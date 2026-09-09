ONLINE: VfB Stuttgart - Viking FK dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)

Futbalisti VfB Stuttgart a Viking FK dnes hrajú zápas 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
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ONLINE PRENOS: VfB Stuttgart - Viking FK dnes LIVE (Liga majstrov, 1. kolo, streda, výsledky)
Liga majstrov 2026/2027
09.09.2026 o 18:45
1. kolo
Stuttgart
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Viking
Prenos
VfB Stuttgart
Tradiční celek z Bádenska-Württemberska se po roce 2019 a pádu do druhé ligy zázračně rehabilitoval a zařadil se do relativně úzké německé špičky. Atmosféru Ligy mistrů Švábové okusili už před dvěma lety. Tehdy nepříliš úspěšně, protože v konkurenci 32 týmů obsadili 26. místo. Vloni si vyzkoušeli Evropskou ligu a došli do osmifinále proti úspěšnějšímu Portu. Nyní se Stuttgart vrací do nejprestižnější klubové soutěže, kam postoupil přímo ze čtvrtého místa Bundesligy. Tu v nové sezóně zahájil prohrou 1:5 s Bayernem, kdežto domácí premiéra s Kolínem dopadla vítězstvím 4:1. V tento páteční večer si pod vedením Sebastiana Hoeneße poprvé zahrál slovenský talent Leo Sauer, jenž byl v letním přestupovém okně vykoupen z Feyenoordu. Mezi další posily patří Grischa Prömel, Bilál el-Chanús a hlavně gólový útočník Dženan Pejčinović. Trochu pomaleji se rozjíždí nový kapitán Deniz Undav, jenž v minulé sezóně nasázel na klubové scéně 25 branek.
Tradiční celek z Bádenska-Württemberska se po roce 2019 a pádu do druhé ligy zázračně rehabilitoval a zařadil se do relativně úzké německé špičky. Atmosféru Ligy mistrů Švábové okusili už před dvěma lety. Tehdy nepříliš úspěšně, protože v konkurenci 32 týmů obsadili 26. místo. Vloni si vyzkoušeli Evropskou ligu a došli do osmifinále proti úspěšnějšímu Portu. Nyní se Stuttgart vrací do nejprestižnější klubové soutěže, kam postoupil přímo ze čtvrtého místa Bundesligy. Tu v nové sezóně zahájil prohrou 1:5 s Bayernem, kdežto domácí premiéra s Kolínem dopadla vítězstvím 4:1. V tento páteční večer si pod vedením Sebastiana Hoeneße poprvé zahrál slovenský talent Leo Sauer, jenž byl v letním přestupovém okně vykoupen z Feyenoordu. Mezi další posily patří Grischa Prömel, Bilál el-Chanús a hlavně gólový útočník Dženan Pejčinović. Trochu pomaleji se rozjíždí nový kapitán Deniz Undav, jenž v minulé sezóně nasázel na klubové scéně 25 branek.
Viking FK Stavanger
Uplynulé měsíce se nesmazatelně zapsaly do kroniky klubu, jehož minulost sahá do devatenáctého století. Vikingové ze třetího největšího města Norského království vybojovali premiérový ligový titul od sezóny 1991 a rovnou na něj navázali historicky prvním postupem do Ligy mistrů. Cesta Vikingu za tímto úspěchem byla relativně krátká. Díky narůstajícímu národnímu koeficientu zahájil evropskou pouť až ve čtvrtém předkole a po venkovní remíze 2:2 na hřišti Dinama Záhřeb si v domácí odvetě vychutnal památné vítězství 3:1. Na úkor tohoto dvojzápasu Stavanger dvakrát ztratil na domácí scéně a po devatenácti kolech je v Eliteserien druhý s tříbodovou ztrátou na Bodø/Glimt. Mezi hlavní opory trenérů Aarsheima a Jensena nedomyslitelně patří dánský útočník Peter Christiansen. Nejvyšší tržní hodnotou disponuje obránce Henrik Falchener, který vlivem zranění možná nenastoupí.
Uplynulé měsíce se nesmazatelně zapsaly do kroniky klubu, jehož minulost sahá do devatenáctého století. Vikingové ze třetího největšího města Norského království vybojovali premiérový ligový titul od sezóny 1991 a rovnou na něj navázali historicky prvním postupem do Ligy mistrů. Cesta Vikingu za tímto úspěchem byla relativně krátká. Díky narůstajícímu národnímu koeficientu zahájil evropskou pouť až ve čtvrtém předkole a po venkovní remíze 2:2 na hřišti Dinama Záhřeb si v domácí odvetě vychutnal památné vítězství 3:1. Na úkor tohoto dvojzápasu Stavanger dvakrát ztratil na domácí scéně a po devatenácti kolech je v Eliteserien druhý s tříbodovou ztrátou na Bodø/Glimt. Mezi hlavní opory trenérů Aarsheima a Jensena nedomyslitelně patří dánský útočník Peter Christiansen. Nejvyšší tržní hodnotou disponuje obránce Henrik Falchener, který vlivem zranění možná nenastoupí.
Všem fotbalovým příznivcům přeji příjemné chvíle u sledování textového přenosu ze zápasu prvního kola ligové fáze Ligy mistrů. Od osmnácti hodin a pětačtyřiceti minut se můžeme těšit na konfrontaci mezi Stuttgartem a Stavangerem!
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 18:45.
Liga majstrov - streda, 9. september 2026
09.09. 18:45
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 1. kolo
09.09. 18:45
Barcelona
vs.
Feyenoord
Camp Nou | Barcelona
| Ligová fáza | 1. kolo
09.09. 21:00
Stuttgart
vs.
Viking
MHPArena | Stuttgart
| Ligová fáza | 1. kolo
09.09. 21:00
PSG
vs.
Slovan Bratislava
Parc des Princes | Paríž
| Ligová fáza | 1. kolo
09.09. 21:00
Liverpool
vs.
Atlético Madrid
Anfield | Liverpool
| Ligová fáza | 1. kolo
09.09. 21:00
Sporting
vs.
Galatasaray
Estádio José Alvalade | Lisabon
| Ligová fáza | 1. kolo
Neapol
vs.
Arsenal
Stadio Diego Armando Maradona | Naples
Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
Manchester CityMCI
1
1
0
0
2:0
3
V
2
Aston VillaAVL
1
1
0
0
3:2
3
V
3
BetisBET
1
1
0
0
3:2
3
V
4
DortmundBVB
1
1
0
0
3:2
3
V
5
Real MadridRMA
1
1
0
0
2:1
3
V
6
AEKAEK
1
1
0
0
1:0
3
V
7
BarcelonaBAR
0
0
0
0
0:0
0
8
FeyenoordFEY
0
0
0
0
0:0
0
9
StuttgartSTU
0
0
0
0
0:0
0
10
LiverpoolLIV
0
0
0
0
0:0
0
11
Atlético MadridATM
0
0
0
0
0:0
0
12
ArsenalARS
0
0
0
0
0:0
0
13
PSGPSG
0
0
0
0
0:0
0
14
SportingSPO
0
0
0
0
0:0
0
15
PSVPSV
0
0
0
0
0:0
0
16
Bayern MníchovFCB
0
0
0
0
0:0
0
17
RB LipskoLEI
0
0
0
0
0:0
0
18
Slovan BratislavaSLB
0
0
0
0
0:0
0
19
VikingVIK
0
0
0
0
0:0
0
20
NeapolNAP
0
0
0
0
0:0
0
21
GalatasarayGAL
0
0
0
0
0:0
0
22
ŠachtarSHK
0
0
0
0
0:0
0
23
FenerbahceFEN
0
0
0
0
0:0
0
24
AS RímROM
0
0
0
0
0:0
0
25
Bodo GlimtBOD
0
0
0
0
0:0
0
26
SabahSAB
0
0
0
0
0:0
0
27
Manchester UnitedMUN
0
0
0
0
0:0
0
28
SlaviaSLA
0
0
0
0
0:0
0
29
LensLEN
0
0
0
0
0:0
0
30
ComoCOM
0
0
0
0
0:0
0
31
VillarrealVIL
1
0
0
1
2:3
0
P
32
LilleLIL
1
0
0
1
2:3
0
P
33
BruggyBRU
1
0
0
1
2:3
0
P
34
Inter MilánoINT
1
0
0
1
1:2
0
P
35
LASKLSK
1
0
0
1
0:1
0
P
36
PortoPOR
1
0
0
1
0:2
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body