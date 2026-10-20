ONLINE: SSC Neapol - FK Bodö/Glimt dnes, Liga majstrov LIVE (3. kolo)

Futbalisti SSC Neapol a FK Bodö/Glimt dnes hrajú zápas 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
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ONLINE PRENOS: SSC Neapol - FK Bodö/Glimt dnes LIVE (Liga majstrov, 3. kolo, utorok, výsledky)
Liga majstrov 2026/2027
20.10.2026 o 21:00
3. kolo
Neapol
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Bodø/Glimt
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00. Vítam Vás pri sledovaní futbalového zápasu Ligy majstrov mezi SSC Neapol a Bodø/Glimt.
Domáci futbalisti zahájili novú sezónu Ligy majstrov zápasom na domácom trávniku proti londynskému Arsenalu. Vo vyrovnanom zápase napokon ťahali za kratší koniec po tesnej porážke 0:1. Druhý zápas odohrali na pôde španielského Villarrealu. Prehrali 1:3. Uvidíme ako sa bude dariť SSC dnes.
Hostia z Nórska sa dokázali prebojovať do hlavnej fázy Ligy majstrov cez veľmi náročnú nemajstrovskú časť kvalifikácie. V úvodnom zápase hlavnej fázy sa predstavili na trávniku mníchovského Bayernu a vyfasovali debakel 0:5. Následne však na domácom trávniku zvíťazili tesne 1:0. Úvodný výkop je naplánovaný na 21:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.
Domáci futbalisti zahájili novú sezónu Ligy majstrov zápasom na domácom trávniku proti londynskému Arsenalu. Vo vyrovnanom zápase napokon ťahali za kratší koniec po tesnej porážke 0:1. Druhý zápas odohrali na pôde španielského Villarrealu. Prehrali 1:3. Uvidíme ako sa bude dariť SSC dnes.
Hostia z Nórska sa dokázali prebojovať do hlavnej fázy Ligy majstrov cez veľmi náročnú nemajstrovskú časť kvalifikácie. V úvodnom zápase hlavnej fázy sa predstavili na trávniku mníchovského Bayernu a vyfasovali debakel 0:5. Následne však na domácom trávniku zvíťazili tesne 1:0. Úvodný výkop je naplánovaný na 21:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.
Liga majstrov - utorok, 20. október 2026
20.10. 18:45
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
20.10. 18:45
Fenerbahce
2 - 1
Slavia
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi | Istanbul
| Ligová fáza | 3. kolo
20.10. 21:00
Sabah
1 - 2
Dortmund
| Ligová fáza | 3. kolo
20.10. 21:00
PSG
vs.
Barcelona
Parc des Princes | Paríž
| Ligová fáza | 3. kolo
20.10. 21:00
Liverpool
vs.
Villarreal
Anfield | Liverpool
| Ligová fáza | 3. kolo
20.10. 21:00
Manchester City
vs.
AEK
Etihad Stadium | Manchester
| Ligová fáza | 3. kolo
20.10. 21:00
AS Rím
vs.
Slovan Bratislava
Stadio Olimpico | Rím
| Ligová fáza | 3. kolo
20.10. 21:00
Porto
vs.
PSV
Estádio do Dragão | Porto
| Ligová fáza | 3. kolo
20.10. 21:00
Neapol
vs.
Bodo Glimt
Stadio Diego Armando Maradona | Naples
| Ligová fáza | 3. kolo
Stuttgart
vs.
Atlético Madrid
MHPArena | Stuttgart
Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
PSGPSG
2
2
0
0
10:3
6
V
V
2
BarcelonaBAR
2
2
0
0
9:2
6
V
V
3
Aston VillaAVL
2
2
0
0
9:2
6
V
V
4
StuttgartSTU
2
2
0
0
6:1
6
V
V
5
LiverpoolLIV
2
2
0
0
8:4
6
V
V
6
SportingSPO
2
2
0
0
5:1
6
V
V
7
ArsenalARS
2
2
0
0
4:0
6
V
V
8
Real MadridRMA
2
2
0
0
6:4
6
V
V
9
BetisBET
2
2
0
0
6:4
6
V
V
10
Bayern MníchovFCB
2
1
1
0
8:3
4
R
V
11
ŠachtarSHK
2
1
1
0
4:2
4
V
R
12
ComoCOM
2
1
0
1
6:4
3
P
V
13
Manchester UnitedMUN
2
1
0
1
4:2
3
P
V
14
VillarrealVIL
2
1
0
1
5:4
3
V
P
15
Atlético MadridATM
2
1
0
1
3:2
3
V
P
16
BruggyBRU
2
1
0
1
6:6
3
V
P
17
Manchester CityMCI
2
1
0
1
4:4
3
P
V
18
DortmundBVB
2
1
0
1
3:3
3
P
V
19
LensLEN
2
1
0
1
3:4
3
P
V
20
AEKAEK
2
1
0
1
2:3
3
P
V
21
RB LipskoLEI
2
1
0
1
2:4
3
V
P
22
SabahSAB
2
1
0
1
2:4
3
V
P
23
FeyenoordFEY
2
1
0
1
4:7
3
V
P
24
Bodo GlimtBOD
2
1
0
1
1:5
3
V
P
25
AS RímROM
2
0
1
1
4:5
1
P
R
26
PSVPSV
2
0
1
1
1:2
1
P
R
27
VikingVIK
2
0
1
1
4:6
1
R
P
28
FenerbahceFEN
2
0
1
1
1:7
1
P
R
29
Inter MilánoINT
2
0
0
2
4:6
0
P
P
30
PortoPOR
2
0
0
2
2:5
0
P
P
31
SlaviaSLA
2
0
0
2
2:5
0
P
P
32
NeapolNAP
2
0
0
2
1:4
0
P
P
33
LASKLSK
2
0
0
2
3:7
0
P
P
34
LilleLIL
2
0
0
2
2:6
0
P
P
35
GalatasarayGAL
2
0
0
2
2:7
0
P
P
36
Slovan BratislavaSLB
2
0
0
2
1:9
0
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body