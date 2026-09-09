    Sporting
    Sporting
    Liga majstrov
    09.09.2026, Ligová fáza, 1. kolo
    Estádio José Alvalade
    21:00
    Galatasaray
    Galatasaray
    Barcelona - FeyenoordStuttgart - VikingLiverpool - AtléticoNeapol - ArsenalSporting - Galatasaray

    ONLINE: Sporting Lisabon - Galatasaray Istanbul dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)

    Sporting Lisabon - Galatasaray Istanbul: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    Sporting Lisabon - Galatasaray Istanbul: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|9. sep 2026 o 18:00
    ShareTweet0

    Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Sporting Lisabon - Galatasaray Istanbul.

    Futbalisti Sporting Lisabon a Galatasaray Istanbul dnes hrajú zápas 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov.

    TV Program: Kde sledovať Ligu majstrov?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Sporting Lisabon - Galatasaray Istanbul dnes LIVE (Liga majstrov, 1. kolo, streda, výsledky)

    Liga majstrov  2026/2027
    09.09.2026 o 21:00
    1. kolo
    Lisabon
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Galatasaray
    Prehľad
    Rozhodca: E. Eskås – J. Engan, A. Rossland (všichni NOR).
    Prenos
    Vzájemné zápasy

    V této kolonce zatím svítí prázdné místo, soupeři proti sobě dnes nastoupí poprvé. Který z nich bude na premiérový boj vzpomínat lépe?
    Galatasaray Istanbul

    Slavný turecký tým se do Ligy mistrů rovněž kvalifikoval přímo, třebaže pohrál z posledních tří duelů loňské sezóny dvakrát, udržel vedoucí postavení o tři body před rivalem z Fenerbahce, kterého tak čekalo před kolo, jenž úspěšně zvládl a také jeho čeká skupinová fáze soutěže. V nejvyšší turecké soutěži jsou odehrány čtyři zápasy a Galatasaray s deseti body pobývá na první příčce s jednobodovým náskokem před Besiktasem. V prvním mači sice ztratil doma body s Corumem po remíze 2:2, když aspoň remízu zachraňoval v 90. minutě Osimhen, další tři duely však vyhrál. Celkem dosud vstřelil dvanáct branek a o polovinu méně inkasoval. Právě zmíněný Victor Osimhen z Nigérie je se šesti góly nejlepším kanonýrem mančaftu i celé soutěže, leč v současnosti je mimo kvůli zranění.
    Sporting CP Lisabon

    Celek z portugalského hlavního města se do prestižní fotbalové soutěže probojoval díky druhé příčce ve své lize v loňské sezóně, kterou uhájil o dva body před třetí Benficou. O osudu rozhodly poslední tři duely, v nichž Sporting vybojoval devět bodů, zatímco rival bodů pět. V nové sezóně se domácímu mančaftu daří, v prvním klání sice remizoval s Estrelou 2:2, třebaže ještě v 72. minutě vedl o dvě branky, z dalších čtyř klání však vyšel vždy jako vítěz. Navíc vstřelil už čtrnáct branek, nejvíc ze všech týmů, a pět inkasoval. Nejlepším střelcem je čtyřbrankový Kolumbijec Luis Suárez.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 21:00.

    Liga majstrov - streda, 9. september 2026

    09.09. 18:45
    | Ligová fáza | 1. kolo
    Barcelona
    Barcelona
    4 - 0
    Feyenoord
    Feyenoord
    Camp Nou | Barcelona
    09.09. 18:45
    | Ligová fáza | 1. kolo
    Stuttgart
    Stuttgart
    3 - 1
    Viking
    Viking
    MHPArena | Stuttgart
    09.09. 21:00
    | Ligová fáza | 1. kolo
    PSG
    PSG
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Parc des Princes | Paríž
    09.09. 21:00
    | Ligová fáza | 1. kolo
    Liverpool
    Liverpool
    vs.
    Atlético Madrid
    Atlético Madrid
    Anfield | Liverpool
    09.09. 21:00
    | Ligová fáza | 1. kolo
    Sporting
    Sporting
    vs.
    Galatasaray
    Galatasaray
    Estádio José Alvalade | Lisabon
    09.09. 21:00
    | Ligová fáza | 1. kolo
    Neapol
    Neapol
    vs.
    Arsenal
    Arsenal
    Stadio Diego Armando Maradona | Naples

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    2
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    3
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    4
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    5
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    6
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    7
    BarcelonaBarcelonaBAR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    8
    FeyenoordFeyenoordFEY
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    9
    StuttgartStuttgartSTU
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    10
    LiverpoolLiverpoolLIV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    11
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    12
    ArsenalArsenalARS
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    13
    PSGPSGPSG
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    14
    SportingSportingSPO
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    15
    PSVPSVPSV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    16
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    17
    RB LipskoRB LipskoLEI
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    18
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    19
    VikingVikingVIK
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    20
    NeapolNeapolNAP
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    21
    GalatasarayGalatasarayGAL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    22
    ŠachtarŠachtarSHK
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    23
    FenerbahceFenerbahceFEN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    24
    AS RímAS RímROM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    25
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    26
    SabahSabahSAB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    27
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    28
    SlaviaSlaviaSLA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    29
    LensLensLEN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    30
    ComoComoCOM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    31
    VillarrealVillarrealVIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    32
    LilleLilleLIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    33
    BruggyBruggyBRU
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    34
    Inter MilánoInter MilánoINT
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    35
    LASKLASKLSK
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    36
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Futbalisti ŠK Slovan Bratislava počas tréningu na štadióne Park princov
    Futbalisti ŠK Slovan Bratislava počas tréningu na štadióne Park princov
    Touré verí osvedčeným menám, Enrique urobil zmeny. Zostavy zápasu PSG - Slovan
    dnes 20:01
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Futbalisti ŠK Slovan Bratislava počas tréningu na štadióne Park princov
    Futbalisti ŠK Slovan Bratislava počas tréningu na štadióne Park princov
    Touré verí osvedčeným menám, Enrique urobil zmeny. Zostavy zápasu PSG - Slovan
    dnes 20:01
    Nachádzate sa tu:
    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»ONLINE: Sporting Lisabon - Galatasaray Istanbul dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)