ONLINE: FK Spišská Nová Ves - FK Železiarne Podbrezová dnes, Slovnaft Cup LIVE (3. kolo)

FK Spišská Nová Ves - FK Železiarne Podbrezová: ONLINE prenos zo zápasu 3. kola Slovnaft Cupu.
FK Spišská Nová Ves - FK Železiarne Podbrezová: ONLINE prenos zo zápasu 3. kola Slovnaft Cupu. (Autor: Sportnet)
Sportnet|8. sep 2026 o 13:30
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Sledujte spolu s nami online prenos z tretieho kola Slovnaft Cupu: FK Spišská Nová Ves - FK Železiarne Podbrezová.

Futbalisti tímov FK Spišská Nová Ves a FK Železiarne Podbrezová dnes hrajú zápas tretieho kola Slovnaft Cupu.

Pre hostí to je pohárový duel so súperom z nižšej súťaže. Podbrezová ako účastník Niké ligy bude proti treťoligistovi jasný favorit.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: FK Spišská Nová Ves - FK Železiarne Podbrezová (futbal, výsledky, 3. kolo, Slovnaft Cup, utorok, naživo)

Slovenský pohár - Slovnaft cup  2026/2027
08.09.2026 o 16:30
3. kolo
Spiš. N. Ves
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Podbrezová
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.

Slovensko

    MFK Spartak Medzev - MFK Zemplín Michalovce: ONLINE prenos zo zápasu 3. kola Slovnaft Cupu. online
    MFK Spartak Medzev - MFK Zemplín Michalovce: ONLINE prenos zo zápasu 3. kola Slovnaft Cupu. online
    ONLINE: MFK Spartak Medzev - MFK Zemplín Michalovce dnes, Slovnaft Cup LIVE (3. kolo)
    dnes 13:30
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