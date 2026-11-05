Švajčiar vyzve Infantina v boji o šéfa FIFA: Futbal patrí ľuďom, nie tým, ktorí ho ovládajú

Bývalý švajčiarsky futbalový reprezentant Ramon Vega oficiálne oznámil kandidatúru na post prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).
Vo viac ako 10-stranovom dokumente predstavil svoju víziu a stane sa vyzývateľom súčasného šéfa FIFA Gianniho Infantina.
Ten sa vo voľbách v marci 2027 bude uchádzať o štvrté funkčné obdobie, no od letných MS čelí neustálej kritike.
Vega naznačil svoj záujem kandidovať už v októbri a predtým sa o kandidatúru pokúšal aj v rokoch 2015, 2019 a 2022, no ani raz nezískal potrebnú podporu.
Bývalý účastník ME 1996 a niekdajší hráč Tottenhamu, Celticu, Cagliari či Watfordu vydal oficiálne stanovisko na sociálnej sieti X.
„Po viac ako desiatich rokoch príprav oficiálne oznamujem svoju kandidatúru. Futbal patrí ľudom - nie tým, ktorí ho ovládajú. Stojíme na zásadnej križovatke. Rozhodnutia, ktoré dnes prijmeme, budú formovať budúcnosť našej krásnej hry pre ďalšie generácie.
Vyhlasujem nulovú toleranciu voči vedeniu, ktoré zničilo vášeň piatich miliárd futbalových fanúšikov po celom svete. Futbal patrí ľuďom. Osobné ambície, túžba po moci či výsadách pre mňa nie sú dôležité. Nekandidujem preto, aby som pokračoval vo vojne, ale preto, aby som ju ukončil,“ píše 23-násobný reprezentant Švajčiarska vo svojom vyhlásení.
Na 77. kongrese FIFA, ktorý sa uskutoční 18. marca v marockom Rabate, sa bývalý obranca postaví proti Infantinovi, ako aj prípadným ďalším kandidátom.
Tí majú na predloženie oficiálnych prihlášok čas do 18. novembra.