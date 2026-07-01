Ministerstvo chce opäť pozastaviť milióny pre SFZ. Zasiahne to celý futbal, tvrdí zväz

Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky (MCRaŠ) v stredu zverejnilo stanovisko k informáciám o možnom dočasnom pozastavení vyplatenia tretej časti príspevku uznanému športu vo výške 4.072.738 eur pre Slovenský futbalový zväz (SFZ).
Podľa zväzu by prípadné zadržanie financií ohrozilo fungovanie klubov, mládežníckych programov, reprezentácie i regionálnych zväzov.
MCRaŠ tvrdí, že kluby, mládež a reprezentácia nie sú ohrozené prípadným pozastavením vyplatenia príspevku uznanému športu, ale dlhodobým neefektívnym hospodárením zväzu pod vedením jeho prezidenta Jána Kováčika.
TASR prináša stanoviská SFZ a MCRaŠ v plnom znení bez redakčných úprav.
„Stanovisko SFZ:
Hlavný kontrolór zvažuje zastavenie miliónov pre futbal: ohrozené sú kluby, mládež aj reprezentácia
Slovenský futbalový zväz disponuje informáciami, podľa ktorých hlavný kontrolór športu a Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR zvažuje dočasné pozastavenie vyplatenia tretej časti príspevku uznanému športu vo výške 4.072.738 eur, ktorá má byť v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi ministerstvom a SFZ poukázaná najneskôr do 31. júla 2026.
Ak by k takémuto kroku došlo, nešlo by o problém Slovenského futbalového zväzu ako organizácie, ale o zásadný zásah do fungovania futbalu na celom Slovensku.
Slovenský futbalový zväz zároveň pripomína, že podobná situácia nastala už na začiatku tohto roka, keď bolo financovanie slovenského futbalu dočasne pozastavené. Po splnení požadovaných podmienok bola spôsobilosť SFZ opätovne obnovená a finančné prostriedky boli následne uvoľnené. SFZ preto verí, že k opakovaniu situácie, ktorá prináša značnú neistotu do fungovania futbalu na Slovensku, tentoraz nedôjde.
Predmetné finančné prostriedky sú zo zákona aj zo zmluvy s Ministerstvom cestovného ruchu a športu SR účelovo viazané a ich použitie je presne určené.
Z tretej splátky príspevku má smerovať:
814.547,50 eur na šport mládeže,
814.547,50 eur na rozvoj talentovaných športovcov,
1.018.184,50 eur na športovú reprezentáciu Slovenskej republiky,
610.910,75 eur na správu a prevádzku zväzu,
814.547,75 eur na ostatnú športovú činnosť.
Prípadné nevyplatenie tejto splátky preto nebude znamenať problém pre vedenie SFZ. Bezprostredne zasiahne stovky futbalových klubov, regionálne futbalové zväzy, mládežnícke programy, reprezentáciu Slovenska, trénerov a desaťtisíce detí a mladých športovcov po celom Slovensku. Nebudú to peniaze odňaté Slovenskému futbalovému zväzu. Budú to peniaze odňaté slovenskému futbalu.
Slovenský futbalový zväz od začiatku celej veci aktívne komunikuje s príslušnými orgánmi a poskytuje im maximálnu možnú súčinnosť. Platí to rovnako vo vzťahu k hlavnému kontrolórovi športu, ako aj vo vzťahu k orgánom činným v trestnom konaní a všeobecným súdom. Cieľom SFZ je, aby boli všetky okolnosti objektívne a zákonným spôsobom prešetrené. Dňa 13. apríla 2026 bolo SFZ doručené oznámenie o začatí kontrolnej činnosti. Na túto výzvu SFZ v zákonom stanovenej lehote reagoval a 20. apríla 2026 predložil požadované dokumenty spolu s rozsiahlym písomným vyjadrením. Od doručenia tejto odpovede nebola zo strany hlavného kontrolóra športu vznesená žiadna ďalšia požiadavka na doplnenie dokumentácie ani inú formu súčinnosti. Podstatné zároveň je, že samotná vec, ktorá je predmetom kontroly, je už predmetom konania orgánov činných v trestnom konaní a všeobecných súdov. Práve tieto orgány sú jediné oprávnené nezávisle posúdiť skutkový stav a rozhodnúť o existencii alebo neexistencii prípadných záväzkov.
SFZ zároveň odmieta akékoľvek špekulácie, že prostriedky určené na financovanie športu by mohli byť použité na úhradu údajných záväzkov alebo na uspokojenie nárokov vyplývajúcich zo súkromnoprávnych sporov. Príspevok uznanému športu je účelovo viazaný, jeho použitie presne upravuje zákon aj zmluva uzatvorená s ministerstvom. Tieto finančné prostriedky nepodliehajú exekúcii ani ich nemožno použiť na iný účel, než na ktorý boli zo zákona poskytnuté. Ich prípadné pozastavenie preto nijakým spôsobom neprispeje k vyriešeniu prebiehajúcich právnych sporov ani k uspokojeniu nárokov tretích strán. Jediným bezprostredným dôsledkom takéhoto rozhodnutia bude ohrozenie financovania slovenského futbalu na všetkých jeho úrovniach.
Slovenský futbalový zväz je pripravený aj naďalej spolupracovať so všetkým príslušnými orgánmi. Zároveň verí, že pri ďalšom postupe budú rešpektované zákonné pravidlá, princíp právnej istoty a predovšetkým záujem slovenského športu, ktorý by sa nemal stať rukojemníkom prebiehajúcich právnych sporov. V konečnom dôsledku by totiž následky takéhoto rozhodnutia nepocítil Slovenský futbalový zväz, ale predovšetkým futbalové kluby, mládež, reprezentácia a celá futbalová komunita na Slovensku.“
„Stanovisko MCRaŠ:
Hlavný kontrolór športu doručil dňa 16. júna 2026 Ministerstvu cestovného ruchu a športu SR stanovisko – návrh na dočasné pozastavenie spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov Slovenskému futbalovému zväzu podľa § 67 ods. 10 zákona o športe. Stanovisko hlavného kontrolóra športu je v procese posudzovania ministerstvom.
Vzhľadom na prebiehajúcu kontrolnú činnosť nie je možné dôvody bližšie konkretizovať.
Kluby, mládež a reprezentácia nie sú ohrozené prípadným pozastavením vyplatenia príspevku uznanému športu, ale dlhodobým neefektívnym hospodárením zväzu pod vedením Jána Kováčika.“