Vývoj druhej ligy mnohých prekvapil. V šlágri jesene privíta druhý tím tabuľky lídra

V nedeľu o 15.00 sa v MONACObet lige odohrá priamy súboj o prvé miesto.
Druhý tím tabuľky FC ŠTK 1914 Šamorín privíta na štadióne v Pomlé lídra súťaže FC Petržalka.
Petržalka má na čele tabuľky iba jednobodový náskok, v prípade víťazstva by ju teda domáci preskočili. Naopak, ak vyhrajú hostia, upevnia si vedúcu pozíciu.
Sedem výhier v rade
Petržalka začala sezónu siedmimi víťazstvami v rade. Aktuálne, po jedenástich kolách má na konte 28 bodov za deväť výhier, jednu remízu a jednu prehru.
„Budem úprimný, užívame si túto sezónu, s tímom sa tešíme na každý jeden tréning či zápas. Vstup do ligy nám vyšiel nad očakávania, z čoho sme všetci v klube radi,“ vravel pre Sportnet tréner Petržalky Rastislav Urgela.
Skvelý úvod sezóny však nebol dielom náhody. „Vďačíme zaň kvalitnej práci vedenia klubu v letnom prestupovom období, kedy sme vhodne doplnili tím, a vydarenej príprave na novú sezónu,“ zdôraznil Urgela.
Výbornú sériu jeho tímu ukončil Inter Bratislava, ktorý v „malom bratislavskom derby“ zvíťazil 4:0.
„V tom zápase sme vybuchli po všetkých stránkach. Ale aj to patrí k futbalu a mužstvo si musí vedieť precítiť aj prehru, ak sa chce zlepšovať a napredovať,“ podčiarkol tréner Petržalky.
Vo väčšine zápasov však bol s výkonom svojho mužstva spokojný. „Vyšli nám najmä domáce zápasy s Prešovom, Liptovským Mikulášom, ale napríklad aj v Zlatých Moravciach, kde sme podali veľmi organizovaný výkon,“ uviedol.
Po boji o záchranu boj o čelo
Sezónu začal vo vynikajúcej forme aj Šamorín. Zverenci trénera Michala Kuruca z 11 zápasov vyhrali deväť a dvakrát prehrali, v Lehote pod Vtáčnikom a v Liptovskom Mikuláši.
Ak by mužstvo zo Žitného ostrova na Liptove dokázalo zvíťaziť, mohlo ísť do čela tabuľky už minulý týždeň.
„Bol to ťažký zápas, ale z prehry sme nerobili tragédiu. Berieme to ako ponaučenie,“ vravel pre Sportnet tréner Šamorína Michal Kuruc.
Ten sa do Šamorína vrátil v marci tohto roku s cieľom udržať tím v druhej najvyššej súťaži. Predtým v Pomlé pôsobil od januára 2021 do konca roka 2022.
Mužstvo sa pod jeho vedením bez problémov zachránilo a teraz patrí k najlepším tímom súťaže.
„Vyselektovali sme si káder. Vstupoval som do skautingu, do príchodu nových hráčov. Zmenila sa skladba mužstva. Išli sme typologicky do toho, čo mne vyhovovalo do systému,“ vysvetľoval Kuruc.
Podľa neho mužstvo podalo najlepší výkon hneď v úvodnom kole proti Malženiciam, ktoré zdolalo 2:0.
„Mali sme veľmi dobrú prípravu, zdolali sme aj družstvá z Konferenčnej ligy. Hrali sme s viacerými tímami, keď sme neboli favoriti a súper bol dominantnejší, ale liga nás utvrdila v tom, že ideme správnou cestou,“ vravel kouč.
Odlišné pohárové osudy
Šamorín je v hre ešte aj v pohári. Budúcu stredu v šestnásťfinále Slovnaft Cupu privíta súpera z druhej ligy, Humenné.
„Ešte pred prvým kolom pohára som hovoril hráčom, že mojím cieľom a plánom je vyradiť aspoň jedného prvoligistu. Kým to nebude, tak by sme chceli ísť ďalej,“ poznamenal Michal Kuruc.
„Samozrejme, Humenné má skúsené mužstvo a určite nám postup nedarujú zadarmo. Aj predošlé zápasy boli ťažké,“ doplnil.
Šamorín zatiaľ v pohári prešiel cez Rohožník a Raču.
Petržalka už pohárové starosti nemá, v treťom kole ju vyradili Nové Zámky na penalty po remíze 3:3.
„Pohár má svoje špecifiká. Prerotovali sme celú zostavu, aby priestor dostali všetci hráči v náročnom programe. Hrali sme u ambiciózneho treťoligistu a vypadli po penaltách, aj keď sme už viedli 3:1.
To bola škoda, ale zase veľká skúsenosť najmä pre mladých hráčov. Chceli sme postúpiť, ale vypadnutie nás nejak nezložilo. Hneď v nasledujúcom ligovom zápase sme vyhrali ťažký zápas v Humennom,“ prízvukoval tréner Urgela.
Otvorený či taktický boj?
V minulom ročníku Šamorín doma remizoval s Petržalkou 1:1, kým na jar doma zvíťazila Petržalka 3:0.
Vtedy však Šamorín bojoval o záchranu, kým Petržalka už vtedy patrila k popredným mužstvám.
Tentoraz však pôjde o priamy súboj o čelo tabuľky.
„Bude to taká zdravá konfrontácia, na ktorú sa všetci v Šamoríne tešíme. Vždy je motivácia zdolať niekoho, kto je nad vami,“ prízvukoval tréner Šamorína Michal Kuruc.
„Dúfam, že to bude otvorená partia. Verím, že príde veľa ľudí a dúfam, že zápas bude pre nich zaujímavý. Hlavne, aby sa zabavili,“ doplnil kouč domácich.
Tréner Petržalky očakáva skôr taktický boj. „Keďže sa stretnú dve prvé mužstvá ligy, očakávam náročný zápas zviazaný taktikou, v ktorom môže rozhodnúť každá jedná chyba v defenzíve.
Kto ich urobí menej, má väčšiu šancu na úspech,“ skonštatoval Rastislav Urgela.
Prekvapivý vývoj súťaže
Na jeseň minulého roka dominovala v druhej lige Banská Bystrica, ktorá napokon aj postúpila do najvyššej súťaže.
Tentoraz o čelo bojujú zatiaľ dva tímy a niektoré tradičné kluby sú nižšie, než sa od nich očakávalo.
Účastník baráže Zvolen je aktuálne posledný. Iné predstavy mali určite aj v Prešove, Zlatých Moravciach či Liptovskom Mikuláši.
„Súťaž je veľmi vyrovnaná, zápasy sú náročné už od začiatku. Každý jeden tím chce už na jeseň získať čo najviac bodov, keďže na jar nás čaká iba 13 majstrovských stretnutí,“ zdôraznil Urgela.
Priznal, že vzostup Šamorína ho trochu prekvapil. „Po minulej sezóne som čakal, že budú vysoko v tabuľke. Ale že až tak, to som úprimne nepredpokladal,“ vravel.
Aj jeho kolega zo Šamorína bol prekvapený z umiestnenia niektorých klubov.
„Niektoré družstvá majú veľmi silné kádre, a predsa sú v strede tabuľky. Podľa mňa najsilnejší káder v celej lige má Inter a tiež má 16 bodov a je na siedmom mieste.
Aj Liptovský Mikuláš má naviac. Prešov má svoje problémy, niektorí hráči boli aj zranení. Každý však čakal, že tieto tri kluby budú v tabuľke vyššie,“ poznamenal Kuruc.
Snívať je dovolené
V Šamoríne sa o prípadnom postupe zatiaľ nehovorí. Pre klub z malého mesta by to bol historický úspech.
„Otvorené debaty na túto tému nemáme. Ale v pozícii, kde sme dnes, by bol alibizmus povedať, že hráme o záchranu. S jedlom rastie chuť a keď vyhrávate, baví vás to,“ potvrdil Kuruc.
„Hráči sú dobre nastavení. Mali sme niekoľko zápasov, v ktorých sme dostali prvý gól, ale otočili sme to. Myslím si, že to dosť vypovedá o charaktere družstva,“ vyzdvihol tréner Šamorína.
Postupové plány sa zatiaľ nerozoberajú ani v Petržalke, ale to neznamená, že nesnívajú.
„V prvom rade chceme hrať futbal, ktorý bude ľudí baviť, pritiahne ich na štadión a budeme ním aj získavať body do tabuľky.
Áno, chceli by sme sa vidieť po poslednom kole ako tím, ktorý bude na samom vrchole. Kandidátov je však viac a súťaž je ešte dlhá.
My však urobíme všetko pre splnenie našich cieľov a snov. Snívať je predsa dovolené…,“ poznamenal Rastislav Urgela.
Takmer 1 800 ľudí na ôsmej lige! Pomohol aj Fond
Ihrisko 8. ligy, ale atmosféra ako na veľkom futbale. Projekt Niké liga na dedine pokračoval v Haláčovciach. Nechýbali profesionálni rozhodcovia, VAR, televízny prenos, nabitá fanzóna, množstvo sprievodného programu, granty ani skvelé M&M Cheerleaders, ktoré tiež reprezentovali Fond pre budúcnosť športu.
„Bolo to doslova šialenstvo“
TJ Baník Haláčovce-Otrhánky zdolal nováčika TJ OFK Dežerice 2:0, keď sa z bieleho bodu dvakrát presadil Marek Pakanec. O víťazovi duelu, ktorý patrí pod ObFZ Prievidza, tak rozhodol aj VAR – ďalšia atrakcia, ktorú hráči ôsmej ligy nezažívajú každý víkend. „Bolo to doslova šialenstvo. Pre mňa ako organizátora bolo dať dokopy takýto zápas náročné. Prišla aj nervozita, ale výsledok stál za to,“ opísal veľký deň predseda Haláčoviec Róbert Ďurkáč.
A nešlo pritom len o samotný futbal. O to, aby si hráči aj fanúšikovia užili atmosféru hodnú veľkého zápasu, sa postaral bohatý sprievodný program. Hudba, fanzóna, televízne kamery, moderátor, či vystúpenie M&M Cheerleaders ukázali, že aj ôsma liga môže na jeden deň dostať poriadnu dávku futbalového lesku. Niké liga na dedine opäť ukázala, že aj v najnižších súťažiach vznikajú veľké futbalové príbehy. Fanúšikovia dostali deň plný futbalu a zábavy, hráči si zahrali zápas, na ktorý len tak nezabudnú, a oba kluby si navyše odniesli konkrétnu pomoc na ďalší rozvoj.
Starosť o mládež na prvom mieste
Niké Fond pre budúcnosť športu podporil oba kluby grantom 2 000 eur, ktoré môžu pomôcť ich ďalšiemu napredovaniu. V Haláčovciach poputujú peniaze do rozvoja mládeže, o ktorú sa príkladne starajú. Vďaka tomu sa stali spádovou oblasťou pre deväť okolitých obci a v klube sídliacom v Haláčovciach s 350 obyvateľmi sa v mládežníckych kategóriách nachádza približne 60 zanietených mladíkov. „Ako klub z malej obce nemáme veľa prostriedkov na fungovanie a s výchovou futbalistov sa nám darí znižovať náklady. Pracujeme však na sebe, zapájame sa do projektov a vďaka tomu postupne obnovujeme celý klub. Skvelý je v tomto smere pre aj Fond pre budúcnosť športu,“ ocenil Róbert Ďurkáč a doplnil: „Dávnejšie sa nám viaceré kluby smiali, že načo sa toľko staráme o deti a po rokoch zanikli, kým mi nemáme problém s vyskladaním kádra.“
Grant využijú aj v Dežericiach. Klub, ktorý má všetky základné mládežnícke kategórie a stará sa tiež o približne 60 detí, chce finančnú podporu investovať najmä do pomôcok pre jednotlivé vekové kategórie. „Sme klub, ktorý podobne ako Haláčovce výrazne dbá na mládež a to je v okolí skôr výnimkou ako pravidlom,“ prezradil predseda Dežeríc Miroslav Židek.
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VIDEO: Baník Haláčovce - Otrhánky vs. OFK Dežerice, zostrih Niké liga na dedine