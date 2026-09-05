Stuttgart vyhral, kapitána trápi achilovka. Tréner ho chce pripraveného na Slovan

Nemecký futbalový klub VfB Stuttgart si užíva prvé domáce víťazstvo v novej sezóne Bundesligy, ale otázniky vyvoláva kondícia kapitána tímu Deniza Undava.
V piatkovom stretnutí 2. kola proti Kolínu (4:1) toho veľa nepredviedol a z trávnika zišiel v 70. minúte.
Podľa agentúry DPA trápi Undava achilovka, čo sa prejavuje na jeho kondícii a hernom výkone.
VIDEO: Zostrih zápasu Vfb Stuttgart - 1. FC Kolín nad Rýnom
„Je to osud superhviezdy, že po výhre 4:1 sa ľudia pýtajú na Denizov výkon. Samozrejme, že môže hrať lepšie. Veľakrát to už v tomto klube ukázal,“ povedal tréner tímu Sebastian Hoeness.
Štyridsaťštyriročný kormidelník si myslí, že zdravotné problémy ovplyvňujú aj Undavovu psychiku, ale očakáva, že bude pripravený na stredajší úvodný zápas ligovej fázy Ligy majstrov proti nórskemu Vikingu Stavanger.
„Som presvedčený, že sa od hrania v Lige majstrov nenechá ničím odradiť,“ dodal Hoeness.
Tridsaťročný útočník patrí medzi kľúčových hráčov mužstva, ktoré sa v základnej časti prestížnej súťaže opäť stretne aj so slovenským majstrom Slovanom Bratislava.
Duel na Tehelnom poli je na programe v stredu 14. októbra a je pravdepodobné, že v ňom dôjde ku konfrontácii Slovákov.
Dres nemeckého tímu si totiž od leta oblieka krídelník Leo Sauer. V stretnutí s Kolínom debutoval a odohral 12 minút.