Strojárske derby ožíva. Hostia sa po retrozápase najviac tešia na cestu domov autobusom

Z času na čas je príjemné zaspomínať si na „staré dobré časy“. Už túto nedeľu, 20. septembra o 11.00 sa uskutoční na futbalovom ihrisku v Košťanoch nad Turcom retro strojárske derby, stretnutie starých pánov ZŤS Martin a ZŤS Košice.
Chceli ísť na výjazd
Anton Spišák pred troma rokmi organizoval stretávku bývalých dorastencov Jednoty ZŤS Košice po 35 rokoch, ktorá mala veľký ohlas.
V rámci akcie si asi polovica účastníkov rekreačne zahrala aj futbal a odvtedy sa členovia partie viackrát stretli. Navštívili spolu zápasy reprezentácie či ligové šlágre, niekoľkokrát si zahrali futbal v telocvični.
„V hlave mi skrsla myšlienka, že by sme mohli zorganizovať nejaký výjazd,“ vravel pre Sportnet.
Pôvodne mal v pláne stretnutie s Baníkom Ostrava, s ktorým v dorasteneckom veku hrali finále o majstra Československa. Toto však nevyšlo.
„Dozvedel som sa, že Marek Hollý má v Martine partiu, a tak vzniklo strojárske derby. Martin bol predtým tiež ZŤS, podobne ako Košice a niektorí naši chalani tam boli na vojne. Aj ja som tam mal ísť na vojnu, ale oslovila ma Rimavská Sobota,“ spomínal Spišák.
Poctivo sa pripravujú
Jeho partia sa poctivo pripravuje na stretnutie. „Mali sme niekoľko tréningov. Naposledy nás bolo šestnásť hráčov a dvaja brankári,“ hrdo poznamenal Spišák.
Za dorasteneckých čias si strojárske derby nezahral. „Martin hral druhú dorasteneckú ligu a my prvú. Našťastie sme nevypadli, hoci sme raz mali namále, ale tréner Singer nás zachránil,“ vravel bývalý hráč Košíc.
Výsledok zápasu je v tomto prípade druhoradý. „Po zápase sa preberú historky a spomienky pri pivku a pôjdeme naspäť domov. Zažijeme to, čo sme zažívali ako dorastenci, keď sme cestovali na zápas. Možno sa najviac tešíme na tú cestu autobusom,“ smial sa Anton Spišák.
Hrajú spolu dlhodobo
Kým pre košickú partiu to bude prvý „ostrý zápas“, starí páni Martina sú oveľa skúsenejší.
„Martin má starých pánov dlhodobo, už takmer štyridsať rokov. Ja za nich hrávam už 23 rokov a sedem rokov to vediem,“ uviedol Marek Hollý.
Cestujú na zápasy na celom Slovensku a každoročne organizujú Jačianskeho memoriál v Martine na počesť bývalého vynikajúceho trénera.
„Hrávame zápasy a turnaje aj v rámci Európy. V tomto roku sme boli v Srbsku a Dánsku,“ doplnil.
„Košická VSS-ka k nám chodí pravidelne, ale strojárske derby tu bude po veľmi dlhom čase,“ vyhlásil Hollý, ktorý s Antonom Spišákom hral spolu v Rimavskej Sobote a s ďalšími hráčmi terajšieho súpera bol v Martine na vojne.
„Prvý a najdôležitejší cieľ je, aby sa nikto nezranil. Samozrejme, už pred zápasom budú debaty, spomienky… Keď sa začne zápas, budeme nepriatelia, kým ho rozhodca neodpíska. Je to zábava, ale každý chce vyhrať,“ uzavrel Marek Hollý.