ONLINE: Srbsko - Nemecko dnes, Liga národov LIVE (A-divízia, 2. skupina)

Futbalové reprezentácie Srbska a Nemecko dnes hrajú zápas 2. skupiny A-divízie Ligy národov 2026/2027.
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ONLINE PRENOS: Srbsko - Nemecko (futbal, Liga národov, A-divízia, 2. skupina, výsledky, piatok, naživo)
Liga národov UEFA - Liga A Skupina 2 2026/2027
13.11.2026 o 20:45
Srbsko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Nemecko
Prenos
Krásný páteční večer všem fanouškům fotbalu! Společně se dnes podíváme na zápas 5. kola skupinové fáze Ligy národů mezi Srbskem a Německem. Úvodní výkop je na Stadionu Rajka Mitiće naplánován na 20:45.
Po čtyřech odehraných duelech jsou na tom ve druhé skupině ligy A Němci, kteří na svém kontě mají pět bodů. Nacházejí se na třetí pozici se ztrátou tří bodů na dvojici ve složení Nizozemsko, Řecko. Srbové dnes budou hrát o záchranu. Ještě nehráli ani jeden bod, a aby odvrátili sestup do ligy B, tak dnes potřebují nutně zvítězit.
Po čtyřech odehraných duelech jsou na tom ve druhé skupině ligy A Němci, kteří na svém kontě mají pět bodů. Nacházejí se na třetí pozici se ztrátou tří bodů na dvojici ve složení Nizozemsko, Řecko. Srbové dnes budou hrát o záchranu. Ještě nehráli ani jeden bod, a aby odvrátili sestup do ligy B, tak dnes potřebují nutně zvítězit.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 20:45.