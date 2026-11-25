Nová sezóna Ligy majstrov má za sebou všetky zápasy 5. kola ligovej fázy.
Slovenský majster Slovan Bratislava sa po prehre 0:2 s Realom Betis nachádza v tabuľke naďalej na poslednej 36. priečke. Má skóre 1:19, skórovať nedokázal už v štyroch dueloch za sebou.
Na čele 36-člennej tabuľky sa osamostatnil Real Madrid, ktorý ako jediný tím v súťaži nestratil ani bod a s plným počtom 15 bodov (skóre 18:8) má dvojbodový náskok pred druhým Parížom St. Germain (13 bodov).
Prekvapením doterajšieho priebehu je tretie miesto talianskeho Coma. To nazbieralo 12 bodov rovnako ako štvrtá Barcelona, piaty Liverpool a šiesty Betis Sevilla.
Priamu postupovú osmičku do osemfinále aktuálne uzatvárajú Arsenal (11 bodov) a Manchester City (10 bodov).
Predposledná je s jedným bodom Slavia Praha, na postupovú 24. priečku (aktuálne ju drží Villarreal) strácajú „belasí“ šesť bodov.
Pozrite si, ako vyzerá tabuľka ligovej fázy Ligy majstrov.