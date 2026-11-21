Slovenský futbalový reprezentant David Strelec skóroval pri víťazstve Middlesbrough nad Bristolom City 2:0 v sobotnom zápase 16. kola Championship.
Dvadsaťpäťročný útočník v 54. minúte strelou ľavačkou zvnútra šestnástky zvýšil na 2:0 a otvoril si gólový účet v tejto sezóne druhej najvyššej anglickej súťaže.
Na ihrisku bol do 77. minúty. Middlesbrough sa tak drží na čele tabuľky.
VIDEO: Zostrih zápasu Middlesbrough - Bristol City
Strelec nastúpil v základnej zostave namiesto Willa Lanksheara, najlepšieho strelca súťaže s 13 gólmi, ktorého tréner Kim Hellberg šetril po zranení stehna.
Slovák v prvom polčase veľa priestoru nedostal, keďže Bristol sa sústredene bránil a Middlesbrough sa proti nízkemu bloku trápilo. Po prestávke sa dostal do šancí.
Najprv po centri Amaria Coziera-Duberryho hlavičkoval vedľa a krátko nato mu ten istý spoluhráč pripravil gól. Strelec si pred ním spracoval dlhú loptu na hrudi a potom sa dostal k zakončeniu v šestnástke.
Pri striedaní ho domáce publikum vyprevadilo veľkým potleskom. V minulej sezóne dal v Championship osem gólov v 32 zápasoch.
Strelec sa vrátil do klubu po reprezentačnej prestávke, v ktorej nastúpil za Slovensko v Lige národov. Proti Faerským ostrovom bol v základnej zostave, v Kazachstane nastúpil v závere druhého polčasu.