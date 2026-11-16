Konečne pravý boj o postup. Striebornú jeseň zakončilo sólo á la Beckenbauer

V piatej lige Juhovýchod Macron na západe Slovenska sa hral v rozlúčke s jeseňou súboj druhých Šurian proti desiatemu Bábu, ktorý strácal na siedme Štúrovo štyri body.
Keďže stupne pre víťazov sú túto jeseň pritesné len s jednobodovými rozostupmi a to ešte štvrté Dvory nad Žitavou strácajú na tretie Vráble iba tri body (snáď aj kvôli divokému a nakoniec skontumovanému duelu v Topoľníkoch po predčasnom odchode hostí z ihriska), druhí Šuranci potrebovali v nedeľňajšom poslednom zápase roka trojbodový zápis.
To aj preto, že tretie Vráble ťahali po zmene na trénerskom poste najdlhšiu - päťzápasovú - víťaznú šnúru pri nevídanom skóre 24:2, ktorú v jesennej derniére doma ešte prikrášlili proti šiestym Topoľníkom víťazstvom 3:0.
Riskantný ťah nového športového riaditeľa vo Vrábľoch, ktorý po prehre v deviatom kole vo Dvoroch nad Žitavou 2:3 odvolal bývalého prvoligového rekordéra v počte štartov i gólov Tomáša Ďubeka (39) a za kormidlo nakombinoval hráčsko-manažérske duo Tomáš Londák (31) - Dominik Ďuriš (38), evidentne vyšiel a Vrábľania strácajú na obrátke na polovičného majstra Kostolné Kračany už iba dva body s najlepším skóre v súťaži 56:15.
O gólovú kanonádu sa pričinil 11-gólovým nástrelom práve aj hrajúci tréner Tomáš Londák, ktorý sa ako letná posila vrátil do materského klubu z bohatej Novej Bane.
Pravdou však je nielen to, že Tomáš Ďubek zachránil vlani bývalé druholigové mestečko pred vypadnutím do šiestej ligy, ale aj to, že bol vyhodený po jedinej jesennej prehre.
Na šlágri tisícka divákov
No pozor, kedysi druholigista Spartak Vráble má, ako béčko FC ViOn Zlaté Moravce z MONACObet ligy čosi, čo ostatní ašpiranti na postup roky nemajú – vysoké divácke návštevy.
Na starú tribúnu v šlágri desiateho kola a súboj prvého u druhého Vráble – Šurany (2:0) prišlo 1048 divákov, na Jelku (9:0) 440, na nováčika Matúšovu zem (3:3) 450 a na susedné Kmeťovo (3:1) 740.
„Južná“ piata liga, z ktorej len predvlani odmietlo postup do Majstrovstiev regiónu štvrtej ligy ZsFZ rovné kvarteto najlepších tímov (FC Nádszeg Trstice, ŠK Tvrdošovce, TJ Kostolné Kračany a aj Lokomotíva Kozárovce), zažíva v tejto sezóne konečne pravý boj o postup a nie len o titul.
Inak, šéf futbalu v Kostolných Kračanoch Július Csörgö vtedy pre Sportnet uviedol, že hore by išli iba, ak by súťaž vyhrali.
Dnes je červeno-biela bleskurýchla mašina zo Žitného ostrova polovičným majstrom s bilanciou 12–2–1, pričom túto jeseň prehrala iba v treťom kole doma so Šuranmi 0:2 a potom ešte raz, vo štvrtom kole Slovenského pohára s obhajcom trofeje MŠK Žilina (0:5).
Boj o postup, ako remeň
Fanúšikov najkrajšej hry čaká v piatej lige prenádherná jar a podľa všetkého aj nefalšovaný trojboj o postup.
Také Kostolné Kračany skončili v ročníku 2023/24 vo svojej piatoligovej premiére druhé, potom tretie, vlani opäť strieborné a teraz zimujú prvé.
Po jeseni druhé a vlani piate Šurany majú po rokoch pôstu opäť raz vysoké ambície, no hlavne majú dobrý káder, ktorý chcel hlavný sponzor - aj podľa jesenného umiestnenia - v zime ešte zoceliť.
Inak, aj ostatnú nedeľu bol na tribúne k videniu napríklad šuriansky odchovanec a hráč treťoligových Nových Zámkov Mário Baláž, ktorého Zámky hrali v Šali v sobotu.
No a tretie Vráble sa po predvlaňajšom vypadnutí zo štvrtej ligy minulú sezónu dlho iba zachraňovali, no po letných zmenách v manažmente béčka a investíciách do posíl sú dnes snáď najhorúcejším kandidátom, ktorý ísť vyššie priam potrebuje.
Do kvarteta sú tu však ešte vlani štrnáste, no v lete úplne prebudované Dvory n/Ž., ktoré angažovali, okrem iného, aj celú osmičku nevyplatených hráčov Tvrdošoviec. Po zašlej sláve bažiaci Dvorčania zimujú s bilanciou (11 – 0 – 4) štvrtí s päťbodovou stratou na lídra, pričom zvonku doviezli v siedmich stretnutiach až päť víťazstiev.
Kanonier dostal stopku
Nedeľňajšieho hosťa z Bábu priviedol k jednému z kandidátov na postup do Šurian - s mierne plusovým skóre (25:24) - ako najlepší strelec mužstva hrajúci tréner Matej Porubský, hoc dal iba tri góly.
To preto, že 13-gólový druhý najlepší kanonier celej súťaže Matúš Záhon mal stopku za piatu a celkom zbytočnú žltú kartu po držaní súpera na polke ihriska v predchádzajúcom kole doma proti Dvorom, ktorým, navyše, Bábania podľahli na hody 0:1.
„Tá žltá karta bola naozaj zbytočná, no Matúš je stále mladý hráč, ktorý chce hrať s nasadením a primerane dôrazne,“ povedal 33-ročný hrajúci tréner ŠK Báb Matej Porubský.
Sú ako Barcelona, kričali ľudia
Futbalová dedina s 1300 obyvateľmi ležiaca pri Nitre, hrá druhú najvyššiu krajskú súťaž od sezóny 2023/24, kedy skončila štvrtá za majstrovskou Šoporňou, Kostolnými Kračanmi a Brančom, potom piata a vlani trinásta.
„Nie sme veľkou obcou, preto je pre nás cťou hrať aj proti mestám a poväčšine kvalitným súperom. Vyššiu súťaž sme nikdy v histórii nehrali, no verím, že aj vďaka podpore zo strany vedenia obce a snáď aj chystanému priemyselnému parku, ešte nejaký ten rok v piatej lige zostaneme,“ doplnil prezident klubu Ivan Vajzer, ktorý čitateľom Sportnetu priblížil v regióne povestné označenie „Bábcelona“.
„Pred niečo vyše pätnástimi rokmi sme hrali ešte v okrese pomerne pekný a útočný futbal na veľa prihrávok a nejakí ľudia z tribúny začali kričať: Hrajú ako Barcelona,“ smial sa funkcionár.
Štajer nakoniec odišiel
V druhej piatoligovej sezóne sa však udiali v klube dva nečakané odchody.
Najskôr skončil v zime pred dvomi rokmi napriek dobrým výsledkom - viac-menej záhadne - tréner Ján Štajer, ktorý, s minulosťou bývalého prvoligového hráča Nitry, prijal potom v priebehu jari ponuku konkurenčných Tvrdošoviec.
No a nimi sa nechal hneď v lete zlákať aj „Štajerov hráč“ Matej Fuska, ktorého si priviedol ešte predtým z Alekšiniec. A to bol vtedy dvojnásobný kráľ strelcov piatej ligy.
Dodáme, že kouč Štajer, ktorý v lete 2025 nesúhlasil s rozhodnutím vedenia ŠK Tvrdošovce neprijať dodatočnú ponuku na postup do štvrtej ligy z druhého miesta, vedie dnes štvrtoligovú Šoporňu.
Pre úplnosť piatoligového príbehu hodno uviesť i to, že Tvrdošovce opustila toto leto pre nevyplatené odmeny prakticky celá základná jedenástka a dnes sú s tromi bodmi posledné.
Dve víťazstvá vonku
Báb prichádzal do Šurian nielen bez potrestaného Záhona, ale aj bez stopéra Miroslava Račeka s bilanciou 6 – 1 – 7, no s vedomím, že pre prípadný bodový zisk musia jeho hráči odviesť na trávniku favorita čosi navyše.
Mužstvo bodovalo vonku dovtedy trikrát, vo štvrtom kole zvíťazilo u nováčika v Okoličnej na Ostrove 5:3 po hetriku Záhona a dvoch góloch skúseného Lukáša Takáča, v šiestom v Tvrdošovciach 2:0, no a v jedenástom kole remizovalo 1:1 na pôde Matúšovej zemi, keď vyrovnal v 68. minúte Záhon.
„S jesennou bilanciou sme viac-menej spokojní, i keď, získať sme mohli aj o šesť bodov viac. Mňa však tešia aj niektoré zlepšené výkony proti tabuľkovo vyššie postaveným súperom, hoci sme s nimi nakoniec nedosiahli želaný výsledok.“
Päťgólový koncert Záhona
Z poltucta víťazných duelov si Bábania cenia aj ten v treťom kole doma proti obávanému Bešeňovu (2:1) po dvoch gólov Samuela Töröka, ktorý sa vrátil domov pred minulou sezónou z rakúskeho Bischofstettenu, no a v dvanástom kole zdolali po päťgólovom koncerte Záhona pred vlastným publikom Trstice 5:2.
„Na Bešeňov sme sa pripravili dobre po taktickej stránke, hlavne sme eliminovali jeho prednosti a na hrote zaskočil za Záhona krajný obranca Török, ktorý skóroval v prvom polčase dvakrát v priebehu troch minút.“
Na konečných 2:1 znížili hostia exdruholigovým Srbom Goranom Matićom až desať minút pred koncom.
„Proti Trsticiam podalo mužstvo na jeseň najlepší výkon a Matúš Záhon premenil, až na jednu šancu, v tom zápase doslova všetko,“ zakončil hrajúci tréner Bábu Porubský.
Jediný vážnejší skrat Šurian
Na posledný zápas prvej polovice súťaže nastupovali domáce Šurany, ako druhý tím tabuľky, ktorú napriek remíze 1:1 v úvodnom kole v Štúrove dlho viedli.
Prvýkrát prehrali až v spomínanom desiatom kole v kvalitných Vrábľoch 0:2, lenže hneď nato prišlo snáď jediné vážnejšie zakopnutie bielo-modrých v domácom okresnom derby v zápase proti Bešeňovu.
Aj vtedy ešte tri minúty pre koncom vyzeralo všetko relatívne v poriadku a na tabuli svietil stav 2:1 pre domáceho favorita, no hostia v 88. minúte nielenže vyrovnali, ale v nastavenom čase aj strhli víťazstvo po výsledku 2:3 na svoju stranu.
Do čela poradia sa vyhupli Kostolné Kračany a pri najtesnejších - jednobodových - rozostupoch sa zo spodu dotiahli tretie Vráble.
Na jar majú silných doma
I tak však mali Šuranci pred duelom proti Bábu súťaž rozohranú dobre, veď v 14-kolovej bilancii 11 – 1 – 2 a skóre 40:11 ich mohli upokojovať najlepšie plusové body v tabuľke pravdy (+16), kým vedúci Kračanci ich mali +11 a tretie Vráble +15.
A hlavne, nielen prvého a bronzového po jeseni, ale aj štvrté Dvory privíta vicelíder v odvetách na domácom trávniku.
Aj bez opôr dlho hrýzli
Hostia nastúpili nielen bez vykartovaného Záhona, ale aj bez stopéra Račeka a Kemlageho, no a keď inkasovali už v tretej minúte, zdalo sa, že odídu s debaklom. Bol to však veľký omyl.
ŠK Šurany – ŠK Báb 5:2 (2:1)
Góly: 3. a 48. Patrik Dibusz, 34. Timotej Cagáň, 71. Michal Kružlík, 80. Martin letko – 28. Matej Porubský, 56. Andrej Švihorík
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Rýchly a pohodlný gól nekrytého Dibusza zvnútra šestnástky a aj Cagáňovo brvno boli iba úvodným klamom. Čistú šancu Dibusza potom brankár Žovic aj po odraze nepustil za svoj chrbát a rožky začali vystrkovať aj pohybliví Bábania, ktorí robili favoritovi miestami problémy.
Po krížnej prihrávke po zemi do uličky nedal Juhásovi šancu Porubský (1:1) a až vtedy sa začal skutočný duel. Krásnym gólom od žrde poslal
druhýkrát Šurancov do vedenia Cagáň, no hostia vtedy už žili a po teči a brvne kopali iba roh.
Favorit splnil cieľ
Druhé dejstvo otvoril svojim 10. jesenným gólom na 3:1 Dibusz, ale zakrátko striedajúci sviatočný strelec hostí Andrej Švihorík zneistil domácich opäť – 3:2.
Až vydarený priamy kop kapitána Kružlíka 20 minút pred koncom dal favoritovi vydýchnuť a potom prišiel aj najkrajší moment zápasu, nezadržateľné sólo stopéra Letka z vlasnej polovice ihriska, ktoré zakončil až z rohu malého vápna povedľa Žovica (5:2). Vicelíder vyhral zaslúžene, no obetaví hostia mali výborné fázy hry.
Ich trénerovi vadil po zápase najmä nedôraz pri bránení v úvodoch oboch polčasov, v ktorých inkasovali zakaždým v tretej minúte.
Išiel ako Beckenbauer
Definitívnu gólovú bodku za zápasom Šurany – Báb (5:2) a aj striebornou jeseňou dal nádherným sólom z vlastnej polovice - ako kedysi libero Franz Beckenbauer - z útočníka prerobený stopér Šurian Martin Letko, ktorý si zapísal, ako bývalý ďaleko najlepší strelec šiestej ligy, vôbec prvý gól jesene.
„O podobné výpady som sa pokúšal aj v iných zápasoch, som preto rád, že mi to vyšlo aspoň na konci jesene. Na kraji obrany som hrával pred rokmi nejaký čas aj za trénera Petra Léranta v Nových Zámkoch, no a v Šuranoch mi na konci minulej jari povedal vtedy nový tréner Marián Hurík, že budem hrať stopéra.“
Hostia z Bábu žili pridlho. „Šikovne vyčkávali na svoje šance a po brejkoch boli naozaj aj nebezpeční. My sme však za stavu 3:1 nepremenili čistú šancu a potom znížili. Vyhrali sme však určite zaslúžene,“ povedal 31-ročný Martin Letko, ktorý je túto jeseň spolu s kapitánom Michalom Kružlíkom najvyťažovanejším hráčom jesenného vicemajstra (aj v Slovnaft Cupe).
Nevie, čo je červená karta
Zadák Šurian nevie počas svojej aktívnej činnosti, čo je to dostať červenú kartu a za celú túto jeseň uvidel iba jednu žltú. „Ja sa snažím hrať síce na riziko, ale nie bezohľadne a hlavne, premýšľam pri tom.
Žltú som dostal iba v zápase proti Kmeťovu, ale podľa mňa omylom, lebo protihráč si pred súbojom posunul loptu jasne rukou,“ hovoril odchovanec Komjatíc.
Podľa neho nie je postup do štvrtej ligy podmienkou vedenia, ale: „Chceme hrať na špici. Mňa mrzí jediný zápas, práve ten vo Vrábľoch, kde sme boli prvú polhodinu, do ich prvého gólu jasne lepší.
Lenže svoje dve čisté šance sme nepremenili a domáci sa potom chytili,“ zakončil užitočný futbalista, ktorý nechýbal v jeseni ani jednu minútu.
Boj o vyššiu súťaž bude už len naberať grády, fanúšik preto verí, že aj rozporuplne prijatá baterkáreň v Šuranoch podporí najkrajšiu hru.