Disciplinárka po derby rozdala tresty. Slovan dostal väčšiu pokutu než Trnava

Zľava hráč Slovana Kenan Bajrič, hráč Spartaka Marek Ujlaky a hráč Slovana Svetozar Markovič
Zľava hráč Slovana Kenan Bajrič, hráč Spartaka Marek Ujlaky a hráč Slovana Svetozar Markovič (Autor: TASR)
TASR|23. okt 2026 o 14:41
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Fanúšikovia oboch tímov boli vulgárni a transparentmi útočili na SFZ.

Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) udelila Spartaku Trnava a Slovanu Bratislava pokuty za správanie fanúšikov oboch táborov počas ich uplynulého vzájomného duelu. „Belasí“ zvíťazili minulú sobotu v 11. kole Niké ligy na ihrisku Trnavy 3:0.

Peňažné tresty sa vyšplhali na celkovú hodnotu 9000 eur. Domáci tím musí zaplatiť 4000 eur a Slovan ešte o tisíc eur viac.

Obe fanúšikovské skupiny skandovali urážlivé pokriky, pripravili si „transparenty provokatívneho charakteru“ na adresu SFZ a použili pyrotechniku.

„Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ a priloženej fotodokumentácie, za porušenie povinností organizátora stretnutia (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky), ... a za hrubé nešportové správanie priaznivcov domácich (urážlivé pokrikovanie, vnesenie a použitie pyrotechniky, vhadzovanie predmetov na HP, transparent provokatívneho charakteru), ... v stretnutí 11. kola NL FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava, ukladá disciplinárna sankciu – pokutu 4000 eur,“ vysvetľuje DK SFZ v úradnej správe pokutu pre Spartak.

VIDEO: Zostrih zápasu Spartak Trnava - Slovan Bratislava

DK SFZ potrestala Slovan za takmer identické prehrešky. Pri slovenskom šampiónovi spomína „hrubé nešportové správanie priaznivcov hostí (urážlivé pokrikovanie hanobiace príslušnosť k národnosti, vnesenie a použitie pyrotechniky, transparent provokatívneho charakteru).“

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
10
8
2
0
31:7
26
V
V
R
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
11
6
3
2
27:22
21
P
R
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
11
6
3
2
24:14
21
P
V
R
V
R
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
10
6
2
2
24:10
20
V
R
V
R
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
11
4
2
5
14:20
14
P
P
V
R
P
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
10
3
5
2
23:20
14
R
R
V
P
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
11
4
2
5
10:15
14
R
P
V
P
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
11
4
1
6
11:21
13
V
V
P
V
P
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
11
2
3
6
12:22
9
P
R
P
P
R
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
11
2
3
6
11:20
9
V
R
P
V
R
11
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
10
2
2
6
12:21
8
V
P
P
P
P
12
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
11
0
6
5
9:16
6
P
R
P
R
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
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