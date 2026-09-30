Zvrat pred voľbami. Švajčiarsky zväz stiahol podporu Infantina, zostávajú nezodpovedané otázky

Švajčiarsky futbalový zväz (SFV) stiahol podporu prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianniho Infantina, ktorý sa narodil vo Švajčiarsku.
Rozhodol o tom ústredný výbor SFV. Ešte v júni tohto roka zväz deklaroval podporu kandidatúre úradujúceho šéfa FIFA.
„Švajčiarsky futbalový zväz očakáva od vedenia FIFA najvyššie štandardy v oblasti transparentnosti, zrozumiteľnosti rozhodnutí a inštitucionálnej zodpovednosti,“ vyhlásil prezident SFV Peter Knäbel podľa agentúry DPA.
Reagoval na Infantinov list všetkým národným zväzom, v ktorom šéf FIFA prvýkrát ponúkol svojim odporcom rokovania o možných reformách organizácie.
Knäbel, niekdajší riaditeľ profesionálneho futbalu v Hamburgeri SV a športový šéf Schalke 04, označil ponuku na rokovania o reformách za dôležitý signál zo strany FIFA a krok, ktorý by mohol prispieť k zlepšeniu situácie.
„Zároveň zostávajú nezodpovedané zásadné otázky týkajúce sa pozadia diania, zodpovednosti a rozhodovacích procesov.
Keďže neboli presvedčivo objasnené, nemôžeme prevziať zodpovednosť za ďalšiu podporu kandidatúry Gianniho Infantina,“ vysvetlil.
Rozhodnutie ústredného výboru nasledovalo po komplexnom prehodnotení vývoja za uplynulé mesiace, uvádza sa vo vyhlásení. Infantino sa v lete dostal pod obrovský tlak okrem iného pre plány týkajúce sa investorov do majstrovstiev sveta.
Časť futbalového sveta ostro kritizuje aj spôsob, akým 56-ročný funkcionár vedie organizáciu.
Voľby prezidenta FIFA sa uskutočnia v marci budúceho roka. Infantino vo svojom liste nespomenul, že by sa vzdal kandidatúry na štvrté funkčné obdobie.