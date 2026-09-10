    Slavia
    Slavia
    Liga majstrov
    10.09.2026, Ligová fáza, 1. kolo
    2 - 3
    0:0
    Lens
    Lens
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    Favoriti nezaváhali, prekvapil taliansky klub. Pozrite si tabuľku Ligy majstrov

    Hráči Paríža St. Germain
    Fotogaléria (13)
    Hráči Paríža St. Germain (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, ČTK|10. sep 2026 o 23:12
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    Pozrite si tabuľku Ligy majstrov po zápasoch úvodného 1. kola ligovej fázy. Na ktorom mieste je Slovan Bratislava?

    Nová sezóna Ligy majstrov uzavrela svoje úvodné 1. kolo štvrtkovými stretnutiami.

    Na čelo priebežnej tabuľky sa vďaka vysokému triumfu nad Slovanom Bratislava usadil Paríž St. Germain.

    Hneď za ním na druhom mieste skončil Bayern Mníchov, ktorý deklasoval Bodø/Glimt 5:0, hoci všetky góly padli až v druhom dejstve a dvoma zásahmi sa blisol Michael Olise.

    Nórsky klub po bezgólovom výkone vystriedal na dne tabuľky bratislavský Slovan, ktorý sa posunul na 35. miesto.

    Bez zaváhania odštartoval aj Manchester United, ktorý doma pohodlne zdolal azerský Sabah FK 4:0.

    Fotogaléria zo zápasu Manchester United - Sabah FK v Lige majstrov (ligová fáza, 1. kolo)
    Manchester United's Bruno Fernandes, right, celebrates after scoring his side's second goal with Youri Tielemans, left, during the Champions League opening phase soccer match between Manchester United and Sabah FK in Manchester, England, Thursday, Sept. 10, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)
    Manchester United's Matheus Cunha shoots on goal during the Champions League opening phase soccer match between Manchester United and Sabah FK in Manchester, England, Thursday, Sept. 10, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)
    Manchester United's Matheus Cunha and Sabah's Umarali Rakhmonaliev challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Manchester United and Sabah FK in Manchester, England, Thursday, Sept. 10, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)
    Manchester United's Bruno Fernandes, right, celebrates after scoring his side's second goal with Youri Tielemans during the Champions League opening phase soccer match between Manchester United and Sabah FK in Manchester, England, Thursday, Sept. 10, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)
    13 fotografií
    Manchester United's head coach Michael Carrick arrives for the Champions League opening phase soccer match between Manchester United and Sabah FK in Manchester, England, Thursday, Sept. 10, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)Sabah's Kaheem Parris and Manchester United's Lisandro Martinez challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Manchester United and Sabah FK in Manchester, England, Thursday, Sept. 10, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)Manchester United's Matheus Cunha scores the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Manchester United and Sabah FK in Manchester, England, Thursday, Sept. 10, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)Manchester United's Matheus Cunha celebrates after he scored the opening goal against Sabah's goalkeeper Stas Pokatilov, left, during the Champions League opening phase soccer match between Manchester United and Sabah FK in Manchester, England, Thursday, Sept. 10, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)Manchester United's Matheus Cunha celebrates after he scored the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Manchester United and Sabah FK in Manchester, England, Thursday, Sept. 10, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)Manchester United's Matheus Cunha scores the opening goal against Sabah's goalkeeper Stas Pokatilov during the Champions League opening phase soccer match between Manchester United and Sabah FK in Manchester, England, Thursday, Sept. 10, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)Manchester United's Patrick Dorgu and Sabah's Kaheem Parris challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Manchester United and Sabah FK in Manchester, England, Thursday, Sept. 10, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)Manchester United's Patrick Dorgu and Sabah's Kaheem Parris challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Manchester United and Sabah FK in Manchester, England, Thursday, Sept. 10, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)Sabah's players warm up ahead of the Champions League opening phase soccer match between Manchester United and Sabah FK in Manchester, England, Thursday, Sept. 10, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)

    Prekvapenie kola sa zrodilo v Taliansku, kde nováčik elitnej súťaže Calcio Como šokoval RB Lipsko a po jednoznačnej výhre 4:1 je v tabuľke piaty.

    Fenerbahce s Milanom Škriniarom remizovalo doma s AS Rím 1:1, rovnako nerozhodne 1:1 sa skončil aj súboj PSV Eindhoven so Šachtarom Doneck.

    Dramatický duel odohrala pražská Slavia. Proti francúzskemu Racingu Lens hrala od 49. minúty bez vylúčeného Konečného, no napriek tomu sa dostala do vedenia.

    O víťazstvo však prišla v tretej minúte nadstaveného času, kedy na konečných 2:2 vyrovnal Sotoca.

    Pozrite si, ako vyzerá tabuľka ligovej fázy Ligy majstrov.

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    1
    1
    0
    0
    6:1
    3
    V
    2
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    1
    1
    0
    0
    5:0
    3
    V
    3
    BarcelonaBarcelonaBAR
    1
    1
    0
    0
    5:1
    3
    V
    4
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    1
    1
    0
    0
    4:0
    3
    V
    5
    ComoComoCOM
    1
    1
    0
    0
    4:1
    3
    V
    6
    StuttgartStuttgartSTU
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    7
    SportingSportingSPO
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    8
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    9
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    10
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    11
    LensLensLEN
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    12
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    13
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    14
    LiverpoolLiverpoolLIV
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    15
    ArsenalArsenalARS
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    16
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    17
    ŠachtarŠachtarSHK
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    18
    AS RímAS RímROM
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    19
    PSVPSVPSV
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    20
    FenerbahceFenerbahceFEN
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    21
    VillarrealVillarrealVIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    22
    SlaviaSlaviaSLA
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    23
    LilleLilleLIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    24
    BruggyBruggyBRU
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    25
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    26
    Inter MilánoInter MilánoINT
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    27
    NeapolNeapolNAP
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    28
    LASKLASKLSK
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    29
    GalatasarayGalatasarayGAL
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    30
    VikingVikingVIK
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    31
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    32
    RB LipskoRB LipskoLEI
    1
    0
    0
    1
    1:4
    0
    P
    33
    FeyenoordFeyenoordFEY
    1
    0
    0
    1
    1:5
    0
    P
    34
    SabahSabahSAB
    1
    0
    0
    1
    0:4
    0
    P
    35
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    1
    0
    0
    1
    1:6
    0
    P
    36
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    1
    0
    0
    1
    0:5
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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