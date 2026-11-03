    LASK
    LASK
    Liga majstrov
    03.11.2026, Ligová fáza, 4. kolo
    4 - 0
    3:0
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Hráči LASK Linz oslavuje.
    Tréner riskoval, Slovan sa zosypal. Je najhorší v súťaži, skóre naháňa hrôzu
    Kasper Jörgensen oslavuje gól do siete Slovana Bratislava.
    VIDEO: Pozrite si góly zo zápasu LASK Linz - Slovan Bratislava v Lige majstrov
    Na snímke tréner Slovana Yaya Touré.
    Slovan desí séria „made in Austria“. Touré smúti za esom: Rýchlosť by nám pomohla
    Futbalisti LASK Linz oslavujú víťazstvo na ihrisku Sportingu Lisabon v Lige majstrov.
    Rakúsky expert vyriekol slová, ktoré pre Slovan neveštia nič dobré: Musím vás sklamať
    Kevin Wimmer (vľavo).
    Taký drahý nebol žiaden hráč Slovana. Kmotrík ho platí, expert tvrdí, že premárnil talent
    Na snímke fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava.
    Slovan do poslednej chvíle bojoval. Pozná definitívny verdikt pred duelom v Linzi
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    Slovan s ďalším debaklom a nulu má na konte už len jeden tím. Pozrite si tabuľku Ligy majstrov

    Futbalisti Slovana Bratislava.
    Fotogaléria (45)
    Futbalisti Slovana Bratislava. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|3. nov 2026 o 23:12
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    Pozrite si tabuľku Ligy majstrov po zápasoch 4. kola ligovej fázy. Na ktorom mieste je Slovan Bratislava?

    Nová sezóna Ligy majstrov má za sebou prvé zápasy 4. kola ligovej fázy.

    Slovenský majster Slovan Bratislava po prehre 0:4 s LASK Linz figuruje v tabuľke naďalej na poslednej 36. priečke. Má skóre 1:17, keď nedal gól v treťom stretnutí v rade.

    Rovnako bez bodu je aj Porto, ktorému patrí 35. pozícia, no má o zápas menej a čaká ho Neapol.

    VIDEO: Zostrih zápasu Linz - Slovan

    Obhajca trofeje Paríž St. Germain je naďalej stopercentný po suverénnom víťazstve na ihrisku Villarrealu 6:0 je na prvom mieste.

    Barcelona si doma poradila s Aston Villou 3:0 a je na druhej priečke, keď anglickému tímu pripravila prvú prehru v tejto sezóne Ligy majstrov.

    Fotogaléria zo zápasu LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava (Liga majstrov, 4. kolo)
    Na snímke vľavo Suleiman Camara (Slovan) padá v zápase 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava v Linzi.
    Na snímke hráči základnej jedenástky Slovana pózujú pred duelom 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava v Linzi.
    Na snímke zľava Cristian Martínez (Slovan) a Melayro Bogarde (Linz) bojujú o loptu v zápase 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava v Linzi.
    Na snímke zľava César Blackman (Slovan) a Melayro Bogarde (Linz) bojujú o loptu v zápase 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava v Linzi.
    45 fotografií
    LASK's Kasper Jorgensen celebrates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Kasper Jorgensen celebrates with teammates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Moses Usor, left, and Slovan's Sandro Cruz challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Robert Ljubicic reacts after missing a chance to score during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Andres Andrade, left, and Slovan's Andraz Sporar challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Andres Andrade, left, and Slovan's Andraz Sporar challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Melayro Bogarde, center, controls the ball during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Samuel Adeniran celebrates after scoring his side's fourth goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Samuel Adeniran, center, celebrates with LASK's Sascha Horvath after scoring his side's fourth goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Samuel Adeniran celebrates with LASK's Sascha Horvath after scoring his side's fourth goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan's head coach Yaya Toure gives instructions to his players during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Alemao heads the ball during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan players pose ahead of the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Xavier Mbuyamba heads the ball during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Kasper Jorgensen celebrates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Sascha Horvath, right, and Slovan's Cristian Martinez challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Alemao, right, heads the ball during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Kasper Jorgensen celebrates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Kasper Jorgensen celebrates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Kasper Jorgensen celebrates after scoring his side's second goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Robert Ljubicic celebrates after scoring his side's third goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Robert Ljubicic celebrates after scoring his side's third goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Robert Ljubicic celebrates after scoring his side's third goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Robert Ljubicic, center, celebrates with teammates after scoring his side's third goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Robert Ljubicic, right, scores his side's third goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's head coach Dietmar Kuehbauer stands on the sidelines prior to the start of the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK players pose ahead of the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Samuel Adeniran reacts during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Samuel Adeniran kicks the ball during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan's Andraz Sporar, center and LASK's Melayro Bogarde challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Kasper Jorgensen, right, scores his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke lopta pred zápasom 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava v Linzi.Na snímke uprostred Robert Ljubičič (Linz) sa teší so spoluhráčmi z gólu na 3:0 počas zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava v Linzi.Na snímke brankár Slovana Aleksandar Popovič, ktorého prekonáva hráč Linzu Robert Ljubičič (10) počas zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava v Linzi.Na snímke hlavný tréner Slovana Yaya Touré gestikuluje počas zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava v Linzi.Na snímke hráči Slovana (vpravo) a Linzu pózujú pred zápasom 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava v Linzi.Slovan's head coach Yaya Toure, left, shakes hands with LASK's head coach Dietmar Kuehbauer at the end of the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan's goalkeeper Aleksandar Popovic makes a save in front of LASK's Christoph Lang during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Sasa Kalajdzic, front, and Slovan's Sahmkou Camara challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK fans support their team during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan players leave the field after the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEX

    Atletico Madrid v zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanckom prehralo s Bayernom Mníchov 0:2. Španielskemu tímu patrí 24. priečka, Bayern sa dostal na ôsmu pozíciu.

    Pozrite si, ako vyzerá tabuľka ligovej fázy Ligy majstrov.

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    4
    4
    0
    0
    20:5
    12
    V
    V
    V
    V
    2
    BarcelonaBarcelonaBAR
    4
    3
    0
    1
    14:6
    9
    V
    P
    V
    V
    3
    Aston VillaAston VillaAVL
    4
    3
    0
    1
    12:6
    9
    P
    V
    V
    V
    4
    LiverpoolLiverpoolLIV
    3
    3
    0
    0
    12:7
    9
    V
    V
    V
    5
    Real MadridReal MadridRMA
    3
    3
    0
    0
    10:5
    9
    V
    V
    V
    6
    SportingSportingSPO
    4
    3
    0
    1
    8:4
    9
    V
    P
    V
    V
    7
    BetisBetisBET
    3
    3
    0
    0
    7:4
    9
    V
    V
    V
    8
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    4
    2
    2
    0
    12:5
    8
    V
    R
    R
    V
    9
    ArsenalArsenalARS
    3
    2
    1
    0
    6:2
    7
    R
    V
    V
    10
    StuttgartStuttgartSTU
    4
    2
    1
    1
    7:4
    7
    P
    R
    V
    V
    11
    ComoComoCOM
    3
    2
    0
    1
    10:5
    6
    V
    P
    V
    12
    Manchester CityManchester CityMCI
    3
    2
    0
    1
    9:5
    6
    V
    P
    V
    13
    BruggyBruggyBRU
    3
    2
    0
    1
    9:6
    6
    V
    V
    P
    14
    Inter MilánoInter MilánoINT
    4
    2
    0
    2
    8:6
    6
    V
    V
    P
    P
    15
    LASKLASKLSK
    4
    2
    0
    2
    10:9
    6
    V
    V
    P
    P
    16
    DortmundDortmundBVB
    3
    2
    0
    1
    5:4
    6
    V
    P
    V
    17
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    4
    2
    0
    2
    8:8
    6
    V
    P
    P
    V
    18
    GalatasarayGalatasarayGAL
    4
    2
    0
    2
    8:9
    6
    V
    V
    P
    P
    19
    AS RímAS RímROM
    4
    1
    1
    2
    10:8
    4
    P
    V
    P
    R
    20
    ŠachtarŠachtarSHK
    4
    1
    1
    2
    4:4
    4
    P
    P
    V
    R
    21
    PSVPSVPSV
    3
    1
    1
    1
    2:2
    4
    V
    P
    R
    22
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    4
    1
    1
    2
    4:5
    4
    P
    R
    V
    P
    23
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    4
    1
    1
    2
    4:9
    4
    R
    P
    V
    P
    24
    NeapolNeapolNAP
    3
    1
    0
    2
    5:7
    3
    V
    P
    P
    25
    SabahSabahSAB
    3
    1
    0
    2
    3:6
    3
    P
    V
    P
    26
    LensLensLEN
    3
    1
    0
    2
    3:7
    3
    P
    P
    V
    27
    RB LipskoRB LipskoLEI
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    V
    P
    28
    AEKAEKAEK
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    P
    V
    29
    VillarrealVillarrealVIL
    4
    1
    0
    3
    8:14
    3
    P
    P
    V
    P
    30
    FeyenoordFeyenoordFEY
    4
    1
    0
    3
    4:11
    3
    P
    P
    V
    P
    31
    FenerbahceFenerbahceFEN
    3
    0
    2
    1
    3:9
    2
    R
    P
    R
    32
    SlaviaSlaviaSLA
    3
    0
    1
    2
    4:7
    1
    R
    P
    P
    33
    VikingVikingVIK
    3
    0
    1
    2
    5:9
    1
    P
    R
    P
    34
    LilleLilleLIL
    4
    0
    1
    3
    4:10
    1
    R
    P
    P
    P
    35
    PortoPortoPOR
    3
    0
    0
    3
    2:6
    0
    P
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    4
    0
    0
    4
    1:17
    0
    P
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

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    po 16:53|4
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    po 22:25|4
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    po 22:25|4
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    Panuje neistota, Slovan musí čakať. Verdikt zo súdu príde na poslednú chvíľuSlovan sa odvolal proti trestu UEFA a čaká na rozhodnutie.
    po 12:11|1
    Fanúšikovia Slovana v Ríme.
    27.10.2026|5
    UEFA potrestala Slovan Bratislava. Za incidenty v Ríme príde nepríjemná ranaSlovan čelí disciplinárnemu trestu za správanie svojich fanúšikov.
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    Na snímke vľavo Suleiman Camara (Slovan) padá v zápase 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava v Linzi v utorok 3. novembra 2026. FOTO TASR - Pavel Neubauer - Rakúsko - šport - futbal - slovaciká - LM - Liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 4. - štvrté - ŠK Slovan Bratislava - LASK Linz
    ut 21:42
    Fotogaléria zo zápasu LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava (Liga majstrov, 4. kolo)
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    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Futbalisti Slovana Bratislava.
    Futbalisti Slovana Bratislava.
    Slovan s ďalším debaklom a nulu má na konte už len jeden tím. Pozrite si tabuľku Ligy majstrov
    ut 23:121
    Nachádzate sa tu:
    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Slovan s ďalším debaklom a nulu má na konte už len jeden tím. Pozrite si tabuľku Ligy majstrov