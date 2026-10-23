Sauer dostal prvýkrát dôveru v základnej zostave. Do štatistík sa zapísal iba žltou kartou

Bundesliga - 7. kolo
VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach 2:3 (1:1)
Góly: 5. a 83. Demirovič - 38. Scally, 51. Mačino, 66. Mohya
/L. Sauer (Stuttgart) hral do 55. min./
Slovenský futbalový reprezentant Leo Sauer si pripísal prvý štart v základnej zostave nemeckého VfB Stuttgart.
Jeho tím však prehral v piatkovom stretnutí 7. kola Bundesligy s Borussiou Mönchengladbach 2:3.
Dvadsaťročný krídelník videl v 44. minúte žltú kartu a hral do 55. minúty.
Domáci Stuttgart poslal do vedenia v 5. minúte Ermedin Demirovič, ale ešte do polčasu vyrovnal Joe Scally.
Po zmene strán zariadili prvý triumf Mönchengladbachu v sezóne Šutó Mačino a Wael Mohya, v závere len skorigoval druhým gólom v zápase Demirovič.
Stuttgart utrpel piatu prehru v prebiehajúcom ročníku a v tabuľke klesol na 14. priečku.