie Ligy národov.Leo Sauer (Slovensko) a Jóannes Bartalíd (Faerské ostrovy) počas zápasu C-divízie Ligy národov.

Pozrite si tabuľku skupiny 3 C-divízie Ligy národov.

Liga národov - tabuľka C-divízie skupiny 3

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