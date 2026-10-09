Rasizmus, pyrotechnika aj vniknutie na ihrisko. UEFA potrestala Srbov

Srbský futbalový zväz musí za správanie svojich fanúšikov počas zápasov Ligy národov zaplatiť pokutu v celkovej výške 129 500 eur.
Kontrolná, etická a disciplinárna komisia UEFA zároveň nariadila Srbsku odohrať najbližší domáci zápas za zatvorenými dverami.
UEFA potrestala Srbsko zápasom bez divákov a pokutou 89 500 eur za domáce stretnutia proti Grécku a Holandsku, ktoré Srbi v oboch prípadoch prehrali 1:2.
Trest dostali za rasistické a diskriminačné správanie fanúšikov, šírenie odkazov nevhodných na športové podujatia, zapaľovanie pyrotechniky a vniknutie na hraciu plochu.
Zvyšných 40 000 eur musí Srbsko zaplatiť za nevhodné prejavy fanúšikov počas zápasu v Holandsku, v ktorom opäť prehralo 1:2.
Srbsko navyše dostalo podmienečný zákaz predaja vstupeniek svojim fanúšikom na jedno vonkajšie stretnutie, a to s dvojročnou skúšobnou lehotou.
Rovnaký podmienečný trest dostalo aj Kosovo, ktoré navyše musí zaplatiť pokutu 35 000 eur za správanie fanúšikov počas zápasu s Rakúskom (1:3).
Rovnakým podmienečným trestom a pokutou 20 000 eur potrestala UEFA aj Chorvátsko, súpera Česka v skupine A3, po prehre 1:4 so Španielskom.