ONLINE: Srbsko - Nemecko dnes, Liga národov LIVE (A-divízia, 2. skupina)

Srbsko - Nemecko: ONLINE prenos zo zápasu 3. skupiny A-divízie Ligy národov.
Srbsko - Nemecko: ONLINE prenos zo zápasu 3. skupiny A-divízie Ligy národov. (Autor: Sportnet)
Pridať ako preferovaný zdroj na GoogleZobrazujte si správy zo Sportnet.sk v Google častejšie a viditeľnejšie
Sportnet|13. nov 2026 o 17:45
ShareTweet0

Sledujte spolu s nami online prenos zo zápasu 2. skupiny A-divízie Ligy národov: Srbsko - Nemecko.

Futbalové reprezentácie Srbska a Nemecko dnes hrajú zápas 2. skupiny A-divízie Ligy národov 2026/2027.

Kde sledovať ligu národov v tv?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Srbsko - Nemecko (futbal, Liga národov, A-divízia, 2. skupina, výsledky, piatok, naživo)

Liga národov UEFA - Liga A Skupina 2 2026/2027
13.11.2026 o 20:45
Srbsko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Nemecko
Prenos
Krásný páteční večer všem fanouškům fotbalu! Společně se dnes podíváme na zápas 5. kola skupinové fáze Ligy národů mezi Srbskem a Německem. Úvodní výkop je na Stadionu Rajka Mitiće naplánován na 20:45.

Po čtyřech odehraných duelech jsou na tom ve druhé skupině ligy A Němci, kteří na svém kontě mají pět bodů. Nacházejí se na třetí pozici se ztrátou tří bodů na dvojici ve složení Nizozemsko, Řecko. Srbové dnes budou hrát o záchranu. Ještě nehráli ani jeden bod, a aby odvrátili sestup do ligy B, tak dnes potřebují nutně zvítězit.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 20:45.

Tabuľka 2. skupiny A-divízie Ligy národov

Liga národov

    Slovensko - Faerské ostrovy: ONLINE prenos zo zápasu 3. skupiny C-divízie Ligy národov. online
    Slovensko - Faerské ostrovy: ONLINE prenos zo zápasu 3. skupiny C-divízie Ligy národov. online
    ONLINE: Slovensko - Faerské ostrovy dnes, Liga národov LIVE (C-divízia, 3. skupina)
    dnes 17:45
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Reprezentácie»Liga národov»ONLINE: Srbsko - Nemecko dnes, Liga národov LIVE (A-divízia, 2. skupina)