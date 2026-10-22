Srbsko privíta Nemecko pred prázdnymi tribúnami. UEFA potvrdila tvrdý trest za rasistické incidenty

Srbskí fanúšikovia.
Srbskí fanúšikovia. (Autor: TASR/AP)
TASR|22. okt 2026 o 13:12
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Srbský zväz navyše zaplatí pokutu 50-tisíc eur.

Srbská futbalová reprezentácia odohrá zápas A-divízie Ligy národov proti Nemecku bez divákov.

Definitívne o tom rozhodla Európska futbalová únia (UEFA), ktorá potvrdila rozhodnutie spred dvoch týždňov a zároveň informovala Nemecký futbalový zväz (DFB), že ani priaznivci Nemecka nebudú môcť byť prítomní na stretnutí.

To sa odohrá 13. novembra v Belehrade.

Dôvodom sankcií sú rasistické a diskriminačné incidenty počas predošlých zápasov LN proti Grécku a Holandsku.

Okrem toho zaplatí riadiaci orgán srbského futbalu pokutu vo výške 50.000 eur.

„Boli sme v úzkom kontakte s UEFA a srbským zväzom. Želali sme si pre vás lepšie správy,“ uviedol DFB vo vyhlásení. Otvorenou otázkou zostáva účasť detí do 15 rokov. Informovala agentúra DPA.

Tabuľka 2 skupiny A-divízie

Liga národov

    Srbskí fanúšikovia.
    Srbskí fanúšikovia.
    Srbsko privíta Nemecko pred prázdnymi tribúnami. UEFA potvrdila tvrdý trest za rasistické incidenty
    dnes 13:12
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