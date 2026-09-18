Slovan a Trnava doplatili na fanúšikov. Dve pokuty pre Nitru, trestali aj Inter s Petržalkou

Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu riešila na svojom zasadnutí viacero previnení fanúšikov na slovenských štadiónoch.
V najnovšej úradnej správe potrestala kluby Spartak Trnava, Slovan Bratislava, FC Nitra a dvojicu Inter Bratislava – FC Petržalka.
ŠK Slovan Bratislava má zaplatiť 800 eur. Trest súvisí so zápasom 2. kola Slovnaft Cupu na pôde FC Nitra.
Podľa rozhodnutia DK SFZ sa priaznivci Slovana dopustili hrubého nešportového správania, konkrétne urážlivého pokrikovania a prejavov verbálnej povahy hanobiacich príslušnosť k národnosti.
Trnava za pyrotechniku
Rovnakú pokutu uložila disciplinárka aj FC Spartak Trnava. Dôvodom boli udalosti zo zápasu 8. kola Niké ligy proti FC Košice.
Trnava podľa rozhodnutia porušila povinnosti organizátora stretnutia tým, že umožnila vnesenie a použitie pyrotechniky.
Hosťujúci klub FC Košice dostal za vnesenie a použitie pyrotechniky iba upozornenie.
Nitra zaplatí dvakrát
Klub FC Nitra dostal dve pokuty po 500 eur. Prvá súvisí s domácim ligovým stretnutím proti béčku Dunajskej Stredy.
Disciplinárna komisia potrestala klub za hrubé nešportové správanie domácich priaznivcov, medzi ktoré zaradila urážlivé pokrikovanie a provokatívne verbálne prejavy hanobiace príslušnosť k národnosti.
Druhá 500-eurová pokuta sa týka pohárového súboja so Slovanom Bratislava. Nitra bola potrestaná za porušenie povinností organizátora stretnutia v súvislosti s pyrotechnikou a zároveň za urážlivé pokrikovanie a vnesenie a použitie pyrotechniky domácimi fanúšikmi.
Nitra tak musí podľa aktuálnych rozhodnutí zaplatiť spolu 1000 eur.
Inter a Petržalka po derby
Pokuty padli aj po zápase 8. kola II. ligy medzi Interom Bratislava a FC Petržalka.
Domáci Inter dostal pokutu 700 eur. Dôvodom bolo umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky a tiež hrubé nešportové správanie domácich priaznivcov, ktorí podľa rozhodnutia použili pyrotechniku a vhadzovali predmety na hraciu plochu.
Petržalka dostala pokutu 500 eur tiež za správanie svojich fanúšikov. Disciplinárna komisia uviedla vnesenie a použitie pyrotechniky a vhadzovanie predmetov na hraciu plochu.
Za incidenty na bratislavskom derby tak kluby zaplatia spolu 1200 eur.
Informovala o tom oficiálna stránka futbalsfz.sk.
Prehľad pokút
- FC Spartak Trnava – 800 eur
- ŠK Slovan Bratislava – 800 eur
- FC Nitra – 1000 eur
- FK Inter Bratislava – 700 eur
- FC Petržalka – 500 eur