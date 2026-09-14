Z vyšších súťaží stiahli rodákov a vedú ligu. Snívajú o postupe, najbližšie ich čaká šláger

Kto chce vyhrať majstrovský zápas na pôde úradujúceho vicemajstra piatej ligy Juhovýchod ZsFZ Kostolných Kračian, ten musí priviesť na Žitný ostrov silný mančaft.
Vlani to dokázal jedine suverénny šampión AC Nitra, ktorý v polovici septembra triumfoval na parádnom koberci 4:0.
Ešte rok predtým, 23. októbra 2024, zvíťazil v Kračanoch prvoligový Ružomberok (3:0), to však bolo v Slovenskom pohári, v ktorom sa silná futbalová dedina predrala až do štvrtého kola medzi onakvejšie kluby.
Odvtedy pretieklo blízkym Dunajom veľa vody pokým prišiel koncom augusta duel tretieho kola aktuálnej piatoligovej sezóny Kostolné Kračany – Šurany a víťazstvo 2:0 bielo-modrých hostí, ktorí dnes vedú tabuľku s bilanciou 5 – 1 – 0 a skóre 21:2.
„V Kostolných Kračanoch sme zvládli jeden náročný a ťažký zápas,“ hovorí 20-ročná posila Šurian, ktorá prišla toto leto z treťoligového béčka KFC Komárno Timotej Cagáň.
„O sile Kračian sme vedeli a musím povedať, že domáci nás dlho nepustili skoro do ničoho. Lenže dvakrát sme ušli a po dotiahnutých brejkoch zvíťazili 2:0.“
Hneď v piatej minúte sa to podarilo Mariánovi Vadkertimu a v 90. minúte bol na konci bleskurýchlej akcie Patrik Krásny.
„Gól na 2:0 prišiel už do otvorenej obrany, keď hrali domáci vabank. Otvorene hovorím, v Kračanoch sme boli efektívni snáď stopercentne, čo sa často nestáva,“ prízvukoval perspektívny stredopoliar.
Konkurent úspešný v pohári
Inak, konkurenčné Kostolné Kračany vyradili len predminulú stredu z tohtoročného pohára po penaltovom rozstrele treťoligovú Šaľu a v šestnásťfinále im žreb dožičil úradujúceho víťaza Slovnaft Cupu MŠK Žilina, ktorého privítajú na Podunajsku 14. októbra o 14.30.
V spomínanej pohárovej sezóne 2024/25 vyliali aj iných treťoligistov, v prvom kole Galantu (2:1), v treťom vo veľkom susedskom derby Gabčíkovo (1:0) a od zisku ceny Move Trohpe a prémie 3000 eur delil Kračancov vtedy iba gól na 3:0 v 90. minúte od Ružomberčana Adama Tučného, mimochodom, odchovanca blízkeho suseda Dunajskej Stredy.
Cenu vtedy získala Bytča, vlani zase FC Nitra, dnes už treťoligisti. Červeno-biely klub je však v hre o najlepšie amatérske pohárové mužstvo zo štvrtej a nižších líg aj teraz.
Vynové Šurany šliapu
Nové vedenie vlani piatych Šurian mužstvo pred touto sezónou, od ktorej si fanúšikovia po rokoch striedmosti veľa sľubujú, vhodne posilnilo napríklad aj o brankára Mateja Juhása, vracajúceho sa stopéra Michala Kružlíka, nových stredopoliarov Timoteja Cagáňa a Romana Sendreia, kríledníkov Mariána Vadkertiho a Martina Búcoru, brazílskeho hroťáka Saulla Costu Da Silvu či Patrika Krásneho.
Základnú zostavu vystužili aj krajný obranca Lukáš Magdolen, no hlavne rozohrávač Adrián Procháczka, ktorí sa vrátili po zranení.
Favoriti sa vybíjajú
„V prvom rade ideme čo najviac stabilizovať klub, no a do dvoch rokov by sme chceli postúpiť s A-mužstvom do štvrtej ligy.
Ak by sa nám to podarilo už v tejto sezóne, bola by to skvelá správa, nič však nebudeme siliť,“ hovoril pre Sportnet v lete po svojom nástupe do funkcie prezidenta ŠK Šurany Marek Ambrus, ktorý musel tesne pre štartom letnej prípravy vyriešiť v prvom rade trénerskú otázku.
Úlohy sa nakoniec zhostil vlaňajší hráč stredu poľa Alexander Soboňa, ktorý ešte aj po domácom víťazstve rozdielom triedy nad vlani štvrtým Kmeťovom (3:0) v druhom kole zdôrazňoval, že nechce ísť s bubnom na zajace a za hlavných favoritov na postup označoval iných rivalov.
Špica tabuľky sa však medzi sebou postupne vzájomne vybíja, no niektoré top šlágre ešte len prídu.
Tri plusové body
Snáď najťažšiu prekážku tejto jesene Šuranci zvládli, keď doviezli v treťom kole všetky body práve zo silných Kostolných Kračian.
Piatoligový kolotoč sa už točí naplno a túto nedeľu ide líder na ťahák siedmeho kola a zároveň novozámocké okresné derby do priebežne druhých Dvorov nad Žitavou.
Lenže šláger celej jesene ho čaká zrejme až v desiatom kole v zatiaľ tiež nezdolaných Vrábľoch, ktoré mali po prvej tretine jesene bilanciu 3 – 2 – 0 a za sebou tiež už aj test na pôde Kračian, kde remizovali 1:1.
Vráble však túto nedeľu doma iba zachraňovali remízu 3:3 proti nováčikovi Matúšovej zemi gólom z 87. minúty a 39-ročného trénera Tomáša Ďubeka čaká ešte veľa práce.
V druhom kole doviezli spomínaní Kračanci všetky body z Dvorov n/Ž. po tesnom víťazstve 1:0 a góle Nicolasa Bujku tiež z 87. minúty, keď minútu pred koncom chytil Kristián Bénes pokutový kop najlepšiemu strelcovi súťaže, domácemu Tomášovi Benkóovi.
Jelka zabodovala iba vonku
Po prvej tretine jesennej časti sa na najvyššom stupienku usadili o bod pred druhými Dvorčanmi Šurany, ktoré privítali v nedeľňajšom stretnutí šiesteho kola desiatu Jelku.
Tá skončila vlani, ako úspešný nováčik, v hornej polovici nabitej tabuľky na ôsmom mieste, keď doma prehrala celkovo iba tri zápasy a napríklad s majstrom AC Nitra uhrala bezgólovú remízu.
Lenže druhá sezóna vo vyššej súťaži býva ťažšia a Jelka na vlastnom trávniku zatiaľ ešte nebodovala.
V druhom kole prehrala s FA Matúšova zem Horné Saliby/Tomášikovo 0:2 a v piatom, dokonca na hody, s Dvormi nad Žitavou 1:5, keď, navyše, prišla na tri týždne o potrestaného Antonia Buriana.
Podľa Zápisu o stretnutí za pozápasový verbálny atak na jedného z protihráčov pri schádzaní z ihriska.
Šesťbodoví Jelčania bodovali teda zatiaľ iba vonku, v treťom kole otočili v Trsticiach po góloch ukrajinských bratov Ivana a Bohdana Bodnarovcov na víťazných 2:1, no a hneď vo štvrtom v Bánove ich rozjasal rozhodujúci gól striedajúceho Martina Haraga na 3:2 v 88. minúte.
Líder rozhodol za polhodinku
Papierový favorit zápasu Šurany - Jelka bol jasný, pritom ešte na jar sa v Šuranoch zrodila krkolomná remíza 5:5, keď Jelčania vyrovnali Antoniom Burianom v 90. minúte.
Líder súťaže nehral na krásu, ale najmä v prvom polčase naordinoval tréner mimoriadne účinnú nátlakovú taktiku a hostia sa dlho nedostali poriadne ani za poliacu čiaru.
ŠK Šurany – FC Jelka 4:0 (3:0)
Góly: 8. a 25. Patrik Dibusz, 29.Timotej Cagáň, 60. Johan Becerra Cortes
ČK: 78. Rastislav Kotulič (Jelka)
Diváci: 200
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Na pravej strane pracoval vynikajúco najmä Dibusz, ktorý dal aj úvodné dva góly zápasu. Oba padli po dobrých centroch zľava, najskôr mu posadil loptu na hlavu pohyblivý Magdolen, o chvíľu zase Búcora.
Úvodnú polhodinku uzatvoril gólom na 3:0 umiestnenou strelou spoza šestnástky Cagáň, no ďalšie dve veľké šance domáci nevyužili.
Šuranci stále dobiedzali, hosťom nenechávali čas na nič a tí v prvom dejstve ohrozili Juhása iba raz. Tiahlou strelou Repu snáď z 30 metrov pod brvno, ktorú skúsený gólman vytesnil radšej na roh.
Aj druhý polčas začali domáci dobre, Dibuszova hlavička sa však neujala, striedajúci Johan síce zvýšil na 4:0, ale potom favorit trestuhodne ubral z plynu a technicky zdatní Jelčania mali miestami viac z hry.
Tečovaný priamy kop striedajúceho Farkasa neskončil v sieti, ale čistú šancu strelca Repu chytil Juhás. V závere sa aj kartovalo a v 78. minúte vylúčil rozhodca hosťom Kotulič, keď už bolo o výsledku dávno rozhodnuté.
Cagáň ozajstnou posilou
Myšlienka postupne sťahovať šurianskych rodákov z vyšších súťaží a pokúsiť sa zabojovať o štvrtú ligu sa začala tvoriť uplynulú jar.
Jednou z najväčších letných posíl Šurian je stále iba 20-ročný odchovanec klubu, ktorý bol aj v mládeži Spartaka Trnava, a ktorý prišiel pred aktuálnou sezónou z B-mužstva Komárna Timotej Cagáň.
V piatej lige plní úlohy trénera Alexandra Soboňu najmä v strede poľa, a že dobre, o tom svedčí napríklad aj pohľad na aktuálnu tabuľku piatej ligy.
ŠK Šurany v nej figuruje na najvyššom stupienku s bilanciou 5 – 1 – 0 a vysoko plusovým skóre 21:2 s jednobodovým náskokom pred druhými Dvormi nad Žitavou aj vďaka nedeľňajšiemu domácemu víťazstvu nad Jelkou v pomere 4:0.
„Proti Jelke sme potrebovali potvrdiť body dovezené z Trstíc, som rád, že sme úlohu zvládli po dobrom výkone a celkom vysokom víťazstve so štvorgólovým rozdielom.“
Šurany najmä do prestávky hostí nepustili, okrem jednej strely z diaľky, skoro do ničoho. „Myslím si, že tvoríme veľmi silný tím, ktorý je dobrý v kombinačnej hre a verím, že budeme takto pokračovať čo najdlhšie.“
Dibusz medzi top strelcami
Nové Šurany sa tvoria iba od tohto leta. „Naozaj som úprimne rád, že sme sa zišli výborný kolektív, ktorý vôbec nelieta v oblakoch a na tréningoch pracuje poctivo.
Všetci hráči ideme v zápase jeden za druhého, proste nemáme medzi sebou žiadnu hviezdu. Ešte aj góly sú v mužstve rozdelené takmer rovnomerne, no všetci sa tešíme, že Patrikovi Dibuszovi sa darí o čosi viac.“
V kádri lídra zatiaľ vyslovene nevyčnieva žiadny zo strelcov, no 23-ročná overená opora tímu Patrik Dibusz odskočila nedeľňajšími dvomi presnými zásahmi proti Jelke už na päťgólovú hranicu a je na delenom treťom a štvrtom mieste poradia strelcov celej súťaže.
Dvadsaťročný Timotej Cagáň bol na jar kapitánom treťoligového B-tímu Komárna. „Pred naším kolektívom, aký máme v Šuranoch, ja dávam vyslovene veľký klobúk dulu,“ povedal veľavravne.
Najbližšie idú prvé Šurany do druhých Dvorov, aké derby čaká hráč s výbornou kondíciou. „Vieme, že Dvory sa výrazne posilnili, no my sa pozeráme hlavne na seba.
Teraz máme celý týždeň nato, aby sme sa pripravili čo možno najlepšie, tréner určil správnu taktiku a mužstvo ju v zápase dodržalo,“ zakončil cenený stredopoliar, ktorý však mohol koučovi Soboňovi v nedeľu pri Žitave chýbať.
Za menšiu vzájomnú strkanicu za jasného stavu 4:0 s Jelčanom Alexom Freňákom v 74. minúte a v strede ihriska by im obom prísnejší arbiter možno neukázal iba žltú kartu.