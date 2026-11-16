Kto má najbližšie k postupu do najvyššej ligy? Líder prezimuje s trojbodovým náskokom

Futbalisti ŠTK Šamorín prezimujú na čele tabuľky MONACObet ligy s trojbodovým náskokom pred Petržalkou.
Tretia Považská Bystrica stráca na lídra sedem bodov. Šamorín v záverečnom 17. kole jesennej časti druhej najvyššej slovenskej súťaže triumfoval v Humennom 4:1. Petržalka zdolala Bytču 2:1.
Hráči Bytče ťahajú šnúru piatich prehier a na konci februára odštartujú boje o záchranu z poslednej 16. priečky.
Na konte majú deväť bodov rovnako ako pätnásty Zvolen, ktorý v pondelňajšej dohrávke prehral na ihrisku Tatrana Prešov 0:1.
Šarišania sú po štvrtom víťazstve za sebou v tabuľke štvrtí o bod za Považskou Bystricou.
Tabuľka II. ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
17
12
3
2
36:20
39
V
V
R
V
R
2
FC PetržalkaFC Petržalka
17
11
3
3
27:13
36
V
V
P
P
R
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
17
10
2
5
34:27
32
V
P
V
V
P
4
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
17
9
4
4
26:19
31
V
V
V
V
R
5
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
17
7
6
4
37:23
27
V
V
P
R
R
6
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
17
8
3
6
29:28
27
R
V
P
R
V
7
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
17
8
3
6
28:24
27
P
V
R
P
R
8
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
17
7
5
5
27:19
26
R
V
V
P
V
9
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
17
7
3
7
22:21
24
P
P
P
V
R
10
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
17
6
6
5
25:20
24
V
V
R
R
R
11
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
17
6
5
6
25:29
23
R
P
V
V
P
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
17
4
4
9
24:30
16
P
P
R
V
R
13
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
17
3
6
8
16:22
15
R
P
R
P
P
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
17
3
4
10
15:30
13
P
P
R
R
V
15
MFK ZvolenMFK Zvolen
17
2
3
12
16:30
9
P
P
V
P
V
16
MFK BytčaMFK Bytča
17
3
0
14
15:47
9
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body