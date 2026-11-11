Lokomotíva vedie, no najväčšie prekvapenia sú inde. Tretiu ligu na východe čaká horúca jar

Úroveň súčasnej tretej ligy zďaleka nedosahuje úroveň, akú mala táto súťaž v časoch, keď v nej účinkovali aj tímy zo stredného Slovenska.
Odtrhnutie ekonomicky najslabšieho regiónu Slovenska od zvyšku krajiny a absencia možnosti konfrontácie s mužstvami z iných častí Slovenska pomaličky ukazujú svoje dôsledky.
Zväz má však momentálne vlastné problémy, a tak sa futbalovým dianím zrejme nemá čas zaoberať. Napriek uvedenej kritike prináša súťaž dramatické momenty, za ktoré vďačí predovšetkým vyrovnanosti svojich účastníkov.
Po skončení jesennej časti bude na čele tabuľky zimovať košická Lokomotíva. Od toho, aby sa jej záverečný zápas so Spišskou Novou Vsou skončil inak a Košičania klesli až na tretie miesto, chýbalo len niekoľko minút. O konečnom výsledku rozhodol víťazný gól Handloviča z 89. minúty, ktorým upravil skóre na 3:2.
Lokomotíva je klub s obrovskými futbalovými tradíciami. Dvadsaťpäť rokov účinkovala v najvyššej československej súťaži a ďalších päť rokov v najvyššej slovenskej lige. V roku 2019 sa klub neprihlásil do druhej ligy, na ktorú mal nárok, ale až do piatej.
Odvtedy sa Košičania postupne posúvajú vyššie. V minulom roku došlo v klube k výrazným zmenám a zdá sa, že Lokomotíva pomaličky kráča za návratom k bývalej sláve.
Raslavice a Medzev prekvapujú
Na druhom a treťom mieste sa nachádzajú mužstvá, ktoré sú zatiaľ najväčšími prekvapeniami súťaže. Raslavice i Medzev ešte donedávna naháňali loptu na štvrtoligových trávnikoch.
Dnes však dokázali, že sa pred nimi musia skloniť aj mužstvá z miest s takmer desaťnásobne vyšším počtom obyvateľov a oveľa dlhšou či slávnejšou futbalovou históriou. Na vedúcu Lokomotívu strácajú iba jeden bod.
Druhé Raslavice boli na domácom ihrisku stopercentné, z ihrísk súperov si priviezli päť bodov.
Tretí Medzev má rovnaký bodový zisk, od vyššej priečky ho však delí vzájomný zápas v Raslaviciach, v ktorom podľahol domácim dramaticky až gólom Novotňáka v 90. minúte.
Obe mužstvá majú ešte jednu spoločnú charakteristiku. Na ich lavičkách sedia mladí, ale úspešní tréneri. Daniel Vanta (Raslavice – 33 rokov) i Jozef Fabián (Medzev – 36 rokov) prinášajú na ihriská nové, moderné tréningové metódy.
Hráčom rozumejú a napriek svojmu veku majú v kabínach potrebnú autoritu. Ich práca sa odráža aj na výsledkoch. Účinkovanie svojich mužstiev v súťaži zhodnotili takto:
Daniel Vanta: „Čo sa týka kvality ligy, je extrémne vyrovnaná. Dlhú časť sezóny boli rozdiely medzi prvým a siedmym miestom iba dvoj- až trojbodové.
Okrem Kežmarku , ktorý má svoje problémy a s ktorým sme sa paradoxne tiež vytrápili, bol každý zápas veľmi náročný a rozhodovali detaily.“
Jozef Fabián: „Súťaž získala regionálnu kompaktnosť. Reorganizácia znamenala výrazne menej náročné cestovanie za súpermi a menší počet zápasov, čo šetrí klubové rozpočty.
Náročnosť súťaže však uznávam z hľadiska nevyspytateľnosti výsledkov. Tretia liga neodpúšťa stratu koncentrácie. Každé podcenenie súpera alebo nedostatočná zohranosť sa v nej okamžite prejavia.
Aby tím v tejto lige uspel, musí disponovať vysokou tréningovou morálkou, širokým kádrom a silnou chémiou v kabíne. Mrzí ma nízka návštevnosť. Tribúny na treťoligových štadiónoch často zívajú prázdnotou a zápasom chýba divácky náboj.“
Stará Ľubovňa drží krok s čelom
Štvrtá je Stará Ľubovňa. Futbalisti Red Fox v minulom ligovom ročníku účinkovali v druhej lige, ktorú však nešťastne opustili. Pred začiatkom aktuálnej sezóny sa o Ľubovňanoch hovorilo všeličo.
Klub sa však dokázal skonsolidovať a dobrými výsledkami sa posunul na popredné priečky tabuľky. Na vedúcu Lokomotívu stráca iba dva body.
Z mužstiev z čela tabuľky pochádzajú aj najlepší kanonieri. Kamil Karaš (Red Fox) zaznamenal 12 gólov, Ievgenii Kovalenko (MFK) 11 a Nikolas Lukáč (OFK) deväť.
Piata MŠK Tesla Stropkov má na konte 20 bodov. S rovnakým ziskom bude zimovať aj šiesty Partizán Bardejov.
V mužstve došlo k prekvapivému kroku, keď vedenie deň pred záverečným okresným derby v Raslaviciach odvolalo trénera Palšu. Klub dnes avizuje aj odchod niekoľkých hráčov, prevažne legionárov, s ktorých výkonnosťou neboli na Hornom Šariši spokojní.
Asistent trénera Partizána Martin Vasiliak vidí účinkovanie svojho mužstva v súťaži takto:
„Súťaž je vyrovnaná, čo potvrdzujú aj minimálne bodové rozdiely medzi mužstvami. Pre naše mladé mužstvo je to dobrá futbalová škola a treba mu dať čas.“
Vyrovnaný stred tabuľky
Od šiesteho miesta smerom nadol až po dvanástu priečku je tabuľka vzácne vyrovnaná a rozdiely sú minimálne. Šiesty Bardejov a dvanásty Vranov delí iba šesť bodov.
Na siedmom mieste je Spišská Nová Ves (19 bodov), ôsma Slávia TU Košice (19), deviata ŠK Odeva Lipany (18), desiata MFK Snina (17), jedenásty MFK Poprad (17) a dvanásty MFK Vranov nad Topľou (14).
Na trinástom mieste sa nachádza MFK Slovan Sabinov, ktorý získal iba sedem bodov. Tréner Slovana Peter Bašista však flintu do žita nehádže:
„Postavenie v tabuľke a počet získaných bodov nezodpovedajú tomu, čo by sme si predstavovali a očakávali. V lete sa klub prevzal a všetko sa robí za pochodu, čo nikdy nie je ideálne. Práve preto je teraz v zime dostatok času na vykonanie nevyhnutných zmien.
Tretia liga je vyrovnaná súťaž a môže v nej prekvapiť ktorékoľvek mužstvo. Na to však potrebujete aj dostatočnú kvalitu a rozdielových hráčov, ktorých sme my nemali.“
Tabuľku uzatvára s jedným bodom Kežmarok. Ten získal po domácej remíze so Sabinovom v 9. kole.
Jarná časť môže priniesť viacero príbehov
Zaujímavý pohľad ponúka aj štatistika strelených gólov. Najviac presných zásahov v jesennej časti tretej ligy skupiny Východ zaznamenala Stará Ľubovňa, ktorej hráči prekonali súperových brankárov 28-krát. Nasledujú Stropkov, Lipany a Slávia TU Košice s 24 gólmi. Bardejovčania skórovali 23-krát, Poprad 17-krát.
Na opačnom konci tejto štatistiky sa nachádzajú Sabinovčania, ktorí sa presadili iba štyrikrát. Kežmarok zaznamenal sedem gólov.
Jesenná časť tak potvrdila, že tretia liga na východe má svojho lídra, ale rozhodne nie súťaž, v ktorej by bolo o konečnom poradí rozhodnuté už v polovici sezóny.
Minimálne bodové rozdiely, nečakané výsledky a rozdielne ambície jednotlivých klubov sľubujú zaujímavú jarnú časť. Lokomotíva bude chcieť potvrdiť svoje postavenie, Raslavice s Medzevom a ďalší prenasledovatelia sa pokúsia zamiešať kartami.
Rovnako dôležitý však bude aj boj v dolnej polovici tabuľky, kde môže každý získaný bod znamenať výrazný posun. Jarná časť tak môže priniesť ešte množstvo zaujímavých futbalových príbehov.