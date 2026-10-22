Najbližší súper Slovana sa vytiahol. Odpískali proti nám každú hlúposť, tvrdil útočník Linzu

Futbalisti rakúskeho tímu LASK Linz dosiahli historické víťazstvo v Lige majstrov. V 3. kole ligovej fázy súťaže prekvapili na ihrisku Sportingu Lisabon, hoci pred zápasom im málokto dával šance na úspech.
Rakúsky majster najbližšie privíta 3. novembra v modernej Raiffeisen Arene s kapacitou viac ako 19-tisíc divákov Slovan Bratislava.
Linz pricestoval do Portugalska týždeň po domácom výprasku 3:6 s FC Liverpool. Naopak, Sporting sa mohol pochváliť výbornou fazónou, keď v aktuálnej sezóne ešte neprehral.
V portugalskej najvyššej súťaži má bilanciu šesť víťazstiev a dve remízy, v Lige majstrov najskôr zdolal Galatasaray a potom aj francúzsky Lens.
Sporná penalta a obrat s náhradníkom
Úlohu favorita začal napĺňať už v 5. minúte. Irankunda sa po kľučke v šestnástke obtrel o nohu brániaceho Ljubičića, spadol a vypýtal si pozornosť škótskeho rozhodcu Nicka Walsha. „Smiešna penalta,“ komentoval rakúsky športový portál Laola.
Luis Suárez sa nemýlil a tréner Linzu Dietmar Kühbauer na striedačke zúril. Kolumbijský menovec slávnejšieho uruguajského útočníka je najlepší strelec Sportingu - v 11 zápasoch v sezóne dal už 11 gólov.
VIDEO: Zostrih zápasu Sporting - LASK Linz
Hostí tento moment však vôbec nevykoľajil. V 15. min Christoph Lang z hranice šestnástky nechytateľnou strelou do rohu bránky vyrovnal.
„Domáci sa trápili. Levy mali loptu, ale krúžili s ňou z východu na západ a zo západu na východ bez toho, aby im kompas ukazoval cestu k pokutovému územiu,“ komentoval ich snaženie portugalský športový denník Abola.
V úvode druhého polčasu sa musel rakúsky majster vyrovnať s ďalšou nepríjemnosťou.
Po zrážke so Suárezom zostal na trávniku ležať brankár Lukas Jungwirth. Po ošetrení prejavil záujem pokračovať, ale lekár ho presvedčil, že urobí lepšie, ak odstúpi. Do bránky prišiel náhradník Tobias Schützenauer.
Kým predviedol prvý zákrok, hostia už viedli 3:1. Po dvoch vydarených protiútokoch skórovali Saša Kalajdžić a Čech Kryštof Daněk. Potom prišla aj veľká chvíľa Schützenauer, ktorý sa blysol pri šanci Suáreza.
Domáce útočné eso v 89. minúte predsa len znížilo na 2:3 (gólu podľa rakúskych médií predchádzal „jasný faul“ na Schöpfa), ale ďalší gól už nepadol, hoci sa hralo sedem minút navyše.
Kalajdžič: Rozhodca nebol vo forme
„Je to absolútne úžasný pocit. Odohrali sme veľmi dobrý zápas. Rozhodca nebol vo forme. Nebola to žiadna penalta. Ale výborne sme na ňu zareagovali. Odpískali proti nám každú hlúposť, ale nám sa niekedy nepískalo nič. Preto som na tím veľmi hrdý, bojovali sme zo všetkých síl,“ citoval portál rakúskej televízie ORF útočníka Kalajdžiča.
LASK Linz je jeden zo štyroch nováčikov Ligy majstrov. Ešte v roku 2013 sa klub nachádzal mimo profesionálneho futbalu.
Prevzala ho skupina miestnych podnikateľov označovaná ako „Freunde des LASK“ a o štyri roky neskôr už bol späť v Bundeslige.
V minulej sezóne získal rakúske double. Majstrovský titul poslal Linz priamo do play-off Ligy majstrov, kde ho čakal Celtic Glasgow.
LASK prehral v prvom zápase v Škótsku 0:3. A keď v odvete otvoril skóre Celtic, všetko sa zdalo byť jasné. Potom prišiel jeden z najväčších obratov v histórii play-off Ligy majstrov.
Moses Usor ešte pred prestávkou vyrovnal, Robert Ljubičić a Samuel Adeniran otočili zápas na 3:1 a Florian Flecker v pridanom čase hlavičkou zariadil predĺženie. V 109. minúte strelil svoj druhý gól Adeniran. LASK vyhral 5:1 a celé dvojstretnutie 5:4.
V Rakúsku označili tento zápas za Wunder von Linz, teda Zázrak z Linzu.