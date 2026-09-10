Favoriti nezaváhali, prekvapil taliansky klub. Pozrite si tabuľku Ligy majstrov

Nová sezóna Ligy majstrov uzavrela svoje úvodné 1. kolo štvrtkovými stretnutiami.
Na čelo priebežnej tabuľky sa vďaka vysokému triumfu nad Slovanom Bratislava usadil Paríž St. Germain.
Hneď za ním na druhom mieste skončil Bayern Mníchov, ktorý deklasoval Bodø/Glimt 5:0, hoci všetky góly padli až v druhom dejstve a dvoma zásahmi sa blisol Michael Olise.
Nórsky klub po bezgólovom výkone vystriedal na dne tabuľky bratislavský Slovan, ktorý sa posunul na 35. miesto.
Bez zaváhania odštartoval aj Manchester United, ktorý doma pohodlne zdolal azerský Sabah FK 4:0.
Prekvapenie kola sa zrodilo v Taliansku, kde nováčik elitnej súťaže Calcio Como šokoval RB Lipsko a po jednoznačnej výhre 4:1 je v tabuľke piaty.
Fenerbahce s Milanom Škriniarom remizovalo doma s AS Rím 1:1, rovnako nerozhodne 1:1 sa skončil aj súboj PSV Eindhoven so Šachtarom Doneck.
Dramatický duel odohrala pražská Slavia. Proti francúzskemu Racingu Lens hrala od 49. minúty bez vylúčeného Konečného, no napriek tomu sa dostala do vedenia.
O víťazstvo však prišla v tretej minúte nadstaveného času, kedy na konečných 2:2 vyrovnal Sotoca.
Pozrite si, ako vyzerá tabuľka ligovej fázy Ligy majstrov.