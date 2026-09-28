Všetko vyvolal jeden výrok. Spor medzi Barcelonou a prezidentom Realu ide k súdu

Spor medzi FC Barcelona a prezidentom Realu Madrid Florentinom Pérezom ide na súd.
Obe strany sa musia 25. novembra dostaviť v Madride na zmierovacie konanie, ktoré predchádza prípadnému trestnému konaniu proti Pérezovi za ohováranie.
Na základe zdrojov od súdu to dnes uviedla agentúra SID.
Spor sa týka Pérezových vyjadrení tento rok v máji, keď pripomenul takzvaný prípad Negreira a obvinil Barcelonu z korupcie.
"Získal som sedem majstrovských titulov, ale mohol som ich mať dvakrát toľko. Ale ukradli mi ich," povedal 79-ročný Pérez na doplnenie svojho tvrdenia, že Barcelona ovplyvňovala rozhodcov.
Barcelona v reakcii na to v júni požiadala o zmierovacie konanie a vyzvala Péreza na verejné odvolanie týchto výrokov. Klub uviedol, že ak nebude uzavretá dohoda, podá trestné oznámenie pre ohováranie.
Barcelona v rokoch 2001 až 2018 previedla vyše sedem miliónov eur na účet spoločnosti patriacej vtedajšiemu viceprezidentovi komisie rozhodcov Josému Máriovi Enríquezovi Negreirovi.
Peniaze klub údajne vyplácal za poradenské služby. Zástupcovia Barcelony aj Negreira platby priznali, popreli však, že by išlo o úplatky.