Rasizmus, pyrotechnika aj vniknutie na ihrisko. UEFA potrestala Srbov

Fanúšikovia Srbska.
Fanúšikovia Srbska. (Autor: TASR/AP)
ČTK|9. okt 2026 o 22:20
ShareTweet0

Rovnaký podmienečný trest dostalo aj Kosovo.

Srbský futbalový zväz musí za správanie svojich fanúšikov počas zápasov Ligy národov zaplatiť pokutu v celkovej výške 129 500 eur.

Kontrolná, etická a disciplinárna komisia UEFA zároveň nariadila Srbsku odohrať najbližší domáci zápas za zatvorenými dverami.

UEFA potrestala Srbsko zápasom bez divákov a pokutou 89 500 eur za domáce stretnutia proti Grécku a Holandsku, ktoré Srbi v oboch prípadoch prehrali 1:2.

Trest dostali za rasistické a diskriminačné správanie fanúšikov, šírenie odkazov nevhodných na športové podujatia, zapaľovanie pyrotechniky a vniknutie na hraciu plochu.

Zvyšných 40 000 eur musí Srbsko zaplatiť za nevhodné prejavy fanúšikov počas zápasu v Holandsku, v ktorom opäť prehralo 1:2.

Srbsko navyše dostalo podmienečný zákaz predaja vstupeniek svojim fanúšikom na jedno vonkajšie stretnutie, a to s dvojročnou skúšobnou lehotou.

Rovnaký podmienečný trest dostalo aj Kosovo, ktoré navyše musí zaplatiť pokutu 35 000 eur za správanie fanúšikov počas zápasu s Rakúskom (1:3).

Rovnakým podmienečným trestom a pokutou 20 000 eur potrestala UEFA aj Chorvátsko, súpera Česka v skupine A3, po prehre 1:4 so Španielskom.

Tabuľka 2 skupiny A-divízie

Liga národov

    Fanúšikovia Srbska.
    Fanúšikovia Srbska.
    Rasizmus, pyrotechnika aj vniknutie na ihrisko. UEFA potrestala Srbov
    dnes 22:20
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Reprezentácie»Liga národov»Rasizmus, pyrotechnika aj vniknutie na ihrisko. UEFA potrestala Srbov