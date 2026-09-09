Slovan padol na dno už po prvom zápase. Pozrite si tabuľku Ligy majstrov

Nová sezóna Ligy majstrov sa začala úvodnými zápasmi 1. kola ligovej fázy.
Slovenský majster Slovan Bratislava po prehre 1:6 s PSG klesol v neúplnej tabuľke na poslednú 36. priečku.
Na čelo sa dostal jeho dnešný súper o skóre pred druhú Barcelonu a tretí Stuttgart.
Paríž St. Germain začal cestu za tretím triumfom vo futbalovej Lige majstrov v rade hladkou výhrou, najväčšiu zásluhu na tom mal Španiel Ferran Torres, autor troch gólov. Pozadu nezostala ani Barcelona, keď rozdrvila Feyenoord Rotterdam 5:1.
Porazený finalista uplynulého ročníka Arsenal vyhral v Neapole 1:0. Ďalší anglický favorit FC Liverpool porazil po obrate doma Atlético Madrid 2:1 a Sporting Lisabon vyhral nad Galatasaray Istanbul 3:1, hoci tiež inkasoval ako prvý.
Stuttgart zdolal nórskeho nováčika zo Stavangeru tiež 3:1 vďaka hattricku bosnianskeho útočníka Ermedina Demiroviča. Kolo dokončí vo štvrtok šesť zápasov, medzi nimi aj duel Slavie s Racingom Lens.
Pozrite si, ako vyzerá tabuľka ligovej fázy Ligy majstrov.