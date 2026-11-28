O gambijského futbalistu Suleimana Camaru, ktorý v drese sériového slovenského šampióna Slovana Bratislava strelil tri góly, má záujem viacero klubov.
Najvážnejší má byť zo zámorskej MLS, odkiaľ sa Red Bull New York chystá poslať vedeniu „belasých“ ponuku v hodnote medzi štyrmi a piatimi miliónmi eur.
O služby 24-ročného krídelníka sa údajne zaujímajú aj účastník talianskej Serie A Monza či Slask Vroclav z poľskej Ekstraklasy.
Podľa renomovaného novinára Mattea Moretta a španielskeho denníka Marca si New York uvedomuje záujem ostatných európskych klubov a chce poslať reálnu ponuku čo najskôr.
Camara posilnil Slovan v auguste 2026 z Racingu Santander z druhej najvyššej španielskej súťaže, keď podpísal štvorročný kontrakt.
V bratislavskom drese strelil tri góly, vrátane jedného na pôde Paríža Saint-Germain v Lige majstrov (1:6), a pridal aj tri asistencie. V reprezentačnom tíme Gambie nastúpil na štyri stretnutia.