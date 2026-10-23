Disciplinárka po derby rozdala tresty. Slovan dostal väčšiu pokutu než Trnava

Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) udelila Spartaku Trnava a Slovanu Bratislava pokuty za správanie fanúšikov oboch táborov počas ich uplynulého vzájomného duelu. „Belasí“ zvíťazili minulú sobotu v 11. kole Niké ligy na ihrisku Trnavy 3:0.
Peňažné tresty sa vyšplhali na celkovú hodnotu 9000 eur. Domáci tím musí zaplatiť 4000 eur a Slovan ešte o tisíc eur viac.
Obe fanúšikovské skupiny skandovali urážlivé pokriky, pripravili si „transparenty provokatívneho charakteru“ na adresu SFZ a použili pyrotechniku.
„Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ a priloženej fotodokumentácie, za porušenie povinností organizátora stretnutia (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky), ... a za hrubé nešportové správanie priaznivcov domácich (urážlivé pokrikovanie, vnesenie a použitie pyrotechniky, vhadzovanie predmetov na HP, transparent provokatívneho charakteru), ... v stretnutí 11. kola NL FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava, ukladá disciplinárna sankciu – pokutu 4000 eur,“ vysvetľuje DK SFZ v úradnej správe pokutu pre Spartak.
VIDEO: Zostrih zápasu Spartak Trnava - Slovan Bratislava
DK SFZ potrestala Slovan za takmer identické prehrešky. Pri slovenskom šampiónovi spomína „hrubé nešportové správanie priaznivcov hostí (urážlivé pokrikovanie hanobiace príslušnosť k národnosti, vnesenie a použitie pyrotechniky, transparent provokatívneho charakteru).“