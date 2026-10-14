ONLINE: Spartak Myjava - MFK Ružomberok dnes, Slovnaft Cup LIVE (4. kolo)

Futbalisti tímov Spartak Myjava a MFK Ružomberok dnes hrajú zápas štvrtého kola Slovnaft Cupu.
Ružomberok ako zástupca Niké ligy vycestuje na ihrisko treťoligistu, zápas sa začína o 14:30 h.
Kde sledovať Slovnaft Cup v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Spartak Myjava - MFK Ružomberok (futbal, výsledky, 4. kolo, Slovnaft Cup, streda, naživo)
Slovenský pohár - Slovnaft cup 2026/2027
14.10.2026 o 14:30
4. kolo
Myjava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Ružomberok
Prehľad
Rozhodca: Choreň – Straka, Hrenák.
Prenos
Úvodné zostavy:
Spartak Myjava: Hodúl – Voitiuk, Bibik, Pecha, Sekera, J. Halabrín (C), Řihák, Černák, F. Buchel, G. Halabník, J. Buchel
Náhradníci: Flamík, Valík, Michalec, Slávik, Pavlík, Rippel, Opálek
Tréner: Adam Rechtorík
MFK Ružomberok: Húska – Mirko, Koubek, Lavrinčík. Köstl, Tučný, Chobot, Prekop, Jevoš, Grgič, Kostka
Náhradníci: Krajčirík, Luterán, Marušin, Bačík, Huňa, Hranoš, Buchvaldek, Gerec, Boďa
Tréner: Jaroslav Köstl
Rozhodca: Choreň – Straka, Hrenák.
Spartak Myjava: Hodúl – Voitiuk, Bibik, Pecha, Sekera, J. Halabrín (C), Řihák, Černák, F. Buchel, G. Halabník, J. Buchel
Náhradníci: Flamík, Valík, Michalec, Slávik, Pavlík, Rippel, Opálek
Tréner: Adam Rechtorík
MFK Ružomberok: Húska – Mirko, Koubek, Lavrinčík. Köstl, Tučný, Chobot, Prekop, Jevoš, Grgič, Kostka
Náhradníci: Krajčirík, Luterán, Marušin, Bačík, Huňa, Hranoš, Buchvaldek, Gerec, Boďa
Tréner: Jaroslav Köstl
Rozhodca: Choreň – Straka, Hrenák.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 14:30. Prajem pekné popoludnie pri sledovaní futbalového zápasu zo slovenského pohára medzi Spartak Myjava a MFK Ružomberok. Hostia sú dnes jasným favoritom. Uvidíme ako dnešný zápas dopadne. Úvodný výkop je naplánovaný na 14:30. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.