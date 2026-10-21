ONLINE: Sporting Lisabon - LASK Linz dnes, Liga majstrov LIVE (3. kolo)

Futbalisti Sporting Lisabon a LASK Linz dnes hrajú zápas 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
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ONLINE PRENOS: Sporting Lisabon - LASK Linz dnes LIVE (Liga majstrov, 3. kolo, streda, výsledky)
Liga majstrov 2026/2027
21.10.2026 o 21:00
3. kolo
Lisabon
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Linz
Prehľad
Rozhodca: Walsh – Connor, McFarlane (SCO).
Prenos
Oba kluby se již v evropských pohárech utkaly pětkrát a bilance je zatím vyrovnaná 2-1-2 a jen skóre hovoří nepatrně 10:9 pro Linec. Rakouský celek v Lisabonu dokázal triumfovat 4:1 v posledním předkole covidového ročníku 2020/21, kdy se hrálo jen na jeden zápas a před prázdným hledištěm.
Tehdejší výbuch budou chtít z přímých pamětníků odčinit ještě domácí Quaresma a Inácio, z mužstva tehdejších vítězů působí v Linci už pouze panamský reprezentant Andrade.
Tehdejší výbuch budou chtít z přímých pamětníků odčinit ještě domácí Quaresma a Inácio, z mužstva tehdejších vítězů působí v Linci už pouze panamský reprezentant Andrade.
Sporting CP Lisabon
Portugalský celek je zcela opačný případ než jeho dnešní soupeř. Sporting zatím bodoval v obou zápasech naplno a v případě dalšího vítězství se navíc posune před Barcelonu, Manchester City i Stuttgart. Dosud doma přehrál 3:1 turecký Galatasaray a cenné vítězství 2:0 přivezl z Lens.
V portugalské lize je Sporting zatím neporažen, v osmi duelech ale třikrát ztratil body za remízy a zatím drží třetí příčku šest bodů za vedoucím a zatím stoprocentním Portem. V minulém kole ovšem získal všechny body vítězstvím 3:1 na horké půdě Bragy.
Jasně nejlepší kanonýr Sportingu, Kolumbijec Luis Suárez, se v 10 utkáních zapsal devětkrát do střelecké listiny. Doma bude ale Sporting postrádat zraněnou oporu, ofenzivního záložníka Zalazara.
Portugalský celek je zcela opačný případ než jeho dnešní soupeř. Sporting zatím bodoval v obou zápasech naplno a v případě dalšího vítězství se navíc posune před Barcelonu, Manchester City i Stuttgart. Dosud doma přehrál 3:1 turecký Galatasaray a cenné vítězství 2:0 přivezl z Lens.
V portugalské lize je Sporting zatím neporažen, v osmi duelech ale třikrát ztratil body za remízy a zatím drží třetí příčku šest bodů za vedoucím a zatím stoprocentním Portem. V minulém kole ovšem získal všechny body vítězstvím 3:1 na horké půdě Bragy.
Jasně nejlepší kanonýr Sportingu, Kolumbijec Luis Suárez, se v 10 utkáních zapsal devětkrát do střelecké listiny. Doma bude ale Sporting postrádat zraněnou oporu, ofenzivního záložníka Zalazara.
LASK Linec
Rakouský mistr postoupil do soutěže po skvělém obratu v posledním předkole s Celticem Glasgow po výsledcích 0:3 a 5:1 po prodloužení. V hlavním soutěži se mu však zatím nedaří. Po dvou duelech se bez bodu krčí na 32. místě tabulky. Na úvod padl po vyrovnaném průběhu 0:1 na půdě AEK Atény. Ve druhém utkání doma podlehl 3:6 slavnému Liverpoolu, když hrozící debakl zmírnil dvěma góly v samém závěru.
V rakouské bundeslize je Linec třetí s 19 body a ztrátou pěti bodů na vedoucí Rapid Vídeň. O víkendu ukončil třízápasovou sérii bez vítězství jasnou domácí výhrou 4:0 nad nováčkem z Lustenau.
Nejlepším střelcem je Christoph Lang s 12 góly v 15 soutěžních zápasech. Pevnou stálicí základní sestavy je český záložník Kryštof Daněk, který zatím skóroval třikrát.
Na marodce je naopak kromě Bella také další útočník, bývalý slávista Moses Usor.
Rakouský mistr postoupil do soutěže po skvělém obratu v posledním předkole s Celticem Glasgow po výsledcích 0:3 a 5:1 po prodloužení. V hlavním soutěži se mu však zatím nedaří. Po dvou duelech se bez bodu krčí na 32. místě tabulky. Na úvod padl po vyrovnaném průběhu 0:1 na půdě AEK Atény. Ve druhém utkání doma podlehl 3:6 slavnému Liverpoolu, když hrozící debakl zmírnil dvěma góly v samém závěru.
V rakouské bundeslize je Linec třetí s 19 body a ztrátou pěti bodů na vedoucí Rapid Vídeň. O víkendu ukončil třízápasovou sérii bez vítězství jasnou domácí výhrou 4:0 nad nováčkem z Lustenau.
Nejlepším střelcem je Christoph Lang s 12 góly v 15 soutěžních zápasech. Pevnou stálicí základní sestavy je český záložník Kryštof Daněk, který zatím skóroval třikrát.
Na marodce je naopak kromě Bella také další útočník, bývalý slávista Moses Usor.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 21:00.
Liga majstrov - streda, 21. október 2026
21.10. 18:45
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
21.10. 18:45
Como
1 - 0
Manchester United
Giuseppe Sinigaglia | Como
| Ligová fáza | 3. kolo
21.10. 21:00
Lille
1 - 1
Galatasaray
Stade Pierre-Mauroy | Lille
| Ligová fáza | 3. kolo
21.10. 21:00
Betis
vs.
Feyenoord
Stadium La Cartuja | Sevilla
| Ligová fáza | 3. kolo
21.10. 21:00
Bruggy
vs.
Lens
Jan Breydel Stadion | Bruggy
| Ligová fáza | 3. kolo
21.10. 21:00
Aston Villa
vs.
Viking
Villa Park | Birmingham
| Ligová fáza | 3. kolo
21.10. 21:00
Sporting
vs.
LASK
Estádio José Alvalade | Lisabon
| Ligová fáza | 3. kolo
21.10. 21:00
Inter Miláno
vs.
Šachtar
Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) | Miláno
| Ligová fáza | 3. kolo
21.10. 21:00
Real Madrid
vs.
RB Lipsko
Santiago Bernabéu | Madrid
| Ligová fáza | 3. kolo
Bayern Mníchov
vs.
Arsenal
Allianz Arena | Mníchov
Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
PSGPSG
3
3
0
0
14:5
9
V
V
V
2
LiverpoolLIV
3
3
0
0
12:7
9
V
V
V
3
StuttgartSTU
3
2
1
0
7:2
7
R
V
V
4
Aston VillaAVL
2
2
0
0
9:2
6
V
V
5
BarcelonaBAR
3
2
0
1
11:6
6
P
V
V
6
Manchester CityMCI
3
2
0
1
9:5
6
V
P
V
7
SportingSPO
2
2
0
0
5:1
6
V
V
8
ArsenalARS
2
2
0
0
4:0
6
V
V
9
Real MadridRMA
2
2
0
0
6:4
6
V
V
10
BetisBET
2
2
0
0
6:4
6
V
V
11
DortmundBVB
3
2
0
1
5:4
6
V
P
V
12
Bayern MníchovFCB
2
1
1
0
8:3
4
R
V
13
AS RímROM
3
1
1
1
8:5
4
V
P
R
14
ŠachtarSHK
2
1
1
0
4:2
4
V
R
15
Atlético MadridATM
3
1
1
1
4:3
4
R
V
P
16
PSVPSV
3
1
1
1
2:2
4
V
P
R
17
ComoCOM
2
1
0
1
6:4
3
P
V
18
Manchester UnitedMUN
2
1
0
1
4:2
3
P
V
19
VillarrealVIL
3
1
0
2
8:8
3
P
V
P
20
BruggyBRU
2
1
0
1
6:6
3
V
P
21
LensLEN
2
1
0
1
3:4
3
P
V
22
NeapolNAP
3
1
0
2
5:7
3
V
P
P
23
RB LipskoLEI
2
1
0
1
2:4
3
V
P
24
FeyenoordFEY
2
1
0
1
4:7
3
V
P
25
SabahSAB
3
1
0
2
3:6
3
P
V
P
26
Bodo GlimtBOD
3
1
0
2
4:9
3
P
V
P
27
AEKAEK
3
1
0
2
3:8
3
P
P
V
28
FenerbahceFEN
3
0
2
1
3:9
2
R
P
R
29
VikingVIK
2
0
1
1
4:6
1
R
P
30
SlaviaSLA
3
0
1
2
4:7
1
R
P
P
31
Inter MilánoINT
2
0
0
2
4:6
0
P
P
32
LASKLSK
2
0
0
2
3:7
0
P
P
33
PortoPOR
3
0
0
3
2:6
0
P
P
P
34
LilleLIL
2
0
0
2
2:6
0
P
P
35
GalatasarayGAL
2
0
0
2
2:7
0
P
P
36
Slovan BratislavaSLB
3
0
0
3
1:13
0
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body