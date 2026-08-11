Weissov superťah. Presvedčil muža, ktorý sa zdráhal, Slovan zarobil ako nikdy predtým

Štvrtýkrát za sebou hrá Slovan Bratislava tretie predkolo Ligy majstrov. Za posledné štyri sezóny sa táto fáza kvalifikácie stala jeho pravidelnou zastávkou, no zároveň aj miestom, kde sa lámal sen o účasti medzi európskou elitou.
V utorok o 20.15 h čaká slovenského majstra ďalší rozhodujúci večer. Na Tehelnom poli privíta v odvete 3. predkola švédskeho šampióna Mjällby a bude bojovať o postup do play-off Ligy majstrov.
Bilancia z predchádzajúcich rokov je výrečná. Z troch pokusov postúpil iba raz.
Každá z troch posledných odviet rozpráva iný príbeh. Jeden o mužstve, ktorému chýbal líder. Druhý o tíme, ktorý dospel. A tretí o tom, ako môže celú sezónu zničiť jediný nepremenený pokutový kop.
Haifa: keď chýbal líder
V auguste 2023 cestoval Slovan do Izraela s vedomím, že na postup potrebuje veľký zápas.
Domáca prehra 1:2 s Maccabi Haifa nebola ideálnym výsledkom, no dvojzápas zostával otvorený. Najväčší problém však nesvietil na výsledkovej tabuli.
Vladimír Weiss mladší nemohol nastúpiť.
Bol mozgom ofenzívy, hráčom, ktorý vedel podržať loptu, zrýchliť hru aj rozhodnúť zápas. Bez neho bol Slovan organizovaný a bojovný, ale menej nebezpečný.
Odveta v Haife sa hrala v podmienkach, ktoré hráči opisovali ako extrémne. „Toto boli najťažšie podmienky, v akých som kedy hral. Predstavte si to ako niečo medzi časom stráveným v teple vonku a saunou," opisoval Marko Tolič.
Slovan herne neodpadol, no súper potrestal jeho chyby.
Maccabi zvíťazilo 3:1. Práve tento dvojzápas ukázal, aká tenká je hranica medzi konkurencieschopnosťou a skutočnou európskou kvalitou. Slovan mal skúsenosti, organizáciu aj sebavedomie, ale v rozhodujúcich momentoch mu chýbala väčšia odvaha v ofenzíve a širší káder na zvládnutie zápasu takéhoto tempa.
„Treba zablahoželať súperovi, ak je lepší. Haifa bola lepšia, dvakrát vyhrala,“ uznal po zápase tréner Weiss.
Večer futbalovej dospelosti
O rok neskôr napísal Slovan úplne iný príbeh.
Prvý zápas proti APOEL-u Nikózia zvládol takmer dokonale. Vyhral 2:0 a vytvoril si pozíciu, z ktorej sa dalo postúpiť. Symbolom večera sa stal Róbert Mak.
Prišiel z lavičky a v nadstavenom čase strelil gól, ktorý mal cenu zlata. Nešlo iba o výsledok. Išlo o emóciu.
Po zápase priznal, že plakal. Bozkával znak na drese Slovana a hlas sa mu pri rozhovore triasol. Bol to moment, ktorý vystihoval, čo pre klub znamenala možnosť prelomiť prekliatie tretieho predkola.
Odveta v Nikózii však bola úplne iným zápasom. Slovan sa takmer celý prvý polčas iba bránil. Nevedel podržať loptu, APOEL ho zatlačil a vytváral tlak. Marko Tolič bol na hrane vylúčenia a belasí prežívali najťažšie chvíle dvojzápasu. Práve vtedy ich podržal Dominik Takáč.
Vyšla svadba z rozumu
Nový brankár Slovana predviedol niekoľko výborných zákrokov a potvrdil, že jeho letný príchod bol jedným z najlepších rozhodnutí klubu i trénera Weissa, ktorý ho dlho prehováral. Tréner Trnavy Michal Gašparík jeho prestup nazval „svadbou z rozumu“. V Nikózii sa ukázalo prečo.
Slovan sa po prestávke zlepšil. Róbert Mak išiel sám na brankára, no trafil iba žrď. Na druhej strane zachraňoval Guram Kašia, ktorý odhlavičkoval loptu smerujúcu do siete.
Remíza 0:0 znamenala postup.
Po záverečnom hvizde sa hráči chytali za ramená, skákali a objímali sa. Tak ďaleko Slovan predtým nebol desať rokov.
„Sme unavení, ale veľmi šťastní. Výkon nebol najkrajší, ale splnili sme cieľ,“ hovoril kapitán Vladimír Weiss mladší.
O úroveň vyššie
„Hrali sme ako jeden tím a boli sme kompaktní. Opäť sme nedostali gól,“ dodal Mak. Tento večer nebol o kráse. Bol o disciplíne, obetavosti a mentálnej odolnosti.
Vladimír Weiss po zápase priznal, že jeho tím mal šťastie, že prežil úvodný tlak.„Fantastický Takáč nás niekoľkokrát podržal. Prišli sme pre postup, ten je a za to sme radi.“
Nikózia bola momentom, keď sa Slovan posunul o úroveň vyššie.
Postup znamenal minimálne Európsku ligu, rekordné prémie od UEFA a finančný zisk, ktorý sa odhadoval na dvanásť až trinásť miliónov eur. Bol to večer, keď sa športový úspech spojil s ekonomickým zlomom.
Kajrat: keď nervozita prevýšila kvalitu
Najčerstvejšia spomienka je zároveň najbolestivejšia.
V lete 2025 privítal Slovan na Tehelnom poli Kajrat Almaty. Dvojzápas bol vyrovnaný a odveta sa zmenila na zápas, ktorý mal rozhodnúť charakter.
Slovenský majster vyhral 1:0. Lenže to nestačilo, lebo mal hendikep z prvého zápasu 0:1.
Nerozhodlo ani predĺženie, a tak prišli na rad penalty. Po nich zavládlo ticho, aké prichádza po tých najbolestivejších športových ranách.
Hráči sa chytali za hlavy, zakrývali si tváre a z tribún leteli poháre aj fľaše. Kajrat zvládol rozstrel 4:3.
„Je to veľmi ťažké vstrebať. Mali sme opäť sen, že dotiahneme Ligu majstrov na Tehelné pole,“ priznal Róbert Mak.
Cítili enormný tlak
Práve on strelil jediný gól zápasu. Po stretnutí opakoval jedno slovo: tlak.
„Cítili sme enormný tlak, aj zvonka, aj zvnútra. Neboli sme úplne vo svojej koži.“
Mak zároveň priznal, že nepremenil rozhodujúcu šancu, keď trafil tyčku. Asistent trénera Boris Kitka pomenoval problém ešte presnejšie.
„Nervozita bola silnejšia ako naša kvalita.“
Slovan sklamal najmä v ofenzíve. Dávid Strelec bol odrezaný, Tigran Barseghjan nemal svoj deň a mužstvo si vytváralo minimum šancí. Chýbal pokoj vo finálnej fáze, chýbala kvalita v rozhodujúcich momentoch.
Najvýraznejším symbolom večera sa však stal kapitán.
Weiss a červená karta
Ani Vladimír Weiss mladší nič nevymyslel, trápil sa. A krátko po zápase nezvládol emócie.
Keď na trávnik vybehol člen realizačného tímu Kajratu, otočil sa smerom k tribúnam a priložil si prst na ústa. Gesto, ktorým vyzýval fanúšikov Slovana, aby mlčali, vyvolalo prudkú reakciu.
Weiss sa za ním rozbehol, hodil po ňom chránič holene a následne do neho kopol. Rozhodca mu udelil červenú kartu.
Bol to obraz frustrácie, ktorá sa v ňom nazbierala počas celého večera.
Kitka po zápase otvorene priznal, že mužstvo potrebuje hráčov, ktorí dokážu okamžite pomôcť aj v najťažších európskych zápasoch.
„Bude nás to dlho mátať.“ A mal pravdu. Kajrat nebol len športovým neúspechom. Znamenal stratu možnosti bojovať o Ligu majstrov aj o ďalšie milióny eur.