Kedy, keď nie teraz? Štvrtá liga by im svedčala, oslovili dokonca aj Hippa

Posilneným Šuranom by štvrtá liga svedčala. Po vlaňajšom piatom mieste je dnes na mieste otázka: Kedy, keď nie teraz?
Minuloročný suverén AC Nitra je už vo vyššej súťaži, hoci tú hrá – po zlúčení s FC Nitra – chtiac-nechtiac už pod značkou FC Nitra B.
Sila FC Nádszeg Trstice po predchádzajúcich skvelých sezónach - jednej aj vo štvrtej lige - predsalen o čosi klesá.
Obávaným síce môže zostať Bešeňov, ten však prišiel o druhého najlepšieho strelca celej vlaňajšej súťaže Tomáša Benkóa, ktorý už hrá za nevídane obrodené rodné - a konkurenčné - Dvory nad Žitavou, ktoré zlanárili osem hráčov z Tvrdošoviec.
Silné budú naposledy strieborné Kostolné Kračany, ktorých tréner Krisztián Bogyai už nechce iba honor najofenzívnejšieho mužstva, no stále pedantnejšie vylaďuje aj obrannú fázu hry.
Namiesto vlaňajšieho boja o záchranu chcú hrať o vrchné priečky posilnené Vráble, no smelé plány môže mať aj niekto ďalší z 16-členného pelotónu.
Napríklad taký nováčik Matúšova zem Horné Saliby/Tomášikovo, ktorý by mohol byť snáď aj čiernym koňom piatej ligy Juhovýchod ZsFZ.
Zajace sa budú počítať až po poslednom kole, no pri aktuálnej situácii v amatérskom futbale na Slovensku sa môžu v priebehu dlhej sezóny udiať ešte kadejaké nepredvídateľné zvraty.
Každopádne však, štvrtá liga nie je pre každého, veď len predvlani odmietol návrat do nej majstrovský FC Nádszeg Trstice, po telefonátoch z vedenia zväzu neprijali ponuku ani druhé Tvrdošovce, či tretie Kostolné Kračany a ani štvrté Kozárovce.
Šéf bronzových Kračian Július Csörgö vtedy pre Sportnet uviedol, že hore pôjdu iba v prípade, že by piatu ligu vyhrali. Bielo-červení Žitnoostrovania skončili vlani druhí za nedostižným AC Nitra, no a kvalitu majú aj teraz.
Posilnené, no triezve Šurany
Pre deväťtisícové mestečko Šurany by bola štvrtá liga ideálna. Bielo-modrým však určite nikto cestu dláždiť nebude. O všetkom sa bude rozhodovať na ihrisku, no a v boji o špicu tabuľky uspejú v 30-kolovej súťaži len tí najlepší.
To všetko vie veľmi dobre aj nový prezident ŠK Šurany Marek Ambrus. „Vytvárame lepšie podmienky nielen pre mužský tím, ale záleží nám aj na výchove vlastných odchovancov,“ začal bývalý stredný obranca Šurian, dnes zástupca hlavného sponzora Loko Trans Slovakia, ktorý hľadal letné posily najskôr medzi šurianskymi odchovancami vo vyšších súťažiach.
Nové vedenie sa toto leto veru činilo, veď okrem brankárskej opory Mateja Juhása (32) z Tvrdošoviec ulovilo ďalšiu veľkú rybu, šurianskeho odchovanca Timoteja Cagáňa (20) z treťoligového KFC Komárno B, z AC Nitra sa vrátilo živé striebro Marián Vadkerti (24), no a z treťoligového FKM Nové Zámky prišiel Patrik Krásny (20).
Miesto v základnej zostave si pýtajú ďalší novici Martin Búcora (21) zo Šurianok či Roman Sendrei (31) z Nitrianskych Hrnčiaroviec. Do kádra pribudol tiež 29-ročný Brazílčan Saullo Costa Ferreira Da Silval a ešte aj Tobias Bedrich (21) zo Šiah.
Nový je aj tréner
To však nie je všetko, 45-ročný tréner Alexander Soboňa, ktorý nahradil Mariána Huríka, sa teší návratu dispečera stredu poľa Adriána Procháczku (28), ktorý sa objavuje v základnej zostave po vleklom zranení. Rovnako po zranení sa vracia krajný obranca Lukáš Magdolen (23), ktorému obnovili hosťovanie z Podhájskej, ktorej legionárske A-mužstvo rozpustili ešte pred štyrmi rokmi.
Do novotvoriaceho tímu sa vrátil po ročnom hosťovaní v Močenku skúsený stopér Michal Kružlík (32), ktorému zverila kabína kapitánsku pásku.
„Jednali sme aj s tromi hráčmi iných dvoch treťoligových klubov, no ich príchody sa z rôznych dôvodov nateraz nedotiahli,“ netajil 53-ročný manažér. Jedným z nich mal byť podľa našich informácií bývalý prvoligový zadák Tomáš Hučko (40), ktorý sa kvôli bližšej vzdialenosti od Šale rozhodol nakoniec pre štvrtoligovú Šoporňu.
Na jazyk sa stačí aj meno rodáka zo Šurian Mária Baláža, hráča treťoligových Nových Zámkov, ktorý hosťoval minulú jeseň v FC Nitra.
„Áno, hovorili sme aj s ním, no Mária už mali podpísaného Nové Zámky. Inak, je to bratranec nášho Timoteja Cagáňa, o to viac verím, že ak by sme boli po jeseni v hre o postup, tak sa k jeho návratu domov ešte vrátime,“ nádeja sa Ambrus.
Postup by bol skvelý
Šéf klubu však musel v úvode svojej funkcionárskej misie riešiť nielen otázku hráčskych zmien, ale aj tú trénerskú. A to bola v Šuranoch v posledných dvoch rokoch doslova horúca téma.
„Spoliehali sme sa na pokračovaní trénera Mariána Huríka, ktorý dokončil vlaňajšiu sezónu po Milošovi Foltánovi a predchádzajúcom Jozefovi Pavlíkovi, lenže nečakane nám oznámil, že vo funkcii trénera z vlastného rozhodnutia končí. Tak sme museli okamžite hľadať riešenie, pretože týždeň nato sme už mali stanovený štart letnej prípravy.
Najskôr som oslovil Michala Feherváriho, ktorý však z rodinných dôvodov ponuku nakoniec neprijal s tým, že klubu v rámci možností pomáhať bude. Potom sme sa definitívne dohodli s Alexandrom Soboňom, naším spoľahlivým hráčom, ktorý už má v rámci svojej bohatej hráčskej kariéry aj trénerské skúsenosti.“
A pozor. Podľa nášho dôveryhodného zdroja mal byť oslovený aj jeden tréner veľkého kalibru. Nitran Michal Hipp, ktorý bol voľný pretože po tom, čo dostal Galantu historicky premiérovo do druhej ligy abdikoval z vlastného rozhodnutia. Bývalý repre tréner však ponuku ísť do piatej ligy zdvorilo neprijal.
Aké sú teda ciele Šurian, pýtame sa toho najpovolanejšieho, predstaviteľa hlavného sponzora.
„V prvom rade ideme čo najviac stabilizovať klub, no a do dvoch rokov by sme chceli postúpiť s A-mužstvom do štvrtej ligy. Ak by sa nám to podarilo už v tejto sezóne, bola by to skvelá správa. Nič však nebudeme siliť.“
Bod zo Štúrova sa málil
Šurany išli v prvom kole do Štúrova s úmyslom bodovať a do vedenia 1:0 ich dostal už v 9. minúte po vyšachovaní obrany gólom do poloodkrytej svätyne Adrián Procháczka.
Aj do druhého dejstva vstúpili o čosi lepšie hostia a v 54. minúte mohol zvýšiť na dvojgólový rozdiel Michal Kružlík, ktorý však trafil z pokutového kopu iba žrď. Lopta sa navyše odrazila pozdĺž bránkovej čiary späť do poľa a z protiútoku v tej istej minúte vyrovnal po trme-vrme pred Juhásom na konečných 1:1 Arnold Chudý.
„V Štúrove nepodalo mužstvo zlý výkon, ak by sme z nariadenej penalty zvýšili na 2:0, dovolím si povedať, že o výsledku by bolo rozhodnuté. Z môjho pohľadu to boli dva stratené body,“ nepanikáril činovník, ktorý je spokojný hlavne s tým, že sa v lete podarilo zložiť silný, 19-členný káder, v ktorom môže z lavičky naskočiť plnohodnotne do zápasového deja každý.
Rýchle krídla k Brazílčanovi
„Veľa si sľubujeme od Timoteja Cagáňa, brankára Mateja Juhása či ďalších, ale mňa zatiaľ veľmi pozitívne prekvapili aj dynamický krídelník Martin Búcora, či brazílsky hroťák Saullo, ktorý si vie vytvoriť v šestnástke súpera zakaždým priestor.
Snáď ešte lepší sa z AC Nitra vrátil ďalší náš krídelník Marián Vadkerti a musím povedať, že tréner Soboňa vyskladal mužstvo dobre. Aj preto verím, že pozitívne výsledky sa dostavia a po jeseni by sme do tretieho miesta mohli figurovať.“
Sú v klube vypísané aj cieľové prémie, pýtame sa rovno. „Úprimne poviem, v hektickom letnom období som sa s mužstvom k tejto téme v kľude zatiaľ ešte nedostal, ale zaiste sa aj k tomu dopracujeme.“ Snáď už po najväčšom šlágri najbližšieho 3. kola Kostolné Kračany - Šurany sa dôvod nájde.
Zaslúžene rozdielom triedy
Súťažnú sezónu začali ambiciózne Šurany Slovenským pohárom. V predkole Slovnaft Cupu zvíťazili v šiestoligových Veľkých Lovciach po hetriku Patrik Dibusza 8:1, no v prvom kole ich vyradili treťoligové Nové Zámky (2:3).
Vo víkendovom 2. kole piatej ligy privítali Šuranci v susedskom derby vlani štvrté Kmeťovo, ktoré začalo súťaž domácou prehrou s Dvormi nad Žitavou (3:4).
ŠK Šurany – ŠK Kmeťovo 3:0 (0:0)
Góly: 61. a 81. Saullo Costa, 50. Timotej Cagáň.
Diváci: 300
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Od začiatku sa hralo od podlahy a napriek vysokým teplotám v dobrom tempe. Iniciatívnejší boli domáci, ale načať súpera sa im napriek dobrým príležitostiam neporadilo celé úvodné dejstvo.
Prvé dve veľké šance prišli v 16. minúte, keď si pred malým vápnom urobil miesto Saullo, no z otočky jeho koncovku vynikajúci Bálint vytesnil na roh, po ktorom sa lopta dostala ako na podnose pred Dibusza, no ani on netrafil cieľ. Potom mohol ísť Dibusz sám až do kuchyne, lenže spomalil, pomohol si so Saullom, ktorý zakončil z hranice šestnástky malou domov.
Urastený Brazílčan nevyniká zrýchlením, ale takmer všetko nebezpečné sa točilo okolo neho. Jeho hlavičkové zakončenie tesne vedľa Bálintovej žrde však už volalo po góle. Keďže sa neujala ani Magdolenova jedovka, ktorá lízala vinkel hostí, do kabín sa odchádzalo za bezgólového stavu.
Hneď po obrátke poslal Soboňa do hry Procháczku aj Vadkertiho a domáci tlak sa stupňoval. Bleskurýchly Vadkerti v dobrej šanci zľava ešte nedal, ale v 50. minúte umiestnil loptu s prehľadom presne k žrdi dobre hrajúci Cagáň - 1:0.
Výsledková ťarcha z favorita opadla a potom sa dvakrát zapísal - ako inak - z vnútra šestnástky Saullo.
Hostia prišli s úzkou lavičkou, robili čo mohli, no výsledok rozdielom triedy zodpovedá celozápasovému dianiu na trávniku.
Kmeťovčania ukázali obetavosť, druhá sezóna vo vyššej súťaži však býva ťažšia a o prvé body sa pokúsia najbližšie doma proti rovnako bezbodovému Kolárovu. Už vlaňajšiu sezónu však zvládli obdivuhodne aj napriek bezbodovému septembru. Nekompromisný Vladimír Drienovský (42) bude asi musieť na tréningoch zaviesť, opäť raz, ešte prísnejší režim.
V predkole Slovenského pohára zvíťazili červeno-modrí u nováčika šiestej ligy Východ v Dolnom Ohaji 4:1, no v druhom ich vyradil nováčik šiestej ligy Stred Výčapy-Opatovce po remíze 2:2 a penaltovom rozstrele (6:5).
Nejde s bubnom za zajace
Hoci Kmeťovo odolávalo v okresnom derby v Šuranoch celý prvý polčas, nový tréner ŠK Šurany Alexander Soboňa na lavičke nepanikáril a po víťazstve 3:0 bol spokojný.
„Hoci prišiel prvý gól až päť minút po prestávke, nikam sme sa neponáhľali. Pri našom širokom a vyváženom kádri som bol presvedčený, že v druhom polčase súpera zlomíme,“ uviedol.
Hneď po prestávke poslal do hry tvorivého Adriána Procháczku a aj pravého krídelníka Mariáva vadkertiho, ktorý obranu hostí okamžite zamestnávali.
Naopak, Kmeťovo prišlo s úzkou lavičkou a nútene striedať muselo dokonca dvakrát (Mateja Šebíka a Ihora Lovsku) už v prvom polčase.
„Striedania nám pomohli k dôležitému úvodnému gólu, ale trochu ma mrzia nepremenené veľké šance do prestávky. Hostí podržal brankár, no na niečo podobné sme doplatili v Štúrove, kde sme nevyužili viacero možností k zvýšeniu náskoku na 2:0.“
Nového hlavného trénera Šurian sme rozosmiali pri narážke, pretože jeho to stále akosi ťahá na ihrisko. Nakoniec, ešte aj stretnutie posledného kola minulej sezóny Šurany – Šahy (5:0) odohral v strede poľa celé.
„Pripúšťam, asi to tak bude, ale teraz sa mi v prípade nekolidovania zápasového programu naskytla možnosť hrať v rámci osobného voľna šiestu ligu Východ za nováčika Tekovské Lužany.“ Tento transfer však svietil na Futbalnete opakovane na červeno ešte aj túto nedeľu pred zápasmi 2. kola, bol teda zamietnutý.“
U skúseného futbalového svetobežníka, ktorý hral nielen vyššie súťaže na Slovensku napríklad za Levice či Veľké Ludince, ale aj za cyperský Digenis Oroklinis F.C. či dokonca v Malajzii, sú na prvom mieste ambície Šurian v piatej lige.
„Nechcem ísť s bubnom na zajace, posilnili sa aj iné mužstvá, ale do tretieho miesta sa v jesennej časti pohybovať určite chceme,“ zakončil futbalový poctivec, ktorý vraj po definitívnom prijatí ponuky viesť Šurany týždeň poriadne nespal.