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    03.11.2026, Ligová fáza, 4. kolo
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    Sporting

    Portugalský klub odvolal trénera. Môže za to prehra s najbližším súperom Slovana

    Rui Borges.
    Rui Borges. (Autor: TASR/AP)
    TASR|2. nov 2026 o 18:04
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    Vedením prvého tímu bol dočasne poverený kouč rezervného mužstva.

    Rui Borges už nie je tréner futbalistov Sportingu Lisabon. Vedenie portugalského klubu s ním ukončilo spoluprácu po nevýraznom vstupe do sezóny.

    Borges skončil pri kormidle deň pred utorkovým zápasom Ligy majstrov proti Šachtaru Doneck v Londýne, vedením prvého tímu bol dočasne poverený kouč rezervného mužstva Tiago Fernandes.

    Klub v pondelkovom vyhlásení uviedol, že začal rokovania s Ruiom Borgesom „s cieľom ukončiť jeho pracovnú zmluvu“.

    Tiago Fernandes povedie tím, kým nebude vymenovaný riadny nástupca. Podľa francúzskych médií by mal mužstvo prevziať Paulo Fonseca, súčasný kormidelník Olympique Lyon, kde je jeho zverencom aj slovenský reprezentačný brankár Dominik Greif.

    Fonseca po nedeľnom víťazstve Lyonu 2:0 nad Angers vo francúzskej Ligue 1 naznačil, že existuje možnosť jeho odchodu z lavičky.

    Sporting momentálne figuruje v tabuľke portugalskej ligy na treťom mieste, na lídra FC Porto stráca už deväť bodov.

    Lisabonský tím vyhral v hlavnej fáze Ligy majstrov prvé dva zápasy proti Galatasarayu Istanbul a RC Lens, no v predchádzajúcom kole prekvapujúco prehral na domácom ihrisku s rakúskym LASK Linz, utorkovým súperom Slovana Bratislava.

    Borges prevzal Sporting v decembri 2024 po tom, čo odišiel z pozície trénera Vitorie Guimaraes.

    Na lavičke nahradil Joaa Pereiru, ktorý ako nástupca Rubena Amorima vydržal vo funkcii len šesť týždňov. Amorim predtým doviedol Sporting k úspešnej obhajobe ligového titulu.

    V minulej sezóne sa Sporting prebojoval do štvrťfinále Ligy majstrov, v ktorom podľahol neskoršiemu finalistovi Arsenalu. Informáciu priniesla agentúra AP.

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    3
    3
    0
    0
    14:5
    9
    V
    V
    V
    2
    Aston VillaAston VillaAVL
    3
    3
    0
    0
    12:3
    9
    V
    V
    V
    3
    LiverpoolLiverpoolLIV
    3
    3
    0
    0
    12:7
    9
    V
    V
    V
    4
    Real MadridReal MadridRMA
    3
    3
    0
    0
    10:5
    9
    V
    V
    V
    5
    BetisBetisBET
    3
    3
    0
    0
    7:4
    9
    V
    V
    V
    6
    StuttgartStuttgartSTU
    3
    2
    1
    0
    7:2
    7
    R
    V
    V
    7
    ArsenalArsenalARS
    3
    2
    1
    0
    6:2
    7
    R
    V
    V
    8
    BarcelonaBarcelonaBAR
    3
    2
    0
    1
    11:6
    6
    P
    V
    V
    9
    ComoComoCOM
    3
    2
    0
    1
    10:5
    6
    V
    P
    V
    10
    Manchester CityManchester CityMCI
    3
    2
    0
    1
    9:5
    6
    V
    P
    V
    11
    BruggyBruggyBRU
    3
    2
    0
    1
    9:6
    6
    V
    V
    P
    12
    SportingSportingSPO
    3
    2
    0
    1
    7:4
    6
    P
    V
    V
    13
    DortmundDortmundBVB
    3
    2
    0
    1
    5:4
    6
    V
    P
    V
    14
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    3
    1
    2
    0
    10:5
    5
    R
    R
    V
    15
    AS RímAS RímROM
    3
    1
    1
    1
    8:5
    4
    V
    P
    R
    16
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    3
    1
    1
    1
    4:3
    4
    R
    V
    P
    17
    ŠachtarŠachtarSHK
    3
    1
    1
    1
    4:3
    4
    P
    V
    R
    18
    PSVPSVPSV
    3
    1
    1
    1
    2:2
    4
    V
    P
    R
    19
    VillarrealVillarrealVIL
    3
    1
    0
    2
    8:8
    3
    P
    V
    P
    20
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    3
    1
    0
    2
    5:6
    3
    P
    P
    V
    21
    Inter MilánoInter MilánoINT
    3
    1
    0
    2
    5:6
    3
    V
    P
    P
    22
    NeapolNeapolNAP
    3
    1
    0
    2
    5:7
    3
    V
    P
    P
    23
    GalatasarayGalatasarayGAL
    3
    1
    0
    2
    6:9
    3
    V
    P
    P
    24
    LASKLASKLSK
    3
    1
    0
    2
    6:9
    3
    V
    P
    P
    25
    SabahSabahSAB
    3
    1
    0
    2
    3:6
    3
    P
    V
    P
    26
    FeyenoordFeyenoordFEY
    3
    1
    0
    2
    4:8
    3
    P
    V
    P
    27
    LensLensLEN
    3
    1
    0
    2
    3:7
    3
    P
    P
    V
    28
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    3
    1
    0
    2
    4:9
    3
    P
    V
    P
    29
    AEKAEKAEK
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    P
    V
    30
    RB LipskoRB LipskoLEI
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    V
    P
    31
    FenerbahceFenerbahceFEN
    3
    0
    2
    1
    3:9
    2
    R
    P
    R
    32
    SlaviaSlaviaSLA
    3
    0
    1
    2
    4:7
    1
    R
    P
    P
    33
    VikingVikingVIK
    3
    0
    1
    2
    5:9
    1
    P
    R
    P
    34
    PortoPortoPOR
    3
    0
    0
    3
    2:6
    0
    P
    P
    P
    35
    LilleLilleLIL
    3
    0
    0
    3
    4:10
    0
    P
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    3
    0
    0
    3
    1:13
    0
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

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    Liga majstrov 2026/2027

    Rui Borges.
    Rui Borges.
    Portugalský klub odvolal trénera. Môže za to prehra s najbližším súperom Slovana
    dnes 18:04
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Portugalský klub odvolal trénera. Môže za to prehra s najbližším súperom Slovana