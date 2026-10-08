Šéfovia ho nešetria, ide nonstop. Lobotka: Aj keď ma za to dobre platia, je to masaker

Štyri zápasy, štyrikrát plná minutáž. Tridsaťročný Stanislav Lobotka patril medzi najvyťaženejších Slovákov v Lige národov a jeho telo dostalo poriadne zabrať. Nikto zo Slovákov toho v úvodných štyroch dueloch nenabehal toľko ako on.
Dáta to potvrdzujú. Podľa Sofascore za deväťdesiat minút v priemere nabehal 10,4 kilometra, suverénne najviac zo všetkých Slovákov. Takmer desaťkrát za zápas šprintoval, čo bolo tiež najviac zo všetkých, a jeho maximálna rýchlosť dosiahla 33,5 km/h.
Nie je preto prekvapením, že po víťazstve 4:0 v Moldavsku hovoril aj o únave.
„Aj keď ma za to dobre platia, tie kosti a svaly... Som len človek, únavu cítim. K tomu tie lety, aj keď je to zmena možno len o hodinu viac či menej, je to cítiť. Som však rád, že som zdravý, že sme tento zápas zvládli a že sme zase bližšie k postupu,“ hovoril pred kamerami Sport1 Stanislav Lobotka po víťaznom zápase v Lige národov.
Mal celú minutáž
Slováci vyhrávali v Moldavsku už v 60. minúte 3:0, v 75. minúte bolo 4:0. Napriek tomu Lobotka zostal na ihrisku až do konca.
V 83. minúte šiel do hry stredopoliar Slovana Peter Pokorný, ktorého tréner Vladimír Weiss označil za nového Lobotku.
„Má predpoklady, aby raz v budúcnosti zaujal jeho miesto," zamyslel sa ešte v lete Weiss. Obaja tentoraz nastúpili v závere vedľa seba.
Lobotka odohral všetky štyri zápasy Ligy národov bez striedania. Rovnako celú minutáž zvládol aj jeho kamarát a rovesník Milan Škriniar. V úvodných štyroch zápasoch Weiss rotoval väčšinu hráčov, no v základnej zostave nikdy nechýbala trojica Škriniar, Lobotka a Tomáš Suslov.
Lobotkove čísla zároveň ukazujú, že nešlo iba o kilometre. Jeho úspešnosť prihrávok dosahovala v priemere 92 percent. V osobných súbojoch bol takisto veľmi efektívny, priemerne ich vyhral 5,5. K tomu pridal 1,5 úspešného driblingu na zápas, pričom v dostupných dátach bol v tejto činnosti stopercentný.
Od začiatku sezóny ide nonstop
Po reprezentačnej prestávke ho čaká náročný scenár aj na klubovej úrovni. Od začiatku sezóny ide prakticky nonstop. Všetky zápasy odohral v základnej zostave SSC Neapol.
Ani tréner Massimiliano Allegri, ani Vladimír Weiss si to bez neho nevedia predstaviť. Slovenská reprezentácia 13. novembra privíta Faerské ostrovy a tri dni neskôr hrá na pôde Kazachstanu. Medzitým SSC Neapol čaká šesť zápasov talianskej ligy a tri v slávnej Lige majstrov. Ak bude Lobotka fit, isto nebude chýbať.
„Do ďalšej reprezentácie máme deväť zápasov, hráme každé tri dni. Ten kalendár je masaker. Môžu vás platiť, koľko chcete, ale tá záťaž na telo je enormná, vidíte, koľko hráčov je zranených. Ale baví ma to, robím to rád, takže radšej chcem hrať každý zápas, len dúfam, že budem zdravý a budem mať radosť z futbalu.“
Lobotka pritom naznačuje, že Slovensko nemá rovnaké možnosti ako najväčšie futbalové krajiny.
Weiss nechce prísť o lídrov
„My nie sme krajina, ktorá má 40 – 50 hráčov ako Francúzi alebo Španieli, aby ich mohla prestriedať. Ale nič, baví ma to, robím to rád. Radšej budem hrať každý zápas. Dúfam, že len budem zdravý a budem mať radosť z futbalu,“ dodal Lobotka.
Slováci sú po štyroch zápasoch v tabuľke suverénne prví s desiatimi bodmi. Druhé Faerské ostrovy majú o šesť bodov menej. Do konca zostávajú už iba dva zápasy.
Najlepším strelcom Slovákov v Lige národov je Dávid Hancko. Ako jediný dal v tejto edícii ligy národov dva góly. Je aj najproduktívnejším slovenským hráčom v súťaži.
Žiaden slovenský obranca nedal toľko gólov
Hancko dal v 63 zápasoch za národný tím celkovo už deväť gólov, čo sa nepodarilo žiadnemu hráčovi v dejinách samostatnosti, ktorý hrával na poste obrancu. Druhý v poradí je Dušan Tittel (7 gólov) a tretí Martin Škrtel skóroval šesťkrát.
„Je obdivuhodné, že pri toľkých štartoch za národné mužstvo má ako obranca už deväť gólov. Som však rád za všetkých. Musíme vedieť prijať aj kritiku, ako po zápase na Faerských ostrovoch, ale za tento duel si hráči zaslúžia pochvalu," pokračoval Weiss.
Hancko má pritom stále iba dvadsaťosem rokov. Môže pokojne zdolať aj hranicu 15 gólov.
Weiss zároveň zdôraznil význam hráčov, bez ktorých si slovenskú reprezentáciu v súčasnosti len ťažko predstavuje.
Škriniar ako Ondruš
„Hovorí sa, že každý je nahraditeľný… Sú však aj nenahraditeľní hráči. Občas príde zranenie a videli sme, čo znamenalo, keď Milan Škriniar nehral proti Kosovu. Ak by tam bol, bolo by to iné v kabíne aj na ihrisku. On je líder. Keď bol v kabíne Anton Ondruš (kapitán majstrov Európy z roku 1976), bola to taká osobnosť, aká sa nedá nahradiť. Taký je dnes pre nás Škriniar,“ myslí si Weiss.
Hneď však pripomenul aj ďalších. „Som však rád aj za Lukáša Haraslína, ktorý urobil veľké veci a dal gól. Rovnako spomenutý Strelec či Suslov, plus Hancko, ktorý je vlastne náš najlepší strelec. Chlapci v kabíne žartovali, že už dobieha Dudu,“ dodal Weiss.
A napokon pomenoval hráčov, ktorých považuje za súčasť kostry mužstva.
„Je ťažké predstaviť si toto mužstvo bez Škriniara, Lobotku, Hancka či Suslova, ale dnes už aj bez Dávida Strelca,“ vyhlásil tréner Vladimír Weiss.
Útočník Middlesbrough FC odohral v Lige národov tri zo štyroch zápasoch v základnej zostave. Skóroval iba raz, v poslednom zápase.
Sedemnásť dní v rovnakých teplákoch
Reprezentačný zraz bol dlhý a mužstvo absolvovalo náročný program spojený s cestovaním aj zápasmi. Slovákov teraz čaká reprezentačná pauza, nabehnú do klubového režimu.
Weiss to po víťazstve v Moldavsku okomentoval svojsky.
„Určite si potrebujeme oddýchnuť, pretože nie je jednoduché byť sedemnásť dní v jedných teplákoch a troch tričkách, ktoré si točíte,“ vyhlásil na pozápasovej tlačovej konferencii Vladimír Weiss st.