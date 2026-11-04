    Porto
    Porto
    Liga majstrov
    04.11.2026, Ligová fáza, 4. kolo
    4 - 1
    1:1
    Neapol
    Neapol
    Jude Bellingham.
    VIDEO: Real bol blízko hanby v Grécku. Fenerbahce predviedlo s Liverpoolom skvelý obrat
    Fotka zo zápasu SK Slavia Praha - Arsenal FC.
    Liga majstrov: Slavia Praha kládla odpor do poslednej chvíle. Arsenal však zabodoval naplno
    Futbalisti Borussie Dortmund oslavujú gól v dueli proti Realu Betis.
    Liga majstrov: Betis prišiel o svoju neporaziteľnosť. Dortmund mu pripravil prvú prehru
    Porto oslavuje gól.
    Liga majstrov: Neapol utrpel krutú prehru. Na pôde Porta inkasoval až štyrikrát
    Erling Haaland oslavuje gól do siete RB Lipsko.
    Liga majstrov: Lipsko držalo krok s favoritom až do konca. O triumfe City rozhodol Haaland
    Futbalisti Calcio Como oslavujú triumf nad RC Lens.
    Liga majstrov: Lens utrpelo hanebnú prehru. Como ho deklasovalo deviatimi gólmi
    AEK Atény - Real MadridFenerbahce - LiverpoolKompletné výsledkyTabuľkaSúvisiace

    Slovan ostal ako jediný tím bez bodu. Pozrite si tabuľku Ligy majstrov

    Porto oslavuje gól.
    Porto oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|4. nov 2026 o 22:56
    ShareTweet0

    Pozrite si tabuľku Ligy majstrov po zápasoch 4. kola ligovej fázy. Na ktorom mieste je Slovan Bratislava?

    Nová sezóna Ligy majstrov má za sebou všetky zápasy 4. kola ligovej fázy.

    Slovenský majster Slovan Bratislava po prehre 0:4 s LASK Linz figuruje v tabuľke naďalej na poslednej 36. priečke. Má skóre 1:17, keď nedal gól v treťom stretnutí v rade.

    Slovan ostal ako jediný tím bez bodu. O prvé body sa postarali hráči Porta, ktorí si poradili s SSC Neapol 4:1.

    Obhajca trofeje Paríž St. Germain je naďalej stopercentný po suverénnom víťazstve na ihrisku Villarrealu 6:0 je na prvom mieste.

    Stopercentnú bilanciu si ešte udržali hráči Realu Madrid, ktorí si poradili s AEK Atény 3:2.

    Pozrite si, ako vyzerá tabuľka ligovej fázy Ligy majstrov.

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    4
    4
    0
    0
    20:5
    12
    V
    V
    V
    V
    2
    Real MadridReal MadridRMA
    4
    4
    0
    0
    13:7
    12
    V
    V
    V
    V
    3
    ArsenalArsenalARS
    4
    3
    1
    0
    8:3
    10
    V
    R
    V
    V
    4
    ComoComoCOM
    4
    3
    0
    1
    19:6
    9
    V
    V
    P
    V
    5
    BarcelonaBarcelonaBAR
    4
    3
    0
    1
    14:6
    9
    V
    P
    V
    V
    6
    Aston VillaAston VillaAVL
    4
    3
    0
    1
    12:6
    9
    P
    V
    V
    V
    7
    Manchester CityManchester CityMCI
    4
    3
    0
    1
    12:7
    9
    V
    V
    P
    V
    8
    LiverpoolLiverpoolLIV
    4
    3
    0
    1
    14:10
    9
    P
    V
    V
    V
    9
    BruggyBruggyBRU
    4
    3
    0
    1
    11:7
    9
    V
    V
    V
    P
    10
    SportingSportingSPO
    4
    3
    0
    1
    8:4
    9
    V
    P
    V
    V
    11
    BetisBetisBET
    4
    3
    0
    1
    8:6
    9
    P
    V
    V
    V
    12
    DortmundDortmundBVB
    4
    3
    0
    1
    7:5
    9
    V
    V
    P
    V
    13
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    4
    2
    2
    0
    12:5
    8
    V
    R
    R
    V
    14
    StuttgartStuttgartSTU
    4
    2
    1
    1
    7:4
    7
    P
    R
    V
    V
    15
    Inter MilánoInter MilánoINT
    4
    2
    0
    2
    8:6
    6
    V
    V
    P
    P
    16
    LASKLASKLSK
    4
    2
    0
    2
    10:9
    6
    V
    V
    P
    P
    17
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    4
    2
    0
    2
    8:8
    6
    V
    P
    P
    V
    18
    GalatasarayGalatasarayGAL
    4
    2
    0
    2
    8:9
    6
    V
    V
    P
    P
    19
    FenerbahceFenerbahceFEN
    4
    1
    2
    1
    6:11
    5
    V
    R
    P
    R
    20
    AS RímAS RímROM
    4
    1
    1
    2
    10:8
    4
    P
    V
    P
    R
    21
    ŠachtarŠachtarSHK
    4
    1
    1
    2
    4:4
    4
    P
    P
    V
    R
    22
    VikingVikingVIK
    4
    1
    1
    2
    9:10
    4
    V
    P
    R
    P
    23
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    4
    1
    1
    2
    4:5
    4
    P
    R
    V
    P
    24
    PSVPSVPSV
    4
    1
    1
    2
    3:4
    4
    P
    V
    P
    R
    25
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    4
    1
    1
    2
    4:9
    4
    R
    P
    V
    P
    26
    PortoPortoPOR
    4
    1
    0
    3
    6:7
    3
    V
    P
    P
    P
    27
    NeapolNeapolNAP
    4
    1
    0
    3
    6:11
    3
    P
    V
    P
    P
    28
    VillarrealVillarrealVIL
    4
    1
    0
    3
    8:14
    3
    P
    P
    V
    P
    29
    RB LipskoRB LipskoLEI
    4
    1
    0
    3
    5:11
    3
    P
    P
    V
    P
    30
    AEKAEKAEK
    4
    1
    0
    3
    5:11
    3
    P
    P
    P
    V
    31
    SabahSabahSAB
    4
    1
    0
    3
    4:10
    3
    P
    P
    V
    P
    32
    FeyenoordFeyenoordFEY
    4
    1
    0
    3
    4:11
    3
    P
    P
    V
    P
    33
    LensLensLEN
    4
    1
    0
    3
    4:16
    3
    P
    P
    P
    V
    34
    SlaviaSlaviaSLA
    4
    0
    1
    3
    5:9
    1
    P
    R
    P
    P
    35
    LilleLilleLIL
    4
    0
    1
    3
    4:10
    1
    R
    P
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    4
    0
    0
    4
    1:17
    0
    P
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Como oslavuje gól.
    Como oslavuje gól.
    Como si urobilo z Lensu trhací kalendár. Postaralo sa o najvyššie víťazstvo v histórii Ligy majstrov (prehľad)
    st 23:141
    Futbalisti Clubu Bruggy oslavujú gól.
    st 18:00
    Liga majstrov: Eindhoven na domácej pôde nebodoval. Výbornú formu potvrdili Bruggy Pozrite si sumár z futbalového zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov: PSV Eindhoven - Club Bruggy.
    st 18:00
    Fotka zo zápasu Viking FK - Sabah FK.
    st 18:00
    Liga majstrov: Historická chvíľa pre Viking. Na domácej pôde oslavuje prvé víťazstvoPozrite si sumár z futbalového zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Viking FK - Sabah FK.
    st 18:00
    Real Madrid and AEK players observe a minute of silence in memory of the late Tenerife soccer player Jesus de Miguel prior to the start of the Champions League opening phase soccer match between AEK Athens and Real Madrid in Athens, Greece, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Petros Giannakouris)
    st 19:04
    Fotogaléria zo zápasu AEK Atény - Real Madrid (Liga majstrov, 4. kolo)
    st 19:04
    Slavia's Emmanuel Ayaosi, front, and Arsenal's Piero Hincapie fight for the ball during the UEFA Champions League soccer match between Slavia and Arsenal in Prague, Czechia, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    st 21:27
    Fotogaléria zo zápasu SK Slavia Praha - Arsenal FC (Liga majstrov, 4. kolo)
    st 21:27
    Liverpool's Victor Munoz, left, and Fenerbahce's Kojo Peprah Oppong challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Liverpool in Istanbul, Turkey, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    st 19:12
    Fotogaléria zo zápasu Fenerbahce Istanbul - Liverpool FC (Liga majstrov, 4. kolo)
    st 19:12
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Como oslavuje gól.
    Como oslavuje gól.
    Como si urobilo z Lensu trhací kalendár. Postaralo sa o najvyššie víťazstvo v histórii Ligy majstrov (prehľad)
    st 23:141
    Nachádzate sa tu:
    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Slovan ostal ako jediný tím bez bodu. Pozrite si tabuľku Ligy majstrov