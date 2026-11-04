Slovan ostal ako jediný tím bez bodu. Pozrite si tabuľku Ligy majstrov

Nová sezóna Ligy majstrov má za sebou všetky zápasy 4. kola ligovej fázy.
Slovenský majster Slovan Bratislava po prehre 0:4 s LASK Linz figuruje v tabuľke naďalej na poslednej 36. priečke. Má skóre 1:17, keď nedal gól v treťom stretnutí v rade.
Slovan ostal ako jediný tím bez bodu. O prvé body sa postarali hráči Porta, ktorí si poradili s SSC Neapol 4:1.
Obhajca trofeje Paríž St. Germain je naďalej stopercentný po suverénnom víťazstve na ihrisku Villarrealu 6:0 je na prvom mieste.
Stopercentnú bilanciu si ešte udržali hráči Realu Madrid, ktorí si poradili s AEK Atény 3:2.
Pozrite si, ako vyzerá tabuľka ligovej fázy Ligy majstrov.
Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
PSGPSG
4
4
0
0
20:5
12
V
V
V
V
2
Real MadridRMA
4
4
0
0
13:7
12
V
V
V
V
3
ArsenalARS
4
3
1
0
8:3
10
V
R
V
V
4
ComoCOM
4
3
0
1
19:6
9
V
V
P
V
5
BarcelonaBAR
4
3
0
1
14:6
9
V
P
V
V
6
Aston VillaAVL
4
3
0
1
12:6
9
P
V
V
V
7
Manchester CityMCI
4
3
0
1
12:7
9
V
V
P
V
8
LiverpoolLIV
4
3
0
1
14:10
9
P
V
V
V
9
BruggyBRU
4
3
0
1
11:7
9
V
V
V
P
10
SportingSPO
4
3
0
1
8:4
9
V
P
V
V
11
BetisBET
4
3
0
1
8:6
9
P
V
V
V
12
DortmundBVB
4
3
0
1
7:5
9
V
V
P
V
13
Bayern MníchovFCB
4
2
2
0
12:5
8
V
R
R
V
14
StuttgartSTU
4
2
1
1
7:4
7
P
R
V
V
15
Inter MilánoINT
4
2
0
2
8:6
6
V
V
P
P
16
LASKLSK
4
2
0
2
10:9
6
V
V
P
P
17
Manchester UnitedMUN
4
2
0
2
8:8
6
V
P
P
V
18
GalatasarayGAL
4
2
0
2
8:9
6
V
V
P
P
19
FenerbahceFEN
4
1
2
1
6:11
5
V
R
P
R
20
AS RímROM
4
1
1
2
10:8
4
P
V
P
R
21
ŠachtarSHK
4
1
1
2
4:4
4
P
P
V
R
22
VikingVIK
4
1
1
2
9:10
4
V
P
R
P
23
Atlético MadridATM
4
1
1
2
4:5
4
P
R
V
P
24
PSVPSV
4
1
1
2
3:4
4
P
V
P
R
25
Bodo GlimtBOD
4
1
1
2
4:9
4
R
P
V
P
26
PortoPOR
4
1
0
3
6:7
3
V
P
P
P
27
NeapolNAP
4
1
0
3
6:11
3
P
V
P
P
28
VillarrealVIL
4
1
0
3
8:14
3
P
P
V
P
29
RB LipskoLEI
4
1
0
3
5:11
3
P
P
V
P
30
AEKAEK
4
1
0
3
5:11
3
P
P
P
V
31
SabahSAB
4
1
0
3
4:10
3
P
P
V
P
32
FeyenoordFEY
4
1
0
3
4:11
3
P
P
V
P
33
LensLEN
4
1
0
3
4:16
3
P
P
P
V
34
SlaviaSLA
4
0
1
3
5:9
1
P
R
P
P
35
LilleLIL
4
0
1
3
4:10
1
R
P
P
P
36
Slovan BratislavaSLB
4
0
0
4
1:17
0
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body