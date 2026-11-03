Slovan s ďalším debaklom a nulu má na konte už len jeden tím. Pozrite si tabuľku Ligy majstrov

Nová sezóna Ligy majstrov má za sebou prvé zápasy 4. kola ligovej fázy.
Slovenský majster Slovan Bratislava po prehre 0:4 s LASK Linz figuruje v tabuľke naďalej na poslednej 36. priečke. Má skóre 1:17, keď nedal gól v treťom stretnutí v rade.
Rovnako bez bodu je aj Porto, ktorému patrí 35. pozícia, no má o zápas menej a čaká ho Neapol.
VIDEO: Zostrih zápasu Linz - Slovan
Obhajca trofeje Paríž St. Germain je naďalej stopercentný po suverénnom víťazstve na ihrisku Villarrealu 6:0 je na prvom mieste.
Barcelona si doma poradila s Aston Villou 3:0 a je na druhej priečke, keď anglickému tímu pripravila prvú prehru v tejto sezóne Ligy majstrov.
Atletico Madrid v zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanckom prehralo s Bayernom Mníchov 0:2. Španielskemu tímu patrí 24. priečka, Bayern sa dostal na ôsmu pozíciu.
Pozrite si, ako vyzerá tabuľka ligovej fázy Ligy majstrov.