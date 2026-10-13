Piatoligista v pohári končí, no stále živí nádej na trofej. Hráč súpera zaznamenal hetrik

Pohárový sen lídra V. ligy BFZ sa skončil v 4. kole. ŠK Svätý Jur v šestnásťfinále Slovnaft Cupu podľahol doma Novým Zámkom 0:3.
Stále však živí nádej na Move Trophy pre takzvaného skokana roka, teda najlepšieho účastníka pohára z regionálnych súťaží.
Hráčom niet čo vyčítať
„Sme smutní, že sa naša cesta v pohári končí, ale súper ukázal obrovskú kvalitu. Hostia boli lepší, mali tam zahraničných hráčov, ktorí dominovali. Nezostáva nám nič iné, len im pogratulovať a želať im úspešnú cestu ďalej v pohári,“ vravel po zápase tréner domácich Jakub Hodál.
Na svoj tím bol napriek prehre právom hrdý. „Niet čo vyčítať našim hráčom. Prvý gól bol nešťastný, pri druhom sme zle dostúpili a tretí padol z penalty, ktorú neviem posúdiť, nie som rozhodca,“ doplnil kouč Svätého Jura.
Za stavu 0:1 domáci cítili šancu, že by súpera z vyššej súťaže mohli potrápiť.
„Mali sme tam rôzne príležitosti, možno sa mohla odpískať ruka po našom centri do šestnástky. Preto sme prešli na rozostavenie 3-5-2, lebo sme chceli zápas zlomiť na našu stranu,“ podčiarkol.
Mrzí ich, že nehrali s ligistom
Svätý Jur sa predtým v pohári nikdy nedostal do 4. kola. Tréner neskrýval sklamanie z toho, že napriek tomu nenarazili na prvoligistu.
V minulosti sa Svätý Jur stretol v pohári so Slovanom Bratislava, ale to bolo v 2. kole.
„Na rovinu poviem, pohár sa hrá preto, aby prišiel nejaký ligista, aby bola výborná atmosféra a aby sme sa mohli ukázať v čo najlepšom svetle. Ale Nové Zámky boli veľmi kvalitné a nie je hanba vypadnúť s takým súperom,“ zdôraznil Jakub Hodál.
Jeho mužstvo v predchádzajúcom kole vyradilo iného treťoligistu, Dunajskú Lužnú, ktorej v III. lige Západ aktuálne patrí štvrtá priečka. Nové Zámky sú na šiestom mieste.
„Povedal by som, že individuálna kvalita bola na strane Dunajskej Lužnej, ale herne mali lepšie zvládnutý zápas Nové Zámky. Mali nás lepšie prečítaných a nepodcenili nás,“ porovnal oboch súperov tréner.
Mladý fanklub
Svätý Jur zaujal veľmi entuziastickým táborom „rowdies“, ktorí mohli mať priemerný vek asi 13 rokov.
Tréner Hodál prezradil, že toto zoskupenie vzniklo spontánne začiatkom minulej sezóny. „Prvý zápas sme hrali v Malinove, bol to ich prvý výjazd. Odvtedy ich to drží a nás to baví. Sme radi, že tu sú, ťahajú nás ďalej,“ vravel tréner Hodál.
Na zápas s Novými Zámkami prišlo podľa oficiálneho zápisu 150 divákov. Tribúna sa však postupne zapĺňala v priebehu prvého polčasu, mnohí nestíhali prísť skôr pre pracovné povinnosti.
„Snažíme sa spolupracovať s mestom, boli by sme radi, keby prispelo osvetlením. Potom by sme mohli odohrať zápas aj v neskoršom čase a mohlo by dôjsť oveľa viac ľudí,“ skonštatoval tréner Svätého Jura.
Bola to parádna jazda
Svätý Jur v tejto sezóne v predkole pohára zdolal štvrtoligové Kalinkovo 3:1. V 1. kole privítal Kaplnu, súpera z piatej ligy, s ktorým bojuje o prvé miesto aj v ligovej súťaži. Domáci prehrávali už 1:3, ale tesne pred koncom vyrovnali na 3:3 a nakoniec postúpili po penaltovom rozstrele.
V 2. kole Svätý Jur zdolal Malinovo, ďalší tím zo štvrtej ligy, s prehľadom 5:1.
Následne si poradil aj s nováčikom tretej ligy Dunajskou Lužnou.
„Dostať sa medzi 32 najlepších tímov na Slovensku sa nepodarí každému. Veľká gratulácia chalanom, lebo oni sa o to pričinili. Tá jazda bola parádna, vyradili sme treťoligistu aj štvrtoligistov,“ zhodnotil Hodál účinkovanie v Slovnaft Cupe.
Hoci jeho tím v pohári končí, stále má nádej na zisk Move Trophy pre najlepšie mužstvo z regionálnych súťaží.
V hre sú ešte dvaja štvrtoligisti: Boleráz, ktorý privíta v stredu Námestovo, a Piešťany, ktoré hostia trnavský Spartak. Ďalším piatoligistom, ktorý sa dostal do 4. kola, sú Kostolné Kračany. Tie hrajú so Žilinou, obhajcom trofeje.
Víťaz Move Trophy získava aj finančnú prémiu 3000 eur. „Ak to pripadne nám, budeme len radi. Niečo by z toho určite dostali aj chalani. Bola by to zaslúžená odmena. Dostať sa do štvrtého kola nie je ľahké, chalanom patrí obrovská gratulácia,“ zdôraznil tréner.
Tri góly Mihálika
O všetky tri góly Nových Zámkov sa postaral Adam Mihálik. Pre 26-ročného hráča to boli prvé presné zásahy v pohári. V lige už má na konte jeden gól.
„Bol to ťažký zápas na ťažkom teréne, ale dodržiavali sme taktické pokyny a kontrolovali sme celý zápas,“ uviedol po stretnutí autor hetriku.
Mihálik poslal hostí do vedenia už po štvrťhodine hry, keď pohotovo zareagoval na loptu, ktorá sa odrazila práve k nemu.
„Rýchly gól nám pomohol. Upokojili sme sa a postrážili si víťazstvo,“ vravel.
V 76. minúte jeho výborná strela skončila v bránke aj s prispením žrde. „Plánoval som to trafiť na zadnú žrď a padlo to tam,“ usmieval sa strelec.
O tri minúty neskôr odpískal rozhodca pokutový kop pre hostí a aj ten premenil Mihálik. „Máme určeného exekútora na jedenástky, ale chcel som ísť za hetrikom, tak som si to zobral,“ prezradil.
Mihálik prišiel do Nových Zámkov počas letnej prestávky. Predtým pôsobil v Galante.
Prial by si Žilinu
Zatiaľ nedostáva veľkú minutáž, no verí, že góly v pohári mu pomôžu dostať sa do základnej zostavy.
„V lete som si zmenil prostredie a začína si to všetko sadať. Je tu super partia. Mali sme v lige aj slabšie chvíľky, ale oklepali sme sa z toho a už pôjdeme hore,“ prízvukoval.
Nové Zámky sú už medzi šestnástkou najlepších tímov v Slovnaft Cupe a je veľmi pravdepodobné, že v ďalšom kole už dostanú súpera z prvej ligy.
„Potešilo by nás, ak by sa domáci štadión zaplnil. Prial by som si Žilinu, keďže som tam pôsobil,“ uzavrel Adam Mihálik.