    Stuttgart
    Stuttgart
    Liga majstrov
    09.09.2026, Ligová fáza, 1. kolo
    MHPArena
    18:45
    Viking
    Viking

    ONLINE: VfB Stuttgart - Viking FK dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)

    VfB Stuttgart - Viking FK: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    VfB Stuttgart - Viking FK: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|9. sep 2026 o 15:45
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    Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov: VfB Stuttgart - Viking FK.

    Futbalisti VfB Stuttgart a Viking FK dnes hrajú zápas 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov.

    TV Program: Kde sledovať Ligu majstrov?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: VfB Stuttgart - Viking FK dnes LIVE (Liga majstrov, 1. kolo, streda, výsledky)

    Liga majstrov  2026/2027
    09.09.2026 o 18:45
    1. kolo
    Stuttgart
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Viking
    Prenos
    VfB Stuttgart

    Tradiční celek z Bádenska-Württemberska se po roce 2019 a pádu do druhé ligy zázračně rehabilitoval a zařadil se do relativně úzké německé špičky. Atmosféru Ligy mistrů Švábové okusili už před dvěma lety. Tehdy nepříliš úspěšně, protože v konkurenci 32 týmů obsadili 26. místo. Vloni si vyzkoušeli Evropskou ligu a došli do osmifinále proti úspěšnějšímu Portu. Nyní se Stuttgart vrací do nejprestižnější klubové soutěže, kam postoupil přímo ze čtvrtého místa Bundesligy. Tu v nové sezóně zahájil prohrou 1:5 s Bayernem, kdežto domácí premiéra s Kolínem dopadla vítězstvím 4:1. V tento páteční večer si pod vedením Sebastiana Hoeneße poprvé zahrál slovenský talent Leo Sauer, jenž byl v letním přestupovém okně vykoupen z Feyenoordu. Mezi další posily patří Grischa Prömel, Bilál el-Chanús a hlavně gólový útočník Dženan Pejčinović. Trochu pomaleji se rozjíždí nový kapitán Deniz Undav, jenž v minulé sezóně nasázel na klubové scéně 25 branek.
    Viking FK Stavanger

    Uplynulé měsíce se nesmazatelně zapsaly do kroniky klubu, jehož minulost sahá do devatenáctého století. Vikingové ze třetího největšího města Norského království vybojovali premiérový ligový titul od sezóny 1991 a rovnou na něj navázali historicky prvním postupem do Ligy mistrů. Cesta Vikingu za tímto úspěchem byla relativně krátká. Díky narůstajícímu národnímu koeficientu zahájil evropskou pouť až ve čtvrtém předkole a po venkovní remíze 2:2 na hřišti Dinama Záhřeb si v domácí odvetě vychutnal památné vítězství 3:1. Na úkor tohoto dvojzápasu Stavanger dvakrát ztratil na domácí scéně a po devatenácti kolech je v Eliteserien druhý s tříbodovou ztrátou na Bodø/Glimt. Mezi hlavní opory trenérů Aarsheima a Jensena nedomyslitelně patří dánský útočník Peter Christiansen. Nejvyšší tržní hodnotou disponuje obránce Henrik Falchener, který vlivem zranění možná nenastoupí.
    Všem fotbalovým příznivcům přeji příjemné chvíle u sledování textového přenosu ze zápasu prvního kola ligové fáze Ligy mistrů. Od osmnácti hodin a pětačtyřiceti minut se můžeme těšit na konfrontaci mezi Stuttgartem a Stavangerem!
    Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 18:45.

    Liga majstrov - streda, 9. september 2026

    09.09. 18:45
    | Ligová fáza | 1. kolo
    Barcelona
    Barcelona
    vs.
    Feyenoord
    Feyenoord
    Camp Nou | Barcelona
    09.09. 18:45
    | Ligová fáza | 1. kolo
    Stuttgart
    Stuttgart
    vs.
    Viking
    Viking
    MHPArena | Stuttgart
    09.09. 21:00
    | Ligová fáza | 1. kolo
    PSG
    PSG
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Parc des Princes | Paríž
    09.09. 21:00
    | Ligová fáza | 1. kolo
    Liverpool
    Liverpool
    vs.
    Atlético Madrid
    Atlético Madrid
    Anfield | Liverpool
    09.09. 21:00
    | Ligová fáza | 1. kolo
    Sporting
    Sporting
    vs.
    Galatasaray
    Galatasaray
    Estádio José Alvalade | Lisabon
    09.09. 21:00
    | Ligová fáza | 1. kolo
    Neapol
    Neapol
    vs.
    Arsenal
    Arsenal
    Stadio Diego Armando Maradona | Naples

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    2
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    3
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    4
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    5
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    6
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    7
    BarcelonaBarcelonaBAR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    8
    FeyenoordFeyenoordFEY
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    9
    StuttgartStuttgartSTU
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    10
    LiverpoolLiverpoolLIV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    11
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    12
    ArsenalArsenalARS
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    13
    PSGPSGPSG
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    14
    SportingSportingSPO
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    15
    PSVPSVPSV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    16
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    17
    RB LipskoRB LipskoLEI
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    18
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    19
    VikingVikingVIK
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    20
    NeapolNeapolNAP
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    21
    GalatasarayGalatasarayGAL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    22
    ŠachtarŠachtarSHK
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    23
    FenerbahceFenerbahceFEN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    24
    AS RímAS RímROM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    25
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    26
    SabahSabahSAB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    27
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    28
    SlaviaSlaviaSLA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    29
    LensLensLEN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    30
    ComoComoCOM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    31
    VillarrealVillarrealVIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    32
    LilleLilleLIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    33
    BruggyBruggyBRU
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    34
    Inter MilánoInter MilánoINT
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    35
    LASKLASKLSK
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    36
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»ONLINE: VfB Stuttgart - Viking FK dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)